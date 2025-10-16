Ett startupbolag har återuppväckt idén att bekämpa eld med ljudvågor. Tekniken kan bli nästa stora skydd mot de skenande skogsbränderna.
Nytt vapen mot bränder: Kan spara miljarder
Mest läst i kategorin
AI-forskarens varning: "Som att sälja alla våra hamnar till Kina"
Generativ AI beskrivs som mänsklighetens nästa stora språng. Men Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, menar att vi offrar betydligt mer än vi vinner. Han har följt AI-utvecklingen i två decennier, både inom akademin och i näringslivet, och ser nu hur löften om effektivitet och innovation tränger undan grundläggande värden. Inget …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en ”sjätte generationens krigsflygplan” och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Google lägger ner populära funktioner i Gmail
Google slutar stödja populära funktioner i Gmail från 2026. Det påverkar hur du hanterar e-post från andra konton. Google gör sig redo att säga adjö till flera funktioner i Gmail som många användare har förlitat sig på. Från och med januari 2026 kommer stödet för funktionerna Gmailify och ”Hämta e-post från andra konton” att upphöra. …
Trots 20 år av AI-forskning: "Har inte sett det gyllene exemplet"
Språkmodeller som ChatGPT har på kort tid blivit själva definitionen av AI. Men bilden man målar upp är kraftigt missvisande, menar Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad. Han har arbetat med artificiell intelligens i mer än 20 år, långt innan chattbottar gavs mänskliga drag och lockade tusentals miljarder i investeringar. “AI …
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde
Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500. Nu har världens näst största företag inom delägarskap av flygplan, Flexjet, lagt en order på hela 300 exemplar – en affär som kan skriva om reglerna för privatflyget. Den eleganta, fönsterlösa designen är inte …
I en värld där skogsbränder årligen kostar miljarder kan en oväntad lösning vara på väg: ljudvågor.
Tekniken, som länge har utretts, har nu tagits till en ny nivå av startupföretaget Sonic Fire Tech.
Företaget hävdar att deras akustiska system inte bara kan släcka bränder utan även skydda hus från de allt vanligare skogsbränderna, skriver TechCrunch.
Från idé till skyddssystem
För ett decennium sedan uppmärksammades studenter som använde en subwoofer för att dämpa lågor. Trots att idén försvann från rampljuset, har Sonic Fire Tech nu tagit upp tråden.
De har nyligen säkrat cirka 38,8 miljoner svenska kronor från investerare, i syfte att kommersialisera tekniken.
Skogsbränder orsakar i USA skador för upp till 4,5 miljarder svenska kronor årligen, vilket har fått försäkringsbolag att dra öronen åt sig i drabbade områden.
Enligt Geoff Bruder, företagets vd och tekniska chef, låg utmaningen i att undvika hörbara frekvenser, som skulle skada människors hörsel vid tillräcklig effekt.
Sonic Fire Tech övergav därför subwoofern och utvecklade ett system som använder en stor kolv för att producera infraljud – ljud under det hörbara omfånget. Denna teknik är både säker och har större räckvidd.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Infraljud skyddar hemmet
Systemet, som företaget planerar att sälja för omkring två procent av ett husets värde, riktar infraljudet från en generator genom rör på taket. Dessa rör leder ljudvågor nedåt för att dämpa lågor i hängrännor och vid husväggar.
Systemet drar cirka 500 watt och kan vid strömavbrott drivas med batterier.
Det stora genombrottet är att systemet inte kräver någon vattenkälla, vilket är avgörande i branddrabbade områden där vatten ofta är en bristvara.
Företaget samarbetar redan med stora energibolag för att demonstrera tekniken och siktar på att få systemet certifierat som ett alternativ till traditionella sprinklersystem.
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde
Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500. Nu har världens näst
Missa inte:
Putins drag efter ekonomiska krisen – nu ska rymden säljas ut. Realtid
Vi lever längre – men ohälsa bland unga ökar. News 55
Ladda eller inte ladda? Nya regler för elbilar vid laddstolpen. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Tar Trump risken? Varningen från Moskva
Nu överväger USA nya vapen till Ukraina. Tomahawk-missilerna kan stötta Ukraina men samtidigt öka konflikten med Ryssland. Ukraina vill ha Tomahawk-missilerna, det amerikanska vapen USA:s presidenter länge lutat sig mot när de sökt avgörande lösningar i krig. Redan under Joe Bidens presidentskap bad Ukraina om Tomahawks, men fick nej eftersom USA inte ville ta risken …
Världens företag under attack
En ny våg av cyberattacker skakar både japanska ölbryggerier och brittiska bilfabriker. De digitala brottslingarna har blivit både smartare och mer brutala, varnar experterna. När ölen Maruefu började sina på Tokyos pubar i september var orsaken oväntad: en cyberattack mot Asahi, Japans största bryggeri.? Enligt The Economist stoppades större delen av företagets 30 fabriker, kundtjänster …
Experten varnar: ”Du kan inte dö med noll”
Idén om att leva fullt ut och dö utan pengar har fått många att tänka om kring sparande och pension. Men ekonomen varnar för att filosofin kan slå tillbaka. Boken Die With Zero har inspirerat en våg av tänkare som vill leva maximalt, inte samla pengar till ålderdomen. Det har Dagens PS tidigare skrivit om.?? …
Italiensk skönhet fyller 50 – får bilälskare att tappa andan än i dag
Det finns bilar som man beundrar på avstånd, och så finns Alfa Romeo Montreal. En bil som förenar italiensk skönhet, racingteknik och designhistoria i en enda formfulländad skapelse. Mer än femtio år efter premiären fortsätter den att förföra med samma självsäkra elegans. Alfa Romeo Montreal tillhör den sällsynta skaran bilar som aldrig förlorar sin dragningskraft. …
Investor passerar drömgränsen i Q3-rapporten
Wallenbergarnas Investor skruvar upp substansvärdet rejält på sin portfölj i Q3. Därmed passerar man för första gången drömgränsen 1000 miljarder kronor i börsvärde. "Under kvartalet ökade vårt justerade substansvärde med 7 procent och totalavkastningen uppgick till 5 procent. SIXRX avkastningsindex steg med 3 procent", skriver vd Christian Cederholm i vd-ordet. Läs även: Rapport: Nordea bättre …