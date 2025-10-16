Nytt vapen mot bränder: Kan spara miljarder

I en värld där skogsbränder årligen kostar miljarder kan en oväntad lösning vara på väg: ljudvågor.

Tekniken, som länge har utretts, har nu tagits till en ny nivå av startupföretaget Sonic Fire Tech.

Företaget hävdar att deras akustiska system inte bara kan släcka bränder utan även skydda hus från de allt vanligare skogsbränderna, skriver TechCrunch.

Från idé till skyddssystem

För ett decennium sedan uppmärksammades studenter som använde en subwoofer för att dämpa lågor. Trots att idén försvann från rampljuset, har Sonic Fire Tech nu tagit upp tråden.

De har nyligen säkrat cirka 38,8 miljoner svenska kronor från investerare, i syfte att kommersialisera tekniken.

Skogsbränder orsakar i USA skador för upp till 4,5 miljarder svenska kronor årligen, vilket har fått försäkringsbolag att dra öronen åt sig i drabbade områden.

Här ser man en brinnande växt som i en video släcks med ljudvågor. (Foto: Sonic Fire Tech)

Enligt Geoff Bruder, företagets vd och tekniska chef, låg utmaningen i att undvika hörbara frekvenser, som skulle skada människors hörsel vid tillräcklig effekt.

Sonic Fire Tech övergav därför subwoofern och utvecklade ett system som använder en stor kolv för att producera infraljud – ljud under det hörbara omfånget. Denna teknik är både säker och har större räckvidd.