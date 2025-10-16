Dagens PS
Nytt vapen mot bränder: Kan spara miljarder

En del av tekniken ska placeras i hängrännor och stuprör. (Foto: Sonic Fire Tech)
En del av tekniken ska placeras i hängrännor och stuprör. (Foto: Sonic Fire Tech)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Ett startupbolag har återuppväckt idén att bekämpa eld med ljudvågor. Tekniken kan bli nästa stora skydd mot de skenande skogsbränderna.

I en värld där skogsbränder årligen kostar miljarder kan en oväntad lösning vara på väg: ljudvågor.

Tekniken, som länge har utretts, har nu tagits till en ny nivå av startupföretaget Sonic Fire Tech.

Företaget hävdar att deras akustiska system inte bara kan släcka bränder utan även skydda hus från de allt vanligare skogsbränderna, skriver TechCrunch.

Från idé till skyddssystem

För ett decennium sedan uppmärksammades studenter som använde en subwoofer för att dämpa lågor. Trots att idén försvann från rampljuset, har Sonic Fire Tech nu tagit upp tråden.

De har nyligen säkrat cirka 38,8 miljoner svenska kronor från investerare, i syfte att kommersialisera tekniken.

Skogsbränder orsakar i USA skador för upp till 4,5 miljarder svenska kronor årligen, vilket har fått försäkringsbolag att dra öronen åt sig i drabbade områden.

Här ser man en brinnande växt som i en video släcks med ljudvågor. (Foto: Sonic Fire Tech)
Här ser man en brinnande växt som i en video släcks med ljudvågor. (Foto: Sonic Fire Tech)

Enligt Geoff Bruder, företagets vd och tekniska chef, låg utmaningen i att undvika hörbara frekvenser, som skulle skada människors hörsel vid tillräcklig effekt.

Sonic Fire Tech övergav därför subwoofern och utvecklade ett system som använder en stor kolv för att producera infraljud – ljud under det hörbara omfånget. Denna teknik är både säker och har större räckvidd.

Infraljud skyddar hemmet

Systemet, som företaget planerar att sälja för omkring två procent av ett husets värde, riktar infraljudet från en generator genom rör på taket. Dessa rör leder ljudvågor nedåt för att dämpa lågor i hängrännor och vid husväggar.

Systemet drar cirka 500 watt och kan vid strömavbrott drivas med batterier.

Det stora genombrottet är att systemet inte kräver någon vattenkälla, vilket är avgörande i branddrabbade områden där vatten ofta är en bristvara.

Företaget samarbetar redan med stora energibolag för att demonstrera tekniken och siktar på att få systemet certifierat som ett alternativ till traditionella sprinklersystem.

BrandForskning och utvecklingLjudstartup
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

