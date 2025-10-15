Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Halverad vikt och minskad bränsleförbrukning

Den aerodynamiska designen med laminärt flöde innebär ett mycket effektivare flygplan. Scott Drennan, driftschef för Otto, säger att designen har gjort att de kunnat halvera flygplanets vikt jämfört med konkurrenter.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)

Effektiviteten gör att alla komponenter, inklusive vingar och motorer, kan göras mindre. Detta i kombination med användandet av kolfiber har gjort flygkroppen betydligt lättare.

Otto hävdar att Phantom 3500 kommer att förbruka 60 procent mindre bränsle än flygplan med nuvarande teknik. Detta beror på att designen minskar det aerodynamiska luftmotståndet med upp till 30 procent, vilket får en exponentiell effekt på den totala effektiviteten.

Mindre luftmotstånd betyder mindre motor, mindre bränsle och mindre struktur, vilket leder till lägre vikt.

Företaget beräknar att Phantom 3500 kommer att förbruka ungefär en tredjedel av mängden konventionellt flygbränsle jämfört med typiska flygplan i super-midsize-klassen.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)

Komfort och teknik i fokus

ANNONS

Flygplanet är konstruerat för en transatlantisk räckvidd på 3 500 nautiska mil och en maximal flyghöjd på 51 000 fot. Detta gör det möjligt att flyga högt över nästan all annan trafik och utanför den så kallade “kondensstrålezonen” där vattenånga och motorutsläpp snabbt fryser till och skapar konstgjorda cirrusmoln.

Trots att Phantom 3500 är mer bränsleeffektivt än större flygplan, har det inte kompromissats med komforten. Passagerarkabinen har en takhöjd på 195,6 centimeter, vilket är betydligt högre än i de flesta affärsjetplan.

Vd Paul Touw på Otto säger i ett uttalande att traditionella jetplan förlitar sig på “härledda konstruktioner” baserade på äldre aluminiumstrukturer.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)

Han menar att genom att vara “befriade från gamla system och vägledda av en sann, ultraeffektiv vision för framtiden, tänker vi om allt för att låsa upp prestandavinster som en gång ansågs omöjliga”.

Flexjet satsar på hållbarhet

Flexjets stora beställning av 300 flygplan understryker flygindustrins mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till år 2050. Flexjet planerar att integrera Phantom 3500 i sin flotta som ett mer hållbart alternativ.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)

De ekonomiska villkoren för affären mellan Flexjet och Otto har inte offentliggjorts.

ANNONS

Otto bygger för närvarande en ny fabrik i Jacksonville, Florida, som är en del av ett utvecklingsarbete som fått ett incitamentspaket värt 549 miljoner svenska kronor från delstaten Florida.

Företaget planerar att genomföra de första flygtesterna av Phantom 3500 under 2027, med möjlighet till certifiering under 2030.

Missa inte:

Putins drag efter ekonomiska krisen – nu ska rymden säljas ut. Realtid

Vi lever längre – men ohälsa bland unga ökar. News 55

Ladda eller inte ladda? Nya regler för elbilar vid laddstolpen. E55