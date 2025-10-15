Dagens PS
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500.

Nu har världens näst största företag inom delägarskap av flygplan, Flexjet, lagt en order på hela 300 exemplar – en affär som kan skriva om reglerna för privatflyget.

Den eleganta, fönsterlösa designen är inte bara futuristisk, utan ska framför allt bidra till en häpnadsväckande bränsleeffektivitet och en längre räckvidd.

Ett genombrott inom flygplansteknik

Phantom 3500 är en helt nyutvecklad jet med dubbla motorer som bryter mot de traditionella konstruktionerna, skriver Robb Report.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)
Det mest iögonfallande är de borttagna fönstren, som har ersatts av 72 tum stora digitala skärmar som Otto kallar SuperNatural Vision (SNV).

Passagerarna ser omvärlden via kameror som är inbäddade längs flygplanets utsida. Dessa lätta skärmar bidrar till den strömlinjeformade designen, som tillsammans med ett flygskrov med laminärt flöde är ingenjörskonst för att minimera luftmotståndet och förbättra bränsleeffektiviteten.

Flexjets styrelseordförande, Kenn Ricci, säger att Phantom 3500 “markerar ett djärvt steg in i en framtid där ett flygplans effektivitet och hållbarhet står sida vid sida med hastighet, komfort och räckvidd som definierande standarder”.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)
Halverad vikt och minskad bränsleförbrukning

Den aerodynamiska designen med laminärt flöde innebär ett mycket effektivare flygplan. Scott Drennan, driftschef för Otto, säger att designen har gjort att de kunnat halvera flygplanets vikt jämfört med konkurrenter.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)
Effektiviteten gör att alla komponenter, inklusive vingar och motorer, kan göras mindre. Detta i kombination med användandet av kolfiber har gjort flygkroppen betydligt lättare.

Otto hävdar att Phantom 3500 kommer att förbruka 60 procent mindre bränsle än flygplan med nuvarande teknik. Detta beror på att designen minskar det aerodynamiska luftmotståndet med upp till 30 procent, vilket får en exponentiell effekt på den totala effektiviteten.

Mindre luftmotstånd betyder mindre motor, mindre bränsle och mindre struktur, vilket leder till lägre vikt.

Företaget beräknar att Phantom 3500 kommer att förbruka ungefär en tredjedel av mängden konventionellt flygbränsle jämfört med typiska flygplan i super-midsize-klassen.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)
Komfort och teknik i fokus

Flygplanet är konstruerat för en transatlantisk räckvidd på 3 500 nautiska mil och en maximal flyghöjd på 51 000 fot. Detta gör det möjligt att flyga högt över nästan all annan trafik och utanför den så kallade “kondensstrålezonen” där vattenånga och motorutsläpp snabbt fryser till och skapar konstgjorda cirrusmoln.

Trots att Phantom 3500 är mer bränsleeffektivt än större flygplan, har det inte kompromissats med komforten. Passagerarkabinen har en takhöjd på 195,6 centimeter, vilket är betydligt högre än i de flesta affärsjetplan.

Vd Paul Touw på Otto säger i ett uttalande att traditionella jetplan förlitar sig på “härledda konstruktioner” baserade på äldre aluminiumstrukturer.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)
Han menar att genom att vara “befriade från gamla system och vägledda av en sann, ultraeffektiv vision för framtiden, tänker vi om allt för att låsa upp prestandavinster som en gång ansågs omöjliga”.

Flexjet satsar på hållbarhet

Flexjets stora beställning av 300 flygplan understryker flygindustrins mål att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp till år 2050. Flexjet planerar att integrera Phantom 3500 i sin flotta som ett mer hållbart alternativ.

Otto Phantom 3500 (Foto: Otto)
De ekonomiska villkoren för affären mellan Flexjet och Otto har inte offentliggjorts.

Otto bygger för närvarande en ny fabrik i Jacksonville, Florida, som är en del av ett utvecklingsarbete som fått ett incitamentspaket värt 549 miljoner svenska kronor från delstaten Florida.

Företaget planerar att genomföra de första flygtesterna av Phantom 3500 under 2027, med möjlighet till certifiering under 2030.

Nu lanseras världens snabbaste affärsjet

Bombardier sätter ny standard med sin Global 8000, ett privatjet som lovar att bli det snabbaste civila flygplanet sedan Concorde. Med en topphastighet på

FlygFlygplanjetflyg
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

