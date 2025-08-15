Forskare vid Stanford University har utvecklat ett experimentellt hjärnchip som kan översätta en persons tänkta meningar till text – utan att orden uttalas högt. Träffsäkerheten är redan uppe i 74 procent.
Nytt hjärnchip kan läsa dina tankar – 74 procents träffsäkerhet
Mest läst i kategorin
Källor: USA använder AI för att spionera
USA använder hemlig spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. Samtidigt kan president Trump lätta på exportreglerna. USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Dina prylar som är beroende av sällsynta mineraler
Elbilar, datorer, mobiltelefoner. Listan kan göras lång på prylar som faktiskt är beroende av sällsynta mineraler. Här kommer några av ämnesområdena som de populära metallerna används inom. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Stormakter vill …
Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU
En av Europas mest ambitiösa chipplaner stoppades när Intel drog sig ur Tyskland. Samtidigt fortsätter andra miljardbyggen. Intel drog sig ur ett av Europas största halvledarprojekt, men kapplöpningen om framtidens chip tar inte slut för det. Tvärtom växer nya fabriksplaner fram och EU håller fast vid målet att fördubbla produktionen till 2030. Missa inte: Rekordförsäljning …
Rymdallians: Bezos tvingas be ärkefienden Musk om hjälp
I en vändning som få hade kunnat förutse tvingas Bezos, grundaren av Amazon, vända sig till sin ärkefiende Elon Musk. En av de mest intressanta är samarbetet mellan två av teknikvärldens största rivaler, Jeff Bezos och Elon Musk. Hur kommer det sig att grundaren av Amazon betalar sin största konkurrent för att få ut sina …
"Omtänksamma AI-mödrar" – kommer inte utrota oss
Om AI verkligen bryr sig om människor kommer tekniken inte vilja utrota oss framöver. Därför är lösningen att bygga system som har en slags modersinstinkt menar AI:s gudfader. Den första Terminator-filmen kom ut redan 1984 och då var det regissören James Cameron som tänkte sig ett framtid som styrdes av robotar. Det har gått några …
Obehagligt? Kanske. Fascinerande? Definitivt.
Tekniken bygger på en så kallad brain-computer interface (BCI) som registrerar hjärnsignaler via mikroelektroder placerade i den del av hjärnan som styr tal.
Forskarna bad deltagarna att antingen försöka tala eller att bara föreställa sig att de sa vissa, förutbestämda ord. Båda aktiviteterna gav liknande hjärnaktivitet, vilket gjorde det möjligt att träna AI-modeller att tolka de outtalade orden.
Enligt forskarna kan tekniken på sikt göra stor skillnad för personer som saknar talförmåga.
“Det här är första gången vi har lyckats förstå hur hjärnaktivitet ser ut när du bara tänker på att tala”, säger Erin Kunz, forskare vid Stanford University och en av studiens författare, till Euronews.
Så funkar det
- Små elektroder opereras in i motorcortex, området som styr talrörelser.
- Deltagaren tänker på ett av de förutbestämda orden.
- AI tolkar mönstren i hjärnaktiviteten och matchar dem mot listan.
- Lösenord kan krävas för att aktivera tolkningen.
Läs även: Ny forskning vänder på allt – du lär dig helt fel. Dagens PS
Lösenord skyddar dina tankar
För att undvika att chipet läser av tankar utan tillstånd testade forskarna även ett “lösenord” som användaren måste tänka på innan avkodningen aktiveras.
I försöket användes frasen “Chitty chitty bang bang”, som chipet kände igen med omkring 99 procents noggrannhet.
Frank Willett, medförfattare till studien och biträdande professor i neurokirurgi vid Stanford, framhåller att tekniken kan bli ett kraftfullt verktyg för att återställa naturlig kommunikation.
“Det här arbetet ger ett verkligt hopp om att tal-BCI:er en dag kan återställa kommunikation som är lika flytande, naturlig och bekväm som ett samtal”, säger han till Euronews.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Fortfarande tidigt i utvecklingen
Forskarna vill dock betona att tekniken ännu är i ett tidigt skede och att den kräver robusta skyddsmekanismer.
Men resultaten, som publicerats i vetenskapstidskriften Cell, visar att steget från tanke till text nu är närmare än någonsin.
Läs också: Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Nytt hjärnchip kan läsa dina tankar – 74 procents träffsäkerhet
Forskare vid Stanford University har utvecklat ett experimentellt hjärnchip som kan översätta en persons tänkta meningar till text – utan att orden uttalas högt. Träffsäkerheten är redan uppe i 74 procent. Obehagligt? Kanske. Fascinerande? Definitivt. Tekniken bygger på en så kallad brain-computer interface (BCI) som registrerar hjärnsignaler via mikroelektroder placerade i den del av hjärnan …
Tillväxtchock: Kinas maskineri tappar kraft
Kinas ekonomiska motor hackar. Färska siffror visar att både industriproduktionen och detaljhandeln växte i juli i den svagaste takten på månader, långt under förväntningarna. Bakom siffrorna döljer sig en rad problem. Svag inhemsk efterfrågan, fallande bostadspriser och extremväder tynger utvecklingen. Samtidigt driver Peking en offensiv mot överkapacitet och hård priskonkurrens, vilket får återverkningar på produktionen, …
Har du för mycket pengar på sparkontot? Experterna svarar
En buffert på sparkontot är en trygghet när tvättmaskinen plötsligt går sönder eller när bilen måste lagas. Men vid vilken nivå blir bufferten för stor? Två privatekonomer ger sina svar. Att ha pengar på sparkontot är bra. Nödvändigt, till och med. Men det kan gå överstyr.? Om du har en för stor buffert kan du …
Så kan din semester leda till identitetsstöld
Risken för identitetsstöld ökar i takt med resandet. Kriminella säljer stulna pass och kort på nätet och kan förstöra din semester. Kriminella skapar en växande marknad för stulna resedokument på darknet, där dina personuppgifter säljs för överraskande låga priser. Kriminellas guldgruva – från pass till bonuspoäng En ny gemensam undersökning från företagen NordVPN och Saily …
Teslastrejken: Facket kan tvingas byta strategi
Strejken mot den amerikanska elbilstillverkaren Tesla har pågått i över 600 dagar utan någon lösning i sikte. Nu öppnar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson för att det kan finnas alternativa lösningar. En kamp i över 600 dagar En långvarig arbetsmarknadskonflikt som den mellan fackförbundet IF Metall och elbilsjätten Tesla ställer allt på sin spets. Fackets …