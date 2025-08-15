Nytt hjärnchip kan läsa dina tankar – 74 procents träffsäkerhet

Obehagligt? Kanske. Fascinerande? Definitivt.

Tekniken bygger på en så kallad brain-computer interface (BCI) som registrerar hjärnsignaler via mikroelektroder placerade i den del av hjärnan som styr tal.

Forskarna bad deltagarna att antingen försöka tala eller att bara föreställa sig att de sa vissa, förutbestämda ord. Båda aktiviteterna gav liknande hjärnaktivitet, vilket gjorde det möjligt att träna AI-modeller att tolka de outtalade orden.

Enligt forskarna kan tekniken på sikt göra stor skillnad för personer som saknar talförmåga.

“Det här är första gången vi har lyckats förstå hur hjärnaktivitet ser ut när du bara tänker på att tala”, säger Erin Kunz, forskare vid Stanford University och en av studiens författare, till Euronews.

Så funkar det Små elektroder opereras in i motorcortex, området som styr talrörelser.

Deltagaren tänker på ett av de förutbestämda orden.

AI tolkar mönstren i hjärnaktiviteten och matchar dem mot listan.

Lösenord kan krävas för att aktivera tolkningen.

Lösenord skyddar dina tankar

För att undvika att chipet läser av tankar utan tillstånd testade forskarna även ett “lösenord” som användaren måste tänka på innan avkodningen aktiveras.

I försöket användes frasen “Chitty chitty bang bang”, som chipet kände igen med omkring 99 procents noggrannhet.

Frank Willett, medförfattare till studien och biträdande professor i neurokirurgi vid Stanford, framhåller att tekniken kan bli ett kraftfullt verktyg för att återställa naturlig kommunikation.

“Det här arbetet ger ett verkligt hopp om att tal-BCI:er en dag kan återställa kommunikation som är lika flytande, naturlig och bekväm som ett samtal”, säger han till Euronews.