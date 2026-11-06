Nya larmet: Så töms ditt konto utan att kortet lämnar plånboken

På darknet har diskussionerna kring hur man kringgår bankernas kontroller för digitala plånböcker nästan tredubblats under det senaste året. Forskarna ser nu hur kriminella säljer kort som marknadsförs som färdiga att läggas till direkt i telefonen.

Bedrägeriet skiljer sig från klassiska kortstölder. Kortet ligger kvar i ägarens fysiska plånbok samtidigt som transaktioner genomförs på stan eller online från bedragarens mobiltelefon. För att lyckas med anslutningen krävs ofta att tjuven kommer över en verifieringskod.

Detta sker vanligen genom nätfiske, kapade simkort eller social manipulation där någon ringer och utger sig för att komma från bankens säkerhetsavdelning.

Bank-id utnyttjas vid falska larm

Bedragarna blir allt mer förslagna i sina metoder för att lura privatpersoner, rapporterar Dagens PS och Konsumenternas.se. Ett vanligt upplägg är att ett offer blir uppringt och varnas för ett pågående bedrägeri eller en kreditkortsansökan i sitt namn.

Den drabbade uppmanas att legitimera sig med bank-id för att stoppa ärendet. I själva verket godkänner personen då en ny kredit eller bekräftar att kortet kopplas till bedragarens digitala enhet. När godkännandet väl har skett kan de kriminella snabbt handla hemelektronik, presentkort eller dyra kläder som sedan omsätts i kontanter.

Både internationella storbanker och svenska myndigheter har noterat vågen av denna typ av incidenter, skriver Börskollen. Europeiska bankmyndigheten EBA har understrukit att enbart sms-kod och kortuppgifter inte når upp till kraven på stark kundautentisering.

Vid en reklamation granskar banken noggrant hur kopplingen gick till och om transaktionerna kan anses vara behöriga.