Cyberkriminella kopplar stulna kort direkt till digitala plånböcker i sina mobiler. Metoden ökar kraftigt på nätets mörka forum, enligt flera larm.
Nya larmet: Så töms ditt konto utan att kortet lämnar plånboken
Metoden att ansluta stulna kortuppgifter direkt till tjänster som Apple Pay och Google Pay har ökat lavinartat, enligt en ny granskning från cybersäkerhetsföretaget NordVPN.
På darknet har diskussionerna kring hur man kringgår bankernas kontroller för digitala plånböcker nästan tredubblats under det senaste året. Forskarna ser nu hur kriminella säljer kort som marknadsförs som färdiga att läggas till direkt i telefonen.
Bedrägeriet skiljer sig från klassiska kortstölder. Kortet ligger kvar i ägarens fysiska plånbok samtidigt som transaktioner genomförs på stan eller online från bedragarens mobiltelefon. För att lyckas med anslutningen krävs ofta att tjuven kommer över en verifieringskod.
Detta sker vanligen genom nätfiske, kapade simkort eller social manipulation där någon ringer och utger sig för att komma från bankens säkerhetsavdelning.
Bank-id utnyttjas vid falska larm
Bedragarna blir allt mer förslagna i sina metoder för att lura privatpersoner, rapporterar Dagens PS och Konsumenternas.se. Ett vanligt upplägg är att ett offer blir uppringt och varnas för ett pågående bedrägeri eller en kreditkortsansökan i sitt namn.
Den drabbade uppmanas att legitimera sig med bank-id för att stoppa ärendet. I själva verket godkänner personen då en ny kredit eller bekräftar att kortet kopplas till bedragarens digitala enhet. När godkännandet väl har skett kan de kriminella snabbt handla hemelektronik, presentkort eller dyra kläder som sedan omsätts i kontanter.
Både internationella storbanker och svenska myndigheter har noterat vågen av denna typ av incidenter, skriver Börskollen. Europeiska bankmyndigheten EBA har understrukit att enbart sms-kod och kortuppgifter inte når upp till kraven på stark kundautentisering.
Vid en reklamation granskar banken noggrant hur kopplingen gick till och om transaktionerna kan anses vara behöriga.
Skydda dina kort och digitala plånböcker
Att hålla koll på sina konton och ha rätt säkerhetsrutiner minskar risken betydligt. Enligt rekommendationer från Säkerhetskollen och Konsumenternas finns det tydliga steg alla kortinnehavare bör följa.
- Lås kortet för internet och utland: Ha kortet spärrat i mobilbanken och öppna det enbart i samband med faktiska köp.
- Slå på pushnotiser: Aktivera aviseringar för varje korttransaktion i din bankapp för att omedelbart se om något dras.
- Lägg på vid oväntade samtal: Banker, polis eller myndigheter ringer aldrig och ber dig signera med bank-id eller lämna ut koder.
- Kontrollera nya enheter direkt: Får du ett sms eller en notis om att ditt betalkort anslutits till en ny digital plånbok ska du ringa banken omgående.
- Handla enbart via säkra sidor: Använd webbutiker med 3D Secure och överväg ett separat e-handelskort med begränsat saldo.
Om skadan ändå är framme ska du spärra kortet direkt hos kortutgivaren, reklamera köpen skriftligt och göra en polisanmälan. Om banken nekar ersättning kan tvisten prövas kostnadsfritt hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
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