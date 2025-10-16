Konsumenter vill ha mer frihet och deras önskan ser ut att gå i uppfyllelse när Apple öppnar upp för samarbete med smartklockor från andra tillverkare.
Ny frihet för Apple-användaren – techjätten öppnar för andra smartklockor
Hittills har Apple varit stenhård med sina produkter, allt ska ske genom jättens egna prylar som inte ska blandas med utomstående konkurrenter.
Ökad frihet för Apple-användaren
Den mentaliteten ser nu ut att ändras och det kan bero på EU:s regelverk som vill att techjättar som Apple öppnar sina system, men framför allt beror det på att fler konsumenter efterfrågar frihet att kunna hoppa mellan olika bolags produkter, där det bör vara lätt att koppla ihop dem.
Mer flexibelt samspel
Nu kan Apple göra samspelet mer flexibelt genom att öppna upp för smartklockor från andra tillverkare, berättar norska IT Avisen.
Fram tills nu har Apple parat ihop sina egna produkter som iPhone och Apple Watch – där jättens smartklocka var den enda som hade fullt notis- och meddelandestöd.
Fördröjda aviseringar på smartklockor
Andra tillverkare som Garmin, Samsung och Fitbit har fått nöja sig med begränsad funktionalitet via sina appar, ofta med fördröjda eller ofullständiga aviseringar.
Detta vill dock Apple ändra på genom nya iOS-versioner.
Där kommer man kunna läsa och svara på meddelanden även via andra smartklockor än Apple Watch – något som tidigare alltså varit omöjligt.
Ökat stöd för tredjepartsklockor
Apple ser nu vidare över möjligheten att införa “AccessoryExtension” – en funktion som innebär ett ökat stöd för tredjepartsklockor, där techjätten kommer låta andra tillverkare integrera sina enheter djupare i iOS, och det blir antagligen genom iOS 26.4 eller 26.5.
Även Siri kommer att uppdateras och förstå betydligt mer, med betydligt utökat minne.
Mer frihet under 2025
Apple kan öppna upp för större frihet gentemot andra tillverkare redan under 2025, vilket därmed kan förändra hur både konsumenter och konkurrenter ser på den amerikanska techjätten.
