Ny frihet för Apple-användaren – techjätten öppnar för andra smartklockor

Mer flexibelt samspel

Nu kan Apple göra samspelet mer flexibelt genom att öppna upp för smartklockor från andra tillverkare, berättar norska IT Avisen.

Fram tills nu har Apple parat ihop sina egna produkter som iPhone och Apple Watch – där jättens smartklocka var den enda som hade fullt notis- och meddelandestöd.

Fördröjda aviseringar på smartklockor

Andra tillverkare som Garmin, Samsung och Fitbit har fått nöja sig med begränsad funktionalitet via sina appar, ofta med fördröjda eller ofullständiga aviseringar.

Detta vill dock Apple ändra på genom nya iOS-versioner.

Där kommer man kunna läsa och svara på meddelanden även via andra smartklockor än Apple Watch – något som tidigare alltså varit omöjligt.

Ökat stöd för tredjepartsklockor

Apple ser nu vidare över möjligheten att införa “AccessoryExtension” – en funktion som innebär ett ökat stöd för tredjepartsklockor, där techjätten kommer låta andra tillverkare integrera sina enheter djupare i iOS, och det blir antagligen genom iOS 26.4 eller 26.5.

Även Siri kommer att uppdateras och förstå betydligt mer, med betydligt utökat minne.

Mer frihet under 2025

Apple kan öppna upp för större frihet gentemot andra tillverkare redan under 2025, vilket därmed kan förändra hur både konsumenter och konkurrenter ser på den amerikanska techjätten.

