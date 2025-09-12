Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Nu vill vi ha premiumsmartphones – rekordnivå

Premiumsmartphones är den nya trenden inom mobilvärlden som tillverkarna nu tävlar om att leda.
Premiumsmartphones är den nya trenden inom mobilvärlden som tillverkarna nu tävlar om att leda. (Foto: MacRumors)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Det är inte smartphones som gäller längre. Nu vill vi ha premiumsmartphones, helst vikbara sådana.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

2026 kan bli året då de vikbara mobilerna gör sin stora comeback, där Apple med sina nya modeller kan leda trenden.

Trenderna förändras som bekant snabbt inom smartphones-världen.

ANNONS

Trenden tillbaka med vikbara mobiler

Nu blickar vi tillbaka till 00-talets största mobiltrend med vikbara mobiler.

Frågan är hur mycket de kommer slå igenom igen, men faktum är att de redan ligger stadigt i marknadens premiumsegment.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Vi vill ha premiumsmartphones

Vi vill helt plötsligt ha premiumsmartphones, där vikbara alternativ alltså ökar i försäljningen, likaså premiumtelefoner med generativ AI.

En ny undersökning från Counterpoint Research visar att den globala försäljningen av premiumsmartphones växte med 8 procent under första halvåret 2025.

Det är dubbelt så många som inom segmentet smartphones, som ökade med 4 procent under samma period.

ANNONS

Mobiler ska ha generativ AI

Hela 80 procent av sålda premiumsmartphones innehöll dessutom generativ AI, berättar Computer Sweden vidare.

Segmentet är oerhört viktigt för tillverkarna eftersom det står för hela 60 procent av den totala omsättningen, där modellerna ofta kostar betydligt mer.

Även om premium definieras som telefoner som kostar över 8 800 kronor, kommer de allra flesta av de bästa vikbara mobiltelefonerna att kosta minst 14 300 kronor.

Till vänster: En värdinna använder en vikbar Samsung-telefon under telekommässan ITU Telecom World i Genève 2003. Till höger: Samsung visar upp sin nya Galaxy Z Flip 7 vid ett förhandsevent i New York i juli 2025.
Till vänster: En värdinna använder en vikbar Samsung-telefon under telekommässan ITU Telecom World i Genève 2003. Till höger: Samsung visar upp sin nya Galaxy Z Flip 7 vid ett förhandsevent i New York i juli 2025. (Foto: AP Photo/ Gaetan Bally/ Seth Wenig/TT)

Apple leder segmentet

Apple har fortsatt på sig ledartröjan inom premiumsmartphones, med 62 procents marknadsandel men kinesiska konkurrenter som Huawei och Xiaomi börjar komma ikapp.

Huawei är det största varumärket, mycket tack vare sin lojala kundbas i Kina.

Xiaomi växte med 55 procent jämfört med föregående år, även där med stor tillväxt i Kina.

ANNONS

Indien växer snabbt

Kina står för den största absoluta tillväxten, och Indien är samtidigt den snabbast växande marknaden. Indiens tillväxt drevs av Apples goda resultat och tillgången till enkel finansiering, vilket har utökat den tillgängliga marknaden för premiumenheter.

Läs även:

Älskade smartphones – så påverkar skärmtiden våra liv. Dagens PS

Politiker vill förbjuda smartphones för alla under 16 år. Dagens PS

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAppleIndienKinaMobilersmartphonestillväxtTrendUSA
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS