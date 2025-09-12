Nu vill vi ha premiumsmartphones – rekordnivå

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Vi vill ha premiumsmartphones

Vi vill helt plötsligt ha premiumsmartphones, där vikbara alternativ alltså ökar i försäljningen, likaså premiumtelefoner med generativ AI.

En ny undersökning från Counterpoint Research visar att den globala försäljningen av premiumsmartphones växte med 8 procent under första halvåret 2025.

Det är dubbelt så många som inom segmentet smartphones, som ökade med 4 procent under samma period.

Mobiler ska ha generativ AI

Hela 80 procent av sålda premiumsmartphones innehöll dessutom generativ AI, berättar Computer Sweden vidare.

Segmentet är oerhört viktigt för tillverkarna eftersom det står för hela 60 procent av den totala omsättningen, där modellerna ofta kostar betydligt mer.

Även om premium definieras som telefoner som kostar över 8 800 kronor, kommer de allra flesta av de bästa vikbara mobiltelefonerna att kosta minst 14 300 kronor.

Till vänster: En värdinna använder en vikbar Samsung-telefon under telekommässan ITU Telecom World i Genève 2003. Till höger: Samsung visar upp sin nya Galaxy Z Flip 7 vid ett förhandsevent i New York i juli 2025. (Foto: AP Photo/ Gaetan Bally/ Seth Wenig/TT)

Apple leder segmentet

Apple har fortsatt på sig ledartröjan inom premiumsmartphones, med 62 procents marknadsandel men kinesiska konkurrenter som Huawei och Xiaomi börjar komma ikapp.

Huawei är det största varumärket, mycket tack vare sin lojala kundbas i Kina.

Xiaomi växte med 55 procent jämfört med föregående år, även där med stor tillväxt i Kina.

Indien växer snabbt

Kina står för den största absoluta tillväxten, och Indien är samtidigt den snabbast växande marknaden. Indiens tillväxt drevs av Apples goda resultat och tillgången till enkel finansiering, vilket har utökat den tillgängliga marknaden för premiumenheter.

