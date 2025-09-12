Det är inte smartphones som gäller längre. Nu vill vi ha premiumsmartphones, helst vikbara sådana.
Nu vill vi ha premiumsmartphones – rekordnivå
Mest läst i kategorin
Max ska kontrollera Ryssland till max
Max är Rysslands svar på Whatsapp. Framför allt är det Putins väg mot slutlig kontroll av all kommunikation som sker i landet. Ryssland har lanserat meddelandeappen Max, det ryska svaret på Whatsapp och diktaturens senaste vapen i kampen för att kontrollera internet. För att registrera sig på Max måste användaren ange ett ryskt eller belarusiskt …
Är AI-bubblan på väg att spricka?
AI-hajpen har dominerat börsen, techvärlden och rubrikerna de senaste åren. Men nu växer oron för att festen kan vara på väg att ta slut. Siffror från SOM-institutet visar att en klar majoritet, 61 procent av svenskarna, tycker att AI medför en större risk än möjlighet för samhället. Samtidigt anser 57 procent att intelligensen utgör ett …
Den osannolika trenden: Halva världen kvar på Windows 10
Supporten för Windows 10 närmar sig sitt slut, men trots det använder nästan hälften av alla datoranvändare fortfarande det äldre operativsystemet. Samtidigt stiger priserna på persondatorer och den nya generationens AI-datorer börjar ta över marknaden. Det dröjer innan alla har bytt Enligt vd:ar för de stora datortillverkarna Dell och HP, fortsätter uppgraderingen från Windows 10 …
Kinas hemliga mjukvara ger regimer total makt
Dolt i läckta filer avslöjas hur ett kinesiskt företag exporterar internetcensur som används av regimer för att övervaka befolkningen. Det läcker uppgifter från ett hemligt kinesiskt teknikföretag som säljer censurmjukvara till auktoritära regimer globalt. Företaget Geedge Networks, grundat av ”den kinesiska brandväggens fader”, exporterar nu sin teknologi till länder som Myanmar, Pakistan, Etiopien och Kazakstan. …
Nya produkter från Apple: Allt du behöver veta
De hemliga planerna har avslöjats bakom Apples senaste produktlansering, som innebär en helt ny strategi för företaget. Apple har just lanserat flera stora nyheter. Företagets vd Tim Cook kallade det en ”awe-dropping” händelse och visade upp en rad nya produkter som signalerar en strategisk vändning för företaget. En strategisk förändring på marknaden Apple har nyligen …
2026 kan bli året då de vikbara mobilerna gör sin stora comeback, där Apple med sina nya modeller kan leda trenden.
Trenderna förändras som bekant snabbt inom smartphones-världen.
Trenden tillbaka med vikbara mobiler
Nu blickar vi tillbaka till 00-talets största mobiltrend med vikbara mobiler.
Frågan är hur mycket de kommer slå igenom igen, men faktum är att de redan ligger stadigt i marknadens premiumsegment.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Vi vill ha premiumsmartphones
Vi vill helt plötsligt ha premiumsmartphones, där vikbara alternativ alltså ökar i försäljningen, likaså premiumtelefoner med generativ AI.
En ny undersökning från Counterpoint Research visar att den globala försäljningen av premiumsmartphones växte med 8 procent under första halvåret 2025.
Det är dubbelt så många som inom segmentet smartphones, som ökade med 4 procent under samma period.
Mobiler ska ha generativ AI
Hela 80 procent av sålda premiumsmartphones innehöll dessutom generativ AI, berättar Computer Sweden vidare.
Segmentet är oerhört viktigt för tillverkarna eftersom det står för hela 60 procent av den totala omsättningen, där modellerna ofta kostar betydligt mer.
Även om premium definieras som telefoner som kostar över 8 800 kronor, kommer de allra flesta av de bästa vikbara mobiltelefonerna att kosta minst 14 300 kronor.
Apple leder segmentet
Apple har fortsatt på sig ledartröjan inom premiumsmartphones, med 62 procents marknadsandel men kinesiska konkurrenter som Huawei och Xiaomi börjar komma ikapp.
Huawei är det största varumärket, mycket tack vare sin lojala kundbas i Kina.
Xiaomi växte med 55 procent jämfört med föregående år, även där med stor tillväxt i Kina.
Indien växer snabbt
Kina står för den största absoluta tillväxten, och Indien är samtidigt den snabbast växande marknaden. Indiens tillväxt drevs av Apples goda resultat och tillgången till enkel finansiering, vilket har utökat den tillgängliga marknaden för premiumenheter.
Läs även:
Älskade smartphones – så påverkar skärmtiden våra liv. Dagens PS
Politiker vill förbjuda smartphones för alla under 16 år. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nu vill vi ha premiumsmartphones – rekordnivå
Det är inte smartphones som gäller längre. Nu vill vi ha premiumsmartphones, helst vikbara sådana. 2026 kan bli året då de vikbara mobilerna gör sin stora comeback, där Apple med sina nya modeller kan leda trenden. Trenderna förändras som bekant snabbt inom smartphones-världen. Trenden tillbaka med vikbara mobiler Nu blickar vi tillbaka till 00-talets största …
Träningen som vrider tillbaka klockan decennier
I våra stressade liv gäller det att hitta träningsformer som är effektiva och snabba. Det finns en formel där träningen vrider tillbaka klockan på ditt hjärta ett par decennier. Många har inte ett par timmar att avsätta till gymmet varje dag. Viktigt hur du tränar Men enligt många experter behöver du inte träna så länge …
Expertens tips – så blir du snabbt lyckligare
Hur ska vi bli lyckligare i livet? Det finns många sätt enligt experterna, där en lyckoexpert radar upp tolv tips för att göra dig på bättre humör. Det finns givetvis en uppsjö av tips på hur vi ska bli lyckligare och det har skrivits spaltvis av rader i ämnet. Så blir vi lyckligare Amerikanska Gretchen …
Vill du resa till USA? Ställ dig i kön redan nu
Turismen till USA går kräftgång. Och nu blir det ännu svårare för den som vill se Frihetsgdinnan eller en NBA-match live. En ny regel kräver att visumsökande måste göra sin intervju i hemlandet – och väntetiderna kan vara över ett år. Lång kö i Bogotá – kortare i Stockholm I Bogotá, Colombia, får man vänta …
”Mörkrets prins” tvingas bort – fälldes av Epstein-hälsning
Han utnämndes till USA-ambassadör för att charma Donald Trump. Men britten Peter Mandelson hann inte långt innan han tvingades lämna posten. Peter Mandelsons tid som Storbritanniens ambassadör i Washington fick ett abrupt slut. Nya uppgifter om hans relation till den avlidne finansmannen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein gjorde att London beordrade hem honom. Avslöjandet kom med …