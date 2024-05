Politiker vill förbjuda smartphones för alla under 16 år

Elever i grundskolan ska inte längre få ha mobiltelefoner i skolan. Telefonerna ska samlas in på morgonen när eleverna kommer och återlämnas när skoldagen är slut.

Förslaget kom från regeringen och det största partiet i regeringsunderlaget, Sverigedemokraterna, mot slutet av 2023.

En av orsakerna är de försämrade svenska skolresultaten.

”Mycket tyder ju på att mobiltelefonanvändandet skulle kunna vara en faktor för att resultaten har försämrats”, sade skolminister Lotta Edholm (L) hos SR när förslaget presenterades.

”Svår slutsats att dra”

”Det orsaksbandet är väldigt svårt att dra med den kunskapen vi har. Jag tror att det handlar om många olika saker och det är förenklat att plocka ut en enda sak och säga att det är därför”, anser Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, när Forskning.se djupdyker i frågan.

Kritikerna påpekar även att en lagändring 2020 gör att lärare, mentorer och rektorer redan i dag har rätt att samla in elevernas mobiler under lektionstid och att rektorer har möjlighet att göra hela skolan mobilfri under en längre period.