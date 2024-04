Nordkoreanska hackare stjäl från ärkefienden

Kombinationen av starka megatrender, tillsammans med flera selektiva bolagsköp, driver fram en snabb tillväxt för börsbolaget även detta år. Miljö, elektrifiering och så kallad near shoring där företag väljer att flytta tillverkningen närmare sina marknader är trender som kommer att finnas som tillväxtmotor under många år framöver. För att dra full nytta av dessa starka …

Varnar andra i branschen

Nu skickar sydkoreansk polis samtidigt ut en varning till alla inom försvarsindustrin som kan drabbas av hackarna.

“Eftersom Nordkoreas hackningsförsök riktade mot försvarsteknik förväntas fortsätta, ber vi inte bara försvarsföretag utan även deras leverantörer att stärka säkerhetsåtgärderna.”

Vid ett hackningstillfälle under hösten 2022 passade hackarna på när ett bolags säkerhetsprogram tillfälligt låg nere under ett nätverkstest. Hackarna kunde då infektera företagets intranät med skadlig programvara via det offentliga nätverket.

Samma lösenord

Ett annat tillfälle beskriver hur viktigt det är att använda lösenord som inte är lätta att ta sig genom.

Hackarna fick tillgång till data hos en försvarsentreprenör. Detta sedan det stod klart att anställda på ett serverunderhållsbolag använde samma lösenord både privat och till företagets e-postkonton.

