Svenska företagarnas optimism tvärnitar

“Den här månaden noterar vi lite av ett bakslag i företagarnas annars försiktigt växande optimism”, säger bankens privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

Företagarindikatorn, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 7 enheter från plus 16 till plus 9.

I undersökningen stiger två av de tre ekonomiska indikatorerna, framgår det i pressmeddelandet.

Arbetstiden minskar från plus 2 till plus 1, omsättningen ökar från minus 8 till minus 2 och likviditeten ökar från minus 7 till plus 4.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar från 28 procent till 24 procent samtidigt som andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar från 12 procent till 15 procent.

Företagarnas syn fingervisning om tillståndet i ekonomin

Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar från 57 procent till 58 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling.

“Även om inflationen talar för att räntesänkningar står för dörren så kanske nedgången återspeglar en mer realistisk bild över hur stort genomslag de väntas få hos hushåll och företag. I sådant fall är det snarare ett sunt beteende från företagarna som i stället kan ställa in sig på en försiktig ekonomisk återhämtning snarare än ett rally”, säger Américo Fernández.

“Företagarnas ekonomiska indikatorer kan många gånger ge en fingervisning om vart det allmänna ekonomiska läget är på väg. Den här månaden bekräftas den trend vi sett under våren, botten är nådd men den ekonomiska återhämtningen kommer ta tid. Därtill följer likviditeten ett tydligt säsongsmönster som innebär att företagarna fyller på kassan inför sommaruppehåll”.

