Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Musk gör framsteg i rymden – tionde försöket gav resultat

Starship lyfter från SpaceX:s bas i Texas under tisdagens testflygning.
Starship lyfter från SpaceX:s bas i Texas under tisdagens testflygning. (Foto: Eric Gay/AP)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

För tionde gången lyfte Starship från marken – men denna gång slutade testet i ett framsteg för Elon Musks rymdbolag.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Elon Musk tar nästa kliv i rymdkapplöpningen.

Efter månader av misslyckade försök lyckades hans företag SpaceX för första gången genomföra en komplett testflygning med raketen Starship.

Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS

Tionde gången gillt

I USA lyckades miljardären Elon Musks företag SpaceX på tisdagskvällen skjuta upp och landa sin raket Starship. Det var raketens tionde testflygning, och den första som lyckades efter flera månader av misslyckade försök, skriver Svenska Yle.

Raketen lyfte från basen i södra Texas och landade som planerat ungefär en timme senare i Indiska oceanen.

För första gången placerades även åtta testsatelliter i omloppsbana, något som tidigare inte fungerat.

Elon Musk leder rymdjätten SpaceX. (Foto: Jae C. Hong/TT)
Elon Musk leder rymdjätten SpaceX. (Foto: Jae C. Hong/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Tuff testhistoria

ANNONS

SpaceX har haft en lång rad bakslag. Dagens PS har tidigare rapporterat om hur flera uppskjutningar slutat i explosioner kort efter start. I januari föll raketdelar ner över Turks and Caicos, och i mars inträffade ett liknande misslyckande nära Bahamas.

De återkommande problemen fick den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att utöka säkerhetszonen kring testerna. Det innebar förseningar för hundratals flygningar.

Trots att utredningarna fortfarande pågick gav myndigheten klartecken för nya försök efter att SpaceX visat att säkerhetskraven uppfylls.

Efter flera misslyckade försök kunde Musk nu se Starship både lyfta och landa enligt plan.

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

NASA blickar mot månen

Framgången är också central för NASA, som beställt två Starship-raketer för kommande bemannade månlandningar. Planen är att raketen ska användas för att transportera astronauter till månen, och längre fram till Mars.

Starship beskrivs som världens största och mest kraftfulla raket. Med en höjd på 123 meter och en lyftkapacitet på över 100 ton är den byggd för att revolutionera rymdfarten.

Att delar av raketen dessutom kan återanvändas gör tekniken avgörande för att pressa kostnaderna.

ANNONS

Läs också: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS

Mars nästa mål

För Elon Musk är slutmålet Mars. Han har flera gånger sagt att mänskligheten borde kunna nå dit redan under detta decennium.

”Vi borde kunna skicka människor till Mars så tidigt som 2029”, har Musk sagt.

Fakta: Starship

  • Höjd: 123 meter
  • Diameter: 9 meter
  • Vikt: över 5 000 ton fulltankad
  • Motorer: 33 Raptor-motorer i undre steget Super Heavy
  • Lyftkapacitet: 100–150 ton (återanvändbar version), upp till 250 ton (icke-återanvändbar)
  • Syfte: Transport av last och besättning till omloppsbana, månen och Mars

Läs även: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Elon MuskRymden
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS