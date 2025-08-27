Musk gör framsteg i rymden – tionde försöket gav resultat

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

SpaceX har haft en lång rad bakslag. Dagens PS har tidigare rapporterat om hur flera uppskjutningar slutat i explosioner kort efter start. I januari föll raketdelar ner över Turks and Caicos, och i mars inträffade ett liknande misslyckande nära Bahamas.

De återkommande problemen fick den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att utöka säkerhetszonen kring testerna. Det innebar förseningar för hundratals flygningar.

Trots att utredningarna fortfarande pågick gav myndigheten klartecken för nya försök efter att SpaceX visat att säkerhetskraven uppfylls.

Efter flera misslyckade försök kunde Musk nu se Starship både lyfta och landa enligt plan.

NASA blickar mot månen

Framgången är också central för NASA, som beställt två Starship-raketer för kommande bemannade månlandningar. Planen är att raketen ska användas för att transportera astronauter till månen, och längre fram till Mars.

Starship beskrivs som världens största och mest kraftfulla raket. Med en höjd på 123 meter och en lyftkapacitet på över 100 ton är den byggd för att revolutionera rymdfarten.

Att delar av raketen dessutom kan återanvändas gör tekniken avgörande för att pressa kostnaderna.

Mars nästa mål

För Elon Musk är slutmålet Mars. Han har flera gånger sagt att mänskligheten borde kunna nå dit redan under detta decennium.

”Vi borde kunna skicka människor till Mars så tidigt som 2029”, har Musk sagt.

Fakta: Starship

Höjd: 123 meter

Diameter: 9 meter

Vikt: över 5 000 ton fulltankad

Motorer: 33 Raptor-motorer i undre steget Super Heavy

Lyftkapacitet: 100–150 ton (återanvändbar version), upp till 250 ton (icke-återanvändbar)

Syfte: Transport av last och besättning till omloppsbana, månen och Mars

