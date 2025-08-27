För tionde gången lyfte Starship från marken – men denna gång slutade testet i ett framsteg för Elon Musks rymdbolag.
Musk gör framsteg i rymden – tionde försöket gav resultat
Mest läst i kategorin
Flyg från Europa till New York – snart tar det en timme
Ett flyg från London till New York på bara en timme? Om allt går enligt plan kan det bli verklighet redan 2031, tack vare ett nytt europeiskt hypersoniskt rymdplan. Efter att NASA pensionerade sina rymdfärjor 2011 trodde många att rymdplanen tillhörde historien. Men nu är de på väg tillbaka. I USA utvecklar flera bolag egna …
Tech-veteranen som utmanar Silicon Valleys största trend
En pionjär från den första iPhone-eran, som senare sålde sitt företag för flera miljarder, avslöjar nu sin syn på framtidens teknik. Enligt experten är den verkliga revolutionen inte längre digital, utan fysisk. Han menar att AI:s fulla potential enbart kan frigöras när den integreras med den verkliga världen. En banbrytande lektion från Jobs Redan under …
Varningen: Här är telefonerna som slutar fungera 2025
Ett nytt år är kommet och med det slutar många populära telefoner att fungera. Står din med på listan? Flera telefoner riskerar att sluta fungera inom kort när 2G- och 3G-näten gradvis stängs ner. Denna övergång är en del av en större satsning på att modernisera teknologin för att möta dagens krav på snabbare och …
Elon Musk tar nästa kliv i rymdkapplöpningen.
Efter månader av misslyckade försök lyckades hans företag SpaceX för första gången genomföra en komplett testflygning med raketen Starship.
Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS
Tionde gången gillt
I USA lyckades miljardären Elon Musks företag SpaceX på tisdagskvällen skjuta upp och landa sin raket Starship. Det var raketens tionde testflygning, och den första som lyckades efter flera månader av misslyckade försök, skriver Svenska Yle.
Raketen lyfte från basen i södra Texas och landade som planerat ungefär en timme senare i Indiska oceanen.
För första gången placerades även åtta testsatelliter i omloppsbana, något som tidigare inte fungerat.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Tuff testhistoria
SpaceX har haft en lång rad bakslag. Dagens PS har tidigare rapporterat om hur flera uppskjutningar slutat i explosioner kort efter start. I januari föll raketdelar ner över Turks and Caicos, och i mars inträffade ett liknande misslyckande nära Bahamas.
De återkommande problemen fick den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att utöka säkerhetszonen kring testerna. Det innebar förseningar för hundratals flygningar.
Trots att utredningarna fortfarande pågick gav myndigheten klartecken för nya försök efter att SpaceX visat att säkerhetskraven uppfylls.
Efter flera misslyckade försök kunde Musk nu se Starship både lyfta och landa enligt plan.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
NASA blickar mot månen
Framgången är också central för NASA, som beställt två Starship-raketer för kommande bemannade månlandningar. Planen är att raketen ska användas för att transportera astronauter till månen, och längre fram till Mars.
Starship beskrivs som världens största och mest kraftfulla raket. Med en höjd på 123 meter och en lyftkapacitet på över 100 ton är den byggd för att revolutionera rymdfarten.
Att delar av raketen dessutom kan återanvändas gör tekniken avgörande för att pressa kostnaderna.
Läs också: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS
Mars nästa mål
För Elon Musk är slutmålet Mars. Han har flera gånger sagt att mänskligheten borde kunna nå dit redan under detta decennium.
”Vi borde kunna skicka människor till Mars så tidigt som 2029”, har Musk sagt.
Fakta: Starship
- Höjd: 123 meter
- Diameter: 9 meter
- Vikt: över 5 000 ton fulltankad
- Motorer: 33 Raptor-motorer i undre steget Super Heavy
- Lyftkapacitet: 100–150 ton (återanvändbar version), upp till 250 ton (icke-återanvändbar)
- Syfte: Transport av last och besättning till omloppsbana, månen och Mars
Läs även: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS
Läs även: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Mäklarens uppmaning: “Man borde verkligen passa på att köpa nu”
Visningssäsongen drar igång på allvar och enligt mäklaren är det läge att köpa nu. Du bör dock inte göra bort dig på bostadsvisningen. Hösten innebär inte bara skolstart och jobb. Det är också startskottet för landets största visningshelger. Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling menar att läget är gynnsamt för köpare. “Nu är räntorna tillbaka på …
Nu öppnar det lyxigaste privatpalatset i Göteborg – redan fullsatt
Efter 160 år bakom stängda dörrar öppnar palatset vid Avenyn i Göteborg för allmänheten den 3 september. Louise Johansson och Oliver Ingrosso står bakom nya restaurangen Umarell – och intresset är så stort att hela hösten redan är fullbokad. Perfect Weekend har gått husesyn. Ett palats för mat, barer och schack i Göteborg Dicksonska Palatset …
Rapporten övertygade inte: Experten behåller säljrådet i aktien
"Vi bedömer att förväntningarna är höga och ger litet utrymme för en uppsida i aktien." Det skriver Handelsbankens analytiker Gustaf Schwerin i en nya analys av småspararfavoriten som landar i ett fortsatt säljråd till investerare. Läs även: Analys: "Krisaktien" kan stiga 70 procent – Dagens PS Swedbank tror på vändning Värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) har …
Företagens AI-blunder – missar skattefördelen
Inte ens ett av tio svenska företag använder AI-verktyget för att effektivisera sin skattehantering, enligt ny rapport från PwC. Det är sjunde året i rad som rapporten, Skattebarometern, genomförs och där svenska företag får ge sin syn på enskilda skatter och skattesystemet. I årets undersökning medverkar 300 svenska bolag och anmärkningsvärt är att nästan inga …
Skuldsatta svenskar lurade – tvingas betala tiotusentals kronor
Privata företag lockar skuldsatta med “gratis rådgivning”. Men istället för hjälp dimper det ner fakturor på tusentals kronor.? Skuldrådgivning via kommunen är gratis. Men dessa tjänster har fått konkurrens.? Redan 2020 uppmärksammade Karlstad kommuns budget- och skuldrådgivning att privata företag tar betalt för att ge motsvarande hjälp.? “Det är ju en särskilt utsatt grupp. Risken …