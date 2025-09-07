Robotdammsugare har länge varit våra trogna tjänare, men när det kommer till trappor har de stått maktlösa.
Möt roboten som bär upp din robotdammsugare
Nu tar dock den lilla roboten Marswalker steget som ingen annan vågat. Den bär upp sin dammsugarkompis till nästa våning, helt på egen hand, skriver The Verge.
Vår tids moderna budbärare
Föreställ dig en värld där du slipper bära din robotdammsugare upp och ner för trapporna i ditt hem. Det är precis det som Eufy, Ankers varumärke för smarta hem, nu vill lösa med sin nya skapelse.
Eufy Marswalker är en liten hjälpreda som ser ut som en miniatyr av en rymdfarkost från NASA och är redo att ta robotdammsugare till en helt ny nivå, bokstavligen.
Eufy visade nyligen upp sin Marswalker vid en mässa i Berlin (IFA), där den fick väldigt stor uppmärksamhet. Enligt källor på plats imponerade den med sin förmåga att navigera i flervåningshus.
Framtiden för städning i ditt hem
Denna smarta lilla robot är inte en dammsugare i sig. Den är snarare en transportplattform för andra robotdammsugare.
Enligt Eufy är Marswalker kompatibel med deras nya Omni S2-robotdammsugare.
För att transportera sin dammsugarkompis öppnar Marswalker sina dörrar och låter dammsugaren rulla in i mittsektionen. Efter att ha säkrat dammsugaren inuti med dörrarna, tar Marswalker sig upp eller ner för trappor med hjälp av sina stora hjul och en spårbaserad drivning.
Den sträcker ut sina armar från alla fyra hörn, vilket ger den extra stabilitet när den klättrar. Väl framme på nästa våning öppnar Marswalker dörrarna igen så att dammsugaren kan fortsätta sitt arbete. Därefter väntar Marswalker på att den ska komma tillbaka igen.
Den lilla roboten kan även arbeta helt autonomt. Den känner av när en våning är städad och tar sig därefter på egen hand till nästa för att fortsätta sitt arbete.
Ett tekniskt underverk
Marswalker är utrustad med avancerade funktioner som gör att den automatiskt kan känna igen olika typer av trappor, inklusive raka, L-formade och U-formade.
Den bygger en 3D-karta över hela ditt hem för att veta vart den ska åka. Efter att ha transporterat dammsugaren uppför en trappa kan Marswalker automatiskt återvända till sin laddningsstation för att ladda och tömma sig.
Marswalker har samma 3D-mappning och AI-funktioner som Omni S2. Den kan dock inte dammsuga trapporna själv, men den kan ta sig mellan olika våningsplan helt utan mänsklig hjälp, vilket är en stor fördel.
En doft av innovation
Den nya robotdammsugaren, Omni S2, är inte bara Marswalkers färdkamrat. Den är även Eufys senaste och mest avancerade modell. Den har en sugkraft på 30 000 pascal och kan både dammsuga och moppa.
Den kan även lägga tryck på moppen under rengöring, vilket ger en djupare städning. Den är också utrustad med en inbyggd doftfunktion som släpper ut olika dofter under städningen. Du kan välja mellan dofter som bambu, salvia, bergamott, litchi, citrus och basilika.
Dessutom har Omni S2 avancerad navigering som gör att den kan känna igen över 200 hinder och mer än 40 olika typer av smuts.
Den största innovationen på länge
Marswalker förväntas släppas under våren 2026, och om den fungerar som utlovat kan det bli en av de största innovationerna på robotdammsugarmarknaden på mycket lång tid.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
