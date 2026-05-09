Världens mest sålda mobil: Här är modellen som alla köper

Utvecklingen visar att premiumsegmentet fortsätter locka konsumenter trots hög inflation och osäker ekonomi.

För investerare och teknikintresserade är signalen tydlig: Apple står fortsatt i en egen klass när det gäller kundlojalitet och global köpkraft.

Samtidigt visar försäljningslistorna att Samsung fortfarande är en tung spelare, särskilt bland billigare Androidmodeller.

Samtidigt kommer uppgifterna när Apple enligt flera läckor även överväger att skjuta upp vanliga Iphone 18 till 2027 för att ge större fokus åt dyrare premium och vikbara modeller.

Strategin ses som ett tecken på att teknikjätten nu försöker maximera både marginaler och livslängden för Iphone 17 serien på en allt tuffare mobilmarknad.

Basmodellen säljer bäst av alla

Det mest anmärkningsvärda är att det inte är den dyraste modellen som toppar försäljningen.

Istället är det vanliga Iphone 17 som blivit årets stora vinnare.

Analytiker pekar på att Apple lyckats flytta basmodellen närmare Pro serien genom flera viktiga uppgraderingar.

Högre lagringskapacitet, förbättrade kameror och en snabbare 120 Hz skärm har gjort att många konsumenter inte längre ser samma behov av att betala betydligt mer för Pro modellerna.

Resultatet har blivit ett kraftigt lyft på flera nyckelmarknader, inte minst i USA och Kina där efterfrågan fortsatt överraska positivt.

Även äldre modeller fortsätter sälja starkt. iPhone 16 ligger fortfarande kvar högt på topplistorna, något som visar hur stark Apples produktportfölj blivit under de senaste åren.