Snuvad på 3 700 miljarder kronor i Apple – ångrar inget

Tillsammans skapade de tre den amerikanska techsuccén, som står bakom Mac-datorerna, Iphone och mycket annat, och enligt Wayne var han ”den vuxne i rummet”.

När det här begav sig fick han en 10-procentig andel i Apple, medan Jobs och Wozniak ägde 45 procent vardera.

Läs även: Apple fyller 50 år: Resan från garaget till världsherravälde DagensPS

Sålde sin Apple-andel för 7 400 kronor

Tolv dagar senare lämnade Wayne företaget. I samband med det sålde han tillbaka sin andel för 800 dollar, bara styvt 7 400 kronor.

Betänk då att den andelen i dag, enligt uppskattningar, är värd mer än 400 miljarder dollar, över 3 700 miljarder kronor.

När Ronald G. Wayne dumpade sin Apple-andel fick han 1 500 dollar, knappt 14 000 kronor med dagens valutakurs, som hindrade honom att göra framtida anspråk på Apple.

Det här berättar Fortune och konstaterar att Apples börsvärde i dag uppgår till omkring hisnande 4 biljoner dollar.

Läs också: Ägde 10 procent av Apple – sålde och missade 400 miljarder DagensPS