Ronald G. Wayne var med bakom kulisserna och grundade Apple. Men han sålde sin andel för bara några tusenlappar. I dag är den värd runt 3 700 miljarder kronor.
Snuvad på 3 700 miljarder kronor i Apple – ångrar inget
Då, för 50 år sedan, året var 1976, avyttrade den numera 91-årige Ronald G. Wayne sin 10-procentiga andel i Apple. Dess för innan hade han handplockats av Steve Jobs för att sätta press på Steve Wozniak att utveckla teknikjätten.
Tillsammans skapade de tre den amerikanska techsuccén, som står bakom Mac-datorerna, Iphone och mycket annat, och enligt Wayne var han ”den vuxne i rummet”.
När det här begav sig fick han en 10-procentig andel i Apple, medan Jobs och Wozniak ägde 45 procent vardera.
Läs även: Apple fyller 50 år: Resan från garaget till världsherravälde DagensPS
Sålde sin Apple-andel för 7 400 kronor
Tolv dagar senare lämnade Wayne företaget. I samband med det sålde han tillbaka sin andel för 800 dollar, bara styvt 7 400 kronor.
Betänk då att den andelen i dag, enligt uppskattningar, är värd mer än 400 miljarder dollar, över 3 700 miljarder kronor.
När Ronald G. Wayne dumpade sin Apple-andel fick han 1 500 dollar, knappt 14 000 kronor med dagens valutakurs, som hindrade honom att göra framtida anspråk på Apple.
Det här berättar Fortune och konstaterar att Apples börsvärde i dag uppgår till omkring hisnande 4 biljoner dollar.
Läs också: Ägde 10 procent av Apple – sålde och missade 400 miljarder DagensPS
91-åringen tar det med ro – säljer mynt
Som ni förstår innebär det att den okände medgrundare till techjätten, Ronald G. Wayne, hade kunnat vältra sig i pengar om han inte sålt sin andel i företaget 1976.
Efter händelsen fortsatte han att jobba som ingenjör på behagligt avstånd från Silicon Valley innan han slog ner sina pålar och bosatte sig i Nevada.
Nu, som pensionär, lutar han sig tillbaka mot socialförsäkringen och säljer en del sällsynta frimärken och mynt på hobbybasis.
Han känner ingen ånger över att han slumpade bort sitt Apple-innehav.
Wayne: Pengar definierar inte min framgång
”Min framgång har aldrig definierats av pengar. Den har definierats av att agera med tydlighet, integritet och sunt omdöme, med tanke på vad jag faktiskt visste då. Mitt perspektiv har blivit mycket tydligare under det senaste året, allt eftersom jag har förstått hur långt den offentliga berättelsen har avvikit från fakta”, förklarar Wayne i ett mejl till Fortune.
Det ska sägas att Apple inte var något säkert skott 1976. Steve Jobs var högt belånad och Wayne hävdar att techföretaget då lika väl kunde ha gått i konkurs.
Han ägde då ett hus, en bil och andra personliga tillgångar som han var rädd för kunde beslagtas om Apple gick omkull.
Läs vidare: Han är Apples kronprins – Tim Cook slutar som vd DagensPS
Missa inte: Han valde bort miljarderna: ”Det korrumperar mina värderingar” E55