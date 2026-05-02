Effektivt vapen mot sms-svindel stoppas – riskerar fler bedrägerier

Falska meddelanden som utger sig för att komma från banker, myndigheter eller paketleverantörer har lurat tusentals människor.

Det stoppade verktyget har fungerat som ett filter, där misstänkta meddelanden stoppats innan de nått mottagaren. Utvecklingen sker samtidigt som bedrägerier via sms och telefonsamtal fortsätter att öka kraftigt.

I en tidigare genomgång framgår att tiotusentals svenskar drabbas varje år och att brottsvinsterna uppgår till hundratals miljoner kronor.

Skyddet sätts ur spel

Beslutet innebär att ett centralt skydd mot massutskick av bluffmeddelanden inte längre används på samma sätt.

Det beskrivs som ett bakslag i kampen mot bedrägerier. “Nu är vi sparkade tillbaka till start”, konstateras i kritiken mot beslutet.

För myndigheter och operatörer innebär det att en tidigare fungerande barriär försvagas. För bedragare kan det öppna nya möjligheter.