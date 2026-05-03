Plötsligt billigare – Samsung utmanar Iphone på allvar

Prestanda och funktioner i fokus

Samsung har länge positionerat Ultra-serien som ett verktyg för mer krävande användare.

Den stora skärmen, avancerade kamerafunktioner och möjligheten till multitasking gör modellen attraktiv för både arbete och kreativ användning.

Det är här konkurrensen med Iphone hårdnar. “Du får stadig den store Android-oplevelse utan kompromisser”, framhålls i beskrivningar av modellen.

För många användare är det just flexibiliteten i Android och de tekniska möjligheterna som väger tungt.

Ett alternativ för Iphone-användare

En viktig förändring är att fler Iphone-användare nu börjar överväga alternativ.

När prisskillnaden ökar blir det enklare att motivera ett byte, särskilt för den som inte är helt låst i Apples ekosystem.

Samtidigt är tröskeln fortfarande hög för vissa. Vanor, tjänster och kopplade enheter spelar stor roll i valet av mobilplattform.

Men som ren produkt står Galaxy S25 Ultra närmare Iphone än tidigare.

En ny balans i premiumsegmentet

Utvecklingen speglar en bredare trend där konkurrensen i toppsegmentet skärps. Tillverkarna tvingas inte bara leverera tekniskt, utan också motivera sina priser.

För Samsung innebär prisjusteringen en möjlighet. Att vinna mark, och att locka nya användare.

Frågan är inte längre bara vilken mobil som är bäst. Utan vilken som ger mest värde för pengarna.

