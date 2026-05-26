Allt fler tröttnar på oändligt scrollande och söker nu tillbaka till mobiler med fysiska tangentbord och enklare användning.
BlackBerry gör comeback - tangentbordsmobiler säljer slut mot doomscrolling
För bara några år sedan såg BlackBerry ut att vara ett avslutat kapitel i mobilhistorien.
I dag händer något oväntat.
En ny generation användare söker sig tillbaka till telefoner med fysiska tangentbord i ett försök att minska skärmtid, stress och det ständiga doomscrollandet på sociala medier.
Samtidigt exploderar intresset för moderna BlackBerry inspirerade modeller där fokus ligger mer på produktivitet än underhållning.
Fenomenet växer snabbt i både USA och Europa.
Samtidigt växer nostalgin kring äldre mobiltelefoner snabbt.
Intresset för klassiska modeller som Nokia 3310 och andra “dumtelefoner” har ökat kraftigt i takt med att fler försöker minska skärmtid och komma bort från dagens ständiga mobilstress.
Unga driver nya retrotrenden
Det mest överraskande är vilka som köper telefonerna.
Enligt flera tillverkare har nästan hälften av kunderna aldrig tidigare ägt en mobil med tangentbord.
För många yngre användare handlar det snarare om en motreaktion mot dagens appkultur och den ständiga kampen om uppmärksamhet.
Telefoner som Unihertz Titan 2 och nya modellen Communicator har fått enorm uppmärksamhet efter att CNBC beskrivit Communicator som “2026 års arvtagare till BlackBerry”.
Samtidigt drog Unihertz in motsvarande över 50 miljoner kronor på Kickstarter när efterfrågan exploderade långt över förväntan.
Mindre skärmtid har blivit status
Bakom utvecklingen finns en tydlig förändring i hur människor ser på teknik.
I många år handlade smartphones om större skärmar, fler appar och maximal uppkoppling.
Nu börjar allt fler i stället prata om digital balans och medveten användning.
Fysiska tangentbord gör mobilen mindre beroende av ständig scrolling och sociala medier.
Många användare beskriver också hur de skriver mer fokuserat och använder telefonen mer som ett arbetsverktyg än som underhållning.
I vissa kretsar har det nästan blivit en statussymbol att visa att man försöker koppla bort det digitala bruset.
Teknikbranschen känner av trenden
Även större teknikbolag följer utvecklingen noggrant.
Marknaden för tangentbordsmobiler är fortfarande liten jämfört med Iphone och Android men intresset visar tydligt hur relationen till teknik håller på att förändras.
Fler användare ifrågasätter nu hur mycket tid de faktiskt spenderar framför skärmen varje dag.
För BlackBerry handlar comebacken därför om mer än nostalgi.
Det handlar om en växande längtan efter enklare teknik i en tid där många känner sig överväldigade av ständiga notiser, algoritmer och oändliga flöden.
Och kanske är det just därför gamla idéer plötsligt känns moderna igen.
