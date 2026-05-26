BlackBerry gör comeback - tangentbordsmobiler säljer slut mot doomscrolling

En ny generation användare söker sig tillbaka till telefoner med fysiska tangentbord i ett försök att minska skärmtid, stress och det ständiga doomscrollandet på sociala medier.

Samtidigt exploderar intresset för moderna BlackBerry inspirerade modeller där fokus ligger mer på produktivitet än underhållning.

Fenomenet växer snabbt i både USA och Europa.

Samtidigt växer nostalgin kring äldre mobiltelefoner snabbt.

Intresset för klassiska modeller som Nokia 3310 och andra “dumtelefoner” har ökat kraftigt i takt med att fler försöker minska skärmtid och komma bort från dagens ständiga mobilstress.

Unga driver nya retrotrenden

Det mest överraskande är vilka som köper telefonerna.

Enligt flera tillverkare har nästan hälften av kunderna aldrig tidigare ägt en mobil med tangentbord.

För många yngre användare handlar det snarare om en motreaktion mot dagens appkultur och den ständiga kampen om uppmärksamhet.

Telefoner som Unihertz Titan 2 och nya modellen Communicator har fått enorm uppmärksamhet efter att CNBC beskrivit Communicator som “2026 års arvtagare till BlackBerry”.

Samtidigt drog Unihertz in motsvarande över 50 miljoner kronor på Kickstarter när efterfrågan exploderade långt över förväntan.