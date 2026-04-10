Mac-ägare varnas för ny attack som tömmer din dator

Men efter att Apple införde nya säkerhetsspärrar i macOS 26.4, som skannar kommandon innan de körs, har hackarna tvingats tänka om. Nu utnyttjar de istället programmet Skriptredigerare för att gå runt skyddet.

Så luras du av den falska Apple-sidan

Enligt säkerhetsforskare vid Jamf Threat Labs börjar attacken med att användaren hamnar på en webbsida som ser ut att komma från Apple.

Sidan påstår att användaren behöver optimera sitt lagringsutrymme och frigöra plats på hårddisken. För att göra detta uppmanas man att klicka på en knapp märkt ”Execute”.

Istället för att be användaren att själv skriva in kod, använder webbsidan en speciell länktyp som automatiskt öppnar datorns inbyggda Skriptredigerare. Programmet öppnas med ett färdigskrivet skript som ser professionellt och legitimt ut, komplett med upphovsrättsinformation från Apple Inc.

Om användaren godkänner att köra skriptet startar en kedjereaktion som laddar ner den fruktade skadliga koden Atomic Stealer.