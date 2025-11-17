Dagens PS
Minnesbristen förvärras – priserna rusar upp till 60 procent

Samsung
Nya minneschipet är Samsungs svar på framtidens datorkraftsbehov. (Foto: Samsung)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025
Samsung höjer priserna rejält när efterfrågan exploderar och lagren sinar – bristen på minneschip slår nu hårt mot hela techmarknaden.
Den globala kapplöpningen om att bygga nya AI-datacenter har utlöst en akut brist på minneschip.

Nu bekräftar flera källor att Samsung, världens största minnestillverkare, har höjt priserna kraftigt.

I vissa fall med så mycket som 60 procent jämfört med september.

För både techbranschen och investerare är utvecklingen dramatisk, och konsekvenserna kan snabbt sprida sig till allt från servrar till smartphones. Det skriver Reuters.

AI-boomen driver priserna uppåt

Efterfrågan på avancerade DDR5-minnen har fullständigt exploderat.

Enligt distributören Fusion Worldwide accepterar nu stora serveraktörer att de helt enkelt inte kommer få det antal chip de behöver.
“De prisnivåer som betalas nu är extrema,” säger företagets vd Tobey Gonnerman.

Samsungs kontraktspris för ett 32 GB DDR5-modul har stigit till 239 dollar i november, en skarp ökning från 149 dollar två månader tidigare.

Även 16 GB- och 128 GB-moduler har stigit omkring 50 procent, medan andra kapaciteter har ökat över 30 procent.

Beskedet utlöste omedelbart kursrally i flera chipaktier.

Samsung steg 3 procent, SK Hynix 6 procent och amerikanska Micron klättrade kraftigt efter Reuters rapportering.

Press på hela techmarknaden

Prisökningarna riskerar att slå hårt mot företag som bygger datainfrastruktur, eftersom minneschip utgör en stor del av kostnaden i högpresterande servrar.

Men knappheten spiller också över på andra delar av elektronikbranschen.

Kinesiska Xiaomi varnade nyligen för att de skenande chippriserna höjer kostnaderna för mobilproduktion.

Samtidigt rapporterar SMIC att bristen fått kunder att avvakta beställningar av andra komponenter, vilket ytterligare stör försörjningskedjan.

Samsung får övertag när paniken sprider sig

Till skillnad från sina konkurrenter har Samsung inte kommit lika långt i utvecklingen av avancerade AI-chip.

Men just det har gett bolaget en oväntad fördel: större flexibilitet i produktionen och större prissättningsmakt i minnessegmentet.

“De är verkligen säkra på att priserna fortsätter uppåt,” säger TrendForce-analytikern Ellie Wang, som bedömer att Samsung kan höja sina kvartalspriser med 40–50 procent framöver.

Med långsiktiga leveransavtal som nu förhandlas för både 2026 och 2027 står det klart att bristen inte kommer att försvinna i närtid.

Och för alla som bygger framtidens AI-system är minneschippen plötsligt den mest kritiska flaskhalsen av dem alla.

