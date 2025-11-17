Minnesbristen förvärras – priserna rusar upp till 60 procent

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Den globala kapplöpningen om att bygga nya AI-datacenter har utlöst en akut brist på minneschip.

Nu bekräftar flera källor att Samsung, världens största minnestillverkare, har höjt priserna kraftigt.

I vissa fall med så mycket som 60 procent jämfört med september.

För både techbranschen och investerare är utvecklingen dramatisk, och konsekvenserna kan snabbt sprida sig till allt från servrar till smartphones. Det skriver Reuters.

AI-boomen driver priserna uppåt

Efterfrågan på avancerade DDR5-minnen har fullständigt exploderat.

Enligt distributören Fusion Worldwide accepterar nu stora serveraktörer att de helt enkelt inte kommer få det antal chip de behöver.

“De prisnivåer som betalas nu är extrema,” säger företagets vd Tobey Gonnerman.

Samsungs kontraktspris för ett 32 GB DDR5-modul har stigit till 239 dollar i november, en skarp ökning från 149 dollar två månader tidigare.

Även 16 GB- och 128 GB-moduler har stigit omkring 50 procent, medan andra kapaciteter har ökat över 30 procent.

ANNONS

Beskedet utlöste omedelbart kursrally i flera chipaktier.

Samsung steg 3 procent, SK Hynix 6 procent och amerikanska Micron klättrade kraftigt efter Reuters rapportering.

Läs mer: Europa storsatsar: Bolaget får miljard för att bryta chipberoendet – Dagens PS