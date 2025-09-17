Meta ska vinna racet med smarta glasögon

Metaverse har bytt skepnad till nätta smarta glasögon som man lätt kan ha med sig i väskan eller fickan.

Smarta glasögon är het trend

Numera ska vi ha AI-assistenten på näsan och smarta glasögon är bland det hetaste i techvärlden just nu.

Meta vill givetvis vara bolaget som först kommer på tal när vi skaffar den senaste techprylen, och på det årliga eventet Meta Connect som precis har kickats igång står Meta Ray-Ban i rampljuset.

De nya bågarna lär hamna på runt 800 dollar enligt Tom’s Guide, vilket är betydligt dyrare än andra märken som Oakley, vars smarta glasögon ligger på runt 450 dollar.