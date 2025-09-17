Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Meta ska vinna racet med smarta glasögon

Den nya trenden inom metaverse är smarta glasögon, men de är inte klumpiga utan lätta och snygga.
Den nya trenden inom metaverse är smarta glasögon, men de är inte klumpiga utan lätta och snygga. (Foto: Ray-Ban)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Konferensen Meta Connect är igång och högst upp på dagordningen står smarta glasögon. Techjätten tänker vinna racet med sina nya Meta Ray-Ban.

Metaverse har bytt skepnad till nätta smarta glasögon som man lätt kan ha med sig i väskan eller fickan.

Smarta glasögon är het trend

Numera ska vi ha AI-assistenten på näsan och smarta glasögon är bland det hetaste i techvärlden just nu.

Meta vill givetvis vara bolaget som först kommer på tal när vi skaffar den senaste techprylen, och på det årliga eventet Meta Connect som precis har kickats igång står Meta Ray-Ban i rampljuset.

De nya bågarna lär hamna på runt 800 dollar enligt Tom’s Guide, vilket är betydligt dyrare än andra märken som Oakley, vars smarta glasögon ligger på runt 450 dollar.

Meta lyckas övertyga konsumenterna

Det har varit relativt tyst om metaverse ett tag men Meta har redan lyckats få många konsumenter att köpa Meta Ray-Ban, även om det har skett i skymundan.

Över 2 miljoner exemplar av de populära smarta glasögonen har redan sålts genom den tidigare modellen sedan 2023.

Snygga bågar

Numera vill vi ha snygga och lätta AI-glasögon, utan klumpiga skärmar, där man får hörlurar inkopplade som inte måste täcka öronen, med bra bildkvalitet och möjligheten att chatta med en bot, berättar Ny Teknik.

Meta-chefen Mark Zuckerberg kommer nu visa upp uppföljaren till Meta Ray-Ban där han hoppas att ännu fler av oss hakar på den nya trenden.

Kan bli nya samarbeten

Metas glasögon utvecklas tillsammans med glasögonjätten Essilor Luxottica, som äger varumärken
som just Ray-Ban och Oakley, och nu flirtar Zuckerberg även med modehusen för att få till potentiella samarbeten.

Meta vill leda racet med smarta glasögon.
Meta vill leda racet med smarta glasögon. (Foto: Meta)

Meta ser enorm potential och tillsammans med glasögonjätten EssilorLuxottica, planerar man att skala upp Ray‑Ban/ Meta‑produktionen till hela 10 miljoner per per år till slutet av 2026.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

