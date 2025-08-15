Dagens PS
Meta bildar "dream team" – behöver skrota egot

Mark Zuckerberg är med och sätter ihop ett nytt "dream team" hos Meta där egot helst ska utebli.
Mark Zuckerberg är med och sätter ihop ett nytt "dream team" hos Meta där egot helst ska utebli. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Föra att leda AI-racet krävs de bästa förmågorna på marknaden. Därför sätter Meta ihop något av ett “dream team”. Frågan är bara om egot hos vissa individer istället kan vara en nackdel som behöver skrotas.

Techbolag tävlar om att nå ”artificiell generell intelligens”, en superintelligens där AI alltså överträffar mänskliga förmågor.

Den nivån kan inträffa inom 5-20 år.

Det tror i alla fall Geoffrey Hinton, som ofta kallas AI:s gudfader.

Meta bildar sitt eget drömteam

För Metas del handlar det givetvis om att hinna före konkurrenterna på området, och då måste bolaget sätta ihop de bästa talangerna som finns att få tag i, genom att bilda ett slags “dream team”, berättar Bloomberg.

Experterna är dock inte överens om att det är den bästa vägen att gå.

Egot måste dumpas

De skarpaste hjärnorna har ibland stora egon, och när de ska arbeta i ett team med andra likasinnade blir det ofta en fullständig krock av egon.

Det är därför viktigt att tydligt staka ut vad varje individ har för arbetsuppgifter som gynnar bolaget, och inte dem själva.

Boris Groysberg, professor vid Harvard Business School, har studerat teamdynamik i över två decennier.

”Det finns en uppfattning på Wall Street och i Silicon Valley att magi uppstår när man sätter ihop de mest kapabla människorna”, säger han och sågar snabbt ett sådant påstående med att “magi knappast uppstår”.

“Det man har i många fall istället får är en massa avundsjuka, ryggdunkningar och sabotage.”

Klara arbetsuppgifter

Det måste finnas solklara direktiv för vad varje person inom superteamet ska göra, och att det aldrig spiller över på någon annans arbetsuppgifter, för att egona inte ska störas.

“Om alla har fria simbanor kommer de inte att se varandra som ett hot”, säger Lindred Greer, professor vid University of Michigans Ross School vidare.

Fastställ hierakin

Hierakin måste också fastställas i förväg så att chefspositionerna är glasklara, särkilt när många i teamet vill röra sig mot toppen, enligt Anita Williams Woolley, professor vid Carnegie Mellon University.

“Det finns faktiskt vissa sätt en hierarki kan hjälpa grupper att samordna sig”, säger hon.

“Hierarkin kan förändras baserat på vilket problem det rör sig om.”

Lockar med rekordlöner

Meta har öppnat plånboken rejält och lockar de nya AI-förmågorna med rekordlöner på 200 miljoner dollar som får andra i branschen att häpna.

Hittills har Meta lockat till sig förmågor som Alexandr Wang, den före detta vd:n för Scale AI, och den tidigare vdn för GitHub Inc., Nat Friedman.

Frågan är om talangerna i techjättens nya drömteam kommer kunna hålla styr på sina egon och leda AI-racet.

Senaste nytt

