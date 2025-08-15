Meta bildar "dream team" – behöver skrota egot

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Egot måste dumpas

De skarpaste hjärnorna har ibland stora egon, och när de ska arbeta i ett team med andra likasinnade blir det ofta en fullständig krock av egon.

Det är därför viktigt att tydligt staka ut vad varje individ har för arbetsuppgifter som gynnar bolaget, och inte dem själva.

ANNONS

Boris Groysberg, professor vid Harvard Business School, har studerat teamdynamik i över två decennier.

”Det finns en uppfattning på Wall Street och i Silicon Valley att magi uppstår när man sätter ihop de mest kapabla människorna”, säger han och sågar snabbt ett sådant påstående med att “magi knappast uppstår”.

“Det man har i många fall istället får är en massa avundsjuka, ryggdunkningar och sabotage.”

Klara arbetsuppgifter

Det måste finnas solklara direktiv för vad varje person inom superteamet ska göra, och att det aldrig spiller över på någon annans arbetsuppgifter, för att egona inte ska störas.

“Om alla har fria simbanor kommer de inte att se varandra som ett hot”, säger Lindred Greer, professor vid University of Michigans Ross School vidare.

Fastställ hierakin

Hierakin måste också fastställas i förväg så att chefspositionerna är glasklara, särkilt när många i teamet vill röra sig mot toppen, enligt Anita Williams Woolley, professor vid Carnegie Mellon University.

“Det finns faktiskt vissa sätt en hierarki kan hjälpa grupper att samordna sig”, säger hon.

ANNONS

“Hierarkin kan förändras baserat på vilket problem det rör sig om.”

Lockar med rekordlöner

Meta har öppnat plånboken rejält och lockar de nya AI-förmågorna med rekordlöner på 200 miljoner dollar som får andra i branschen att häpna.

Hittills har Meta lockat till sig förmågor som Alexandr Wang, den före detta vd:n för Scale AI, och den tidigare vdn för GitHub Inc., Nat Friedman.

Frågan är om talangerna i techjättens nya drömteam kommer kunna hålla styr på sina egon och leda AI-racet.

Läs även:

Planen: “AI kan ersätta regeringen”. Dagens PS

Trumps favorit – och nu nya AI-produkter från Apple. Dagens PS