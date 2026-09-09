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Teknik

Google rekordinvesterar i Finland

Google mångmiljardinvesterar i Finland. Arkvbild.
Google mångmiljardinvesterar i Finland. Arkvbild. Foto: Jeff Chiu/AP/TT
Investeringen på motsvarande 144 miljarder kronor är enligt tidningen den största utlandsinvesteringen i Finland hittills.

Google satsar 13 miljarder euro på att utvidga datacentret i Fredrikshamn i Finland, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Investeringen på motsvarande 144 miljarder kronor är enligt tidningen den största utlandsinvesteringen i Finland hittills.

Satsningen görs under de följande två åren och det handlar om digitala investeringar i infrastruktur inom AI, på att utveckla teknologin och på att utvidga verksamheten.

Google avser också att satsa på produktion av förnybar energi.

Tre nya datacenter finns i planerna. De kommer att placeras på de finländska orterna i Kajana, Valla och i Muhos.

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