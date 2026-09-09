Google rekordinvesterar i Finland

Satsningen görs under de följande två åren och det handlar om digitala investeringar i infrastruktur inom AI, på att utveckla teknologin och på att utvidga verksamheten.

Google avser också att satsa på produktion av förnybar energi.

Tre nya datacenter finns i planerna. De kommer att placeras på de finländska orterna i Kajana, Valla och i Muhos.