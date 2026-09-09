Google rekordinvesterar i Finland
Google satsar 13 miljarder euro på att utvidga datacentret i Fredrikshamn i Finland, rapporterar Hufvudstadsbladet.
Investeringen på motsvarande 144 miljarder kronor är enligt tidningen den största utlandsinvesteringen i Finland hittills.
Satsningen görs under de följande två åren och det handlar om digitala investeringar i infrastruktur inom AI, på att utveckla teknologin och på att utvidga verksamheten.
Google avser också att satsa på produktion av förnybar energi.
Tre nya datacenter finns i planerna. De kommer att placeras på de finländska orterna i Kajana, Valla och i Muhos.