När asteroiden Apophis passerar jorden 2029 väntar forskare ett unikt tillfälle. Men vårt eget rymdskrot kan ställa till det.
Asteroid väntas nära jorden – forskare varnar för oväntad risk
Våren 2029 kommer asteroiden Apophis att passera jorden på mindre än 32 000 kilometers avstånd – en tiondel av avståndet mellan månen och jorden.
Aphosis är en jätteasteroid, över 450 meter längs sin längsta axel – längre än Empire State building, och 170 meter längs sin kortaste axel.
Asteroiden kommer att komma så pass nära att det kommer att bli ett av de mest spektakulära himlafenomenen på flera decennier. Den kommer att se ut som en stor och ljus stjärna som rör sig snabbt över himlen, enligt The Planetary Society.
Egyptisk kaosgud
Aphosis är den egyptiska mörker- och kaosguden, men något sådant blir det inte denna gång .Forskare har under många år analyserat asteroidens bana och konstaterat att den inte utgör något hot mot jorden.
En ny studie, publicerad i The Planetary Science Journal, pekar däremot på en liten men verklig risk att Apophis kan träffas av rymdskrot under sin passage genom området där många satelliter kretsar.
”Jag är expert både på rymdskrot och asteroiddynamik. När jag såg simuleringarna av Apophis bana började jag direkt fundera på om den skulle kunna komma nära mänskligt rymdskrot”, säger forskaren Alessandro Rossi vid Italiens nationella forskningsråd CNR till ScienceAlert.
Asteroid närmare än satelliter
Forskarna Giulia Schettino och Alessandro Rossi simulerade asteroidens bana tillsammans med både kända och uppskattade mängder mindre rymdskrot i geostationär bana, omkring 36 000 kilometer över jordytan, en höjd där en kropp i omloppsbana kan följa jordens rotation.
Resultatet överraskade dem.
”Jag trodde faktiskt att det skulle bli ett nollresultat, alltså att inga möjliga möten skulle identifieras. Jag blev förvånad över att vissa objekt potentiellt kan passera bara några kilometer från asteroiden”, säger Rossi.
En eventuell kollision skulle inte förändra Apophis bana i någon betydande omfattning. Däremot skulle den kunna skapa en mindre krater och kasta ut material från asteroidens yta.
Jordens gravitation påverkar
När Apophis passerar jorden kommer jordens gravitation att påverka asteroiden kraftigt. Forskare hoppas kunna studera hur dess rotation förändras och om passagen utlöser jordskred eller så kallade asteroidbävningar som blottlägger material under ytan.
Om Apophis först träffas av rymdskrot blir det betydligt svårare att avgöra vilka förändringar som orsakats av jordens gravitation och vilka som beror på de kollisionerna.
”Det viktigaste att betona är att en eventuell kollision inte skulle ändra asteroidens bana på något betydande sätt”, säger Rossi.
Den fara som finns är alltså mot forskningen, som i sin tur behövs för att identifiera framtida faror.
Som hundratals kärnvapen
Vid nästa passering 2036 kommer Apophis vara längre ifrån jorden. Radarobservationer vid den senaste passagen 2021 gör gällande att ingen risk för kollision finns de kommande hundra åren.
Vilket är tur, en kollission med en asteroid av Aphosis storlek skulle ödelägga en yta av flera hundra kilometer från nedslagsplatsen. Energin skulle vara mer än 1000 megaton TNT, som hundratals kärnvapen på samma gång.
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