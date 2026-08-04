Asteroid väntas nära jorden – forskare varnar för oväntad risk

Asteroid närmare än satelliter

Forskarna Giulia Schettino och Alessandro Rossi simulerade asteroidens bana tillsammans med både kända och uppskattade mängder mindre rymdskrot i geostationär bana, omkring 36 000 kilometer över jordytan, en höjd där en kropp i omloppsbana kan följa jordens rotation.

Resultatet överraskade dem.

”Jag trodde faktiskt att det skulle bli ett nollresultat, alltså att inga möjliga möten skulle identifieras. Jag blev förvånad över att vissa objekt potentiellt kan passera bara några kilometer från asteroiden”, säger Rossi.

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En eventuell kollision skulle inte förändra Apophis bana i någon betydande omfattning. Däremot skulle den kunna skapa en mindre krater och kasta ut material från asteroidens yta.

Jordens gravitation påverkar

När Apophis passerar jorden kommer jordens gravitation att påverka asteroiden kraftigt. Forskare hoppas kunna studera hur dess rotation förändras och om passagen utlöser jordskred eller så kallade asteroidbävningar som blottlägger material under ytan.

Om Apophis först träffas av rymdskrot blir det betydligt svårare att avgöra vilka förändringar som orsakats av jordens gravitation och vilka som beror på de kollisionerna.

”Det viktigaste att betona är att en eventuell kollision inte skulle ändra asteroidens bana på något betydande sätt”, säger Rossi.

Den fara som finns är alltså mot forskningen, som i sin tur behövs för att identifiera framtida faror.

Som hundratals kärnvapen

Vid nästa passering 2036 kommer Apophis vara längre ifrån jorden. Radarobservationer vid den senaste passagen 2021 gör gällande att ingen risk för kollision finns de kommande hundra åren.

Vilket är tur, en kollission med en asteroid av Aphosis storlek skulle ödelägga en yta av flera hundra kilometer från nedslagsplatsen. Energin skulle vara mer än 1000 megaton TNT, som hundratals kärnvapen på samma gång.

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