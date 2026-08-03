Elektrisk flygtaxi kom just ett stort steg närmare

Tekniken bygger på så kallade eVTOL-farkoster, vilket står för elektrisk vertikal start och landning.

Går på mindre än tio minuter

De kombinerar egenskaper från helikoptrar, flygplan och drönare. Målet är att erbjuda snabba transporter över kortare sträckor i storstäder och därmed minska restider och trafikproblem.

Ett av de ledande bolagen är amerikanska Joby Aviation, som under våren genomförde provflygningar mellan John F. Kennedy-flygplatsen och Manhattan i New York, skriver Fortune.

Resan, som med bil ofta tar mellan 45 minuter och två timmar beroende på trafiken, skulle med företagets flygfarkost kunna genomföras på mindre än tio minuter.

Jobys modell drivs av sex elektriska rotorer som lyfter farkosten rakt upp innan de vinklas för framåtdrift.

Den kan transportera fyra passagerare och en pilot upp till omkring 16 mil på en laddning och flyga på relativt låg höjd.

Läs mer: Jättestadens plan: Ta flyget från flyget. Realtid