Det har talats om elektrisk flygtaxi i flera år. Men i år tycks tekniken få sitt genombrott när det ska testas i skarpt läge.
Elektrisk flygtaxi kom just ett stort steg närmare
Utvecklingen av eldrivna flygtaxifarkoster har tagit ett viktigt steg framåt i USA.
Under året inleds flera statligt godkända pilotprojekt där företag ska testa en ny generation elektriska luftfarkoster för att först transportera gods och därefter passagerare.
Tekniken bygger på så kallade eVTOL-farkoster, vilket står för elektrisk vertikal start och landning.
Går på mindre än tio minuter
De kombinerar egenskaper från helikoptrar, flygplan och drönare. Målet är att erbjuda snabba transporter över kortare sträckor i storstäder och därmed minska restider och trafikproblem.
Ett av de ledande bolagen är amerikanska Joby Aviation, som under våren genomförde provflygningar mellan John F. Kennedy-flygplatsen och Manhattan i New York, skriver Fortune.
Resan, som med bil ofta tar mellan 45 minuter och två timmar beroende på trafiken, skulle med företagets flygfarkost kunna genomföras på mindre än tio minuter.
Jobys modell drivs av sex elektriska rotorer som lyfter farkosten rakt upp innan de vinklas för framåtdrift.
Den kan transportera fyra passagerare och en pilot upp till omkring 16 mil på en laddning och flyga på relativt låg höjd.
Ska provflyga passagerare i år
Företaget planerar att inleda tester med passagerare senare i år, även om de första flygningarna inte blir kommersiella.
Även Archer Aviation satsar på tekniken och hoppas kunna starta kommersiell trafik inför sommar-OS i Los Angeles 2028.
Samtidigt genomför Beta Technologies och Boeingägda Wisk Aero egna tester inom det federala pilotprogrammet.
Trots framstegen återstår flera hinder innan flygtaxifarkoster blir en vanlig syn. Säkerheten ses som avgörande för allmänhetens förtroende.
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Kan behövas flygledning
Förespråkarna menar att de elektriska farkosterna är säkrare än traditionella helikoptrar eftersom de har flera oberoende rotorer och färre mekaniska komponenter.
Men det återstår en annan utmaning, nämligen luftrummet. Om hundratals flygtaxis börjar trafikera storstäder samtidigt krävs mer avancerade system för flygledning och trafikstyrning än dagens.
Branschen bedömer att tekniken kan få ett brett genomslag först när biljettpriserna närmar sig kostnaden för en vanlig taxiresa.
Om det lyckas kan flygtaxi förändra hur människor reser i storstäder och kraftigt minska restiderna mellan exempelvis stadskärnor och flygplatser.
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