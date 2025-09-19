Miljonärer utpressas efter stöld av hemlig information. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket de spenderat, har stulits.
Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack
Ett massivt dataintrång har drabbat kunder hos några av världens mest exklusiva modehus. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket pengar de har spenderat, har stulits.
Det kan nu göra de rika kunderna till måltavlor för nya attacker.
Ett massivt dataintrång har drabbat exklusiva modehus som Gucci, Balenciaga och Alexander McQueen, vilket kan påverka miljontals kunder över hela världen.
Enligt källor som BBC har talat med, har hackergruppen ‘Shiny Hunters’ kommit över privata kunduppgifter, inklusive namn, e-postadresser, telefonnummer och adresser. Utöver detta har de även fått tillgång till detaljer om kundernas totala utlägg hos de olika varumärkena, vilket utgör en stor risk för framtida bedrägerier.
Det franska moderbolaget Kering, som äger de drabbade märkena, har bekräftat incidenten. Företaget meddelar dock att inga finansiella detaljer, såsom bank- eller kreditkortsuppgifter, har stulits.
Kering uppger att de har informerat de berörda kunderna via e-post och har även rapporterat händelsen till relevanta dataskyddsmyndigheter. Enligt lag är det inte obligatoriskt för ett företag att göra ett offentligt uttalande så länge de informerar alla berörda parter direkt.
Hackare kräver betalning i bitcoin
Hackergruppen hävdar att de har fått tag i data kopplad till 7,4 miljoner unika e-postadresser, vilket indikerar att antalet drabbade kunder är mycket stort.
Enligt BBC, som har tagit del av ett urval av den stulna datan, bedöms uppgifterna vara äkta.
Läs också: Gigantisk AI-satsning ska förändra företags datahantering. Realtid
I urvalet framgick det hur mycket enskilda kunder hade spenderat. Vissa hade handlat för över 100 000 kronor, medan ett fåtal hade spenderat mellan 300 000 och 900 000 kronor.
Denna information är särskilt oroande eftersom den kan göra att högt spenderande kunder blir måltavlor för nya bedrägerier om informationen läcks till andra kriminella.
‘Shiny Hunters’ hävdar att de agerar på egen hand och att de lyckades ta sig in i Kering-systemet i april. Hackaren kontaktade det franska företaget i början av juni och påstår att de har förhandlat om en lösensumma som skulle betalas i bitcoin.
Kering har emellertid nekat till dessa påståenden och säger att de inte har haft några förhandlingar med hackaren, i enlighet med gällande rekommendationer från brottsbekämpande myndigheter.
Lyxmärken under lupp
En talesperson från Kering uppgav i ett uttalande att ‘i juni upptäckte vi att en obehörig tredje part hade tillfällig tillgång till våra system och fick åtkomst till en begränsad mängd kunddata från några av våra modehus’.
Uttalandet tillade att ingen finansiell information, såsom bankkontonummer eller kreditkortsinformation, var involverad i incidenten.
Efter incidenten har företaget förstärkt säkerheten i sina IT-system.
Intrånget i april skedde under en period av en rad cyberattacker mot lyxmärken. Enligt Realtid har även Cartier och Louis Vuitton nyligen meddelat kunder och allmänhet om liknande händelser.
Det är i dagsläget oklart om dessa attacker är kopplade till ‘Shiny Hunters’.
Google varnar för nya angrepp
Experter inom cybersäkerhet från Google har varnat för en trend av attacker kopplade till hackergruppen, där Google själva nyligen blev utsatta.
Läs också: Stora brister hos Google – kriminella skaffade behörighet. Realtid
Gruppen har stulit data genom att lura anställda att lämna ut sina inloggningsuppgifter för intern företagsprogramvara.
Denna metod, känd som UNC6040, har visat sig vara effektiv för att få åtkomst till känsliga uppgifter genom att utnyttja den mänskliga faktorn.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack
