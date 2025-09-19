Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack

Ett massivt dataintrång har drabbat kunder hos några av världens mest exklusiva modehus. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket pengar de har spenderat, har stulits.

Det kan nu göra de rika kunderna till måltavlor för nya attacker.

Ett massivt dataintrång har drabbat exklusiva modehus som Gucci, Balenciaga och Alexander McQueen, vilket kan påverka miljontals kunder över hela världen.

Enligt källor som BBC har talat med, har hackergruppen ‘Shiny Hunters’ kommit över privata kunduppgifter, inklusive namn, e-postadresser, telefonnummer och adresser. Utöver detta har de även fått tillgång till detaljer om kundernas totala utlägg hos de olika varumärkena, vilket utgör en stor risk för framtida bedrägerier.

Det franska moderbolaget Kering, som äger de drabbade märkena, har bekräftat incidenten. Företaget meddelar dock att inga finansiella detaljer, såsom bank- eller kreditkortsuppgifter, har stulits.

Kundernas shoppingvanor samt kontaktinformation har läckt vilket utsätter kunderna för fara. (Foto: Kouji Tsuru on Unsplash)

Kering uppger att de har informerat de berörda kunderna via e-post och har även rapporterat händelsen till relevanta dataskyddsmyndigheter. Enligt lag är det inte obligatoriskt för ett företag att göra ett offentligt uttalande så länge de informerar alla berörda parter direkt.

Hackare kräver betalning i bitcoin

Hackergruppen hävdar att de har fått tag i data kopplad till 7,4 miljoner unika e-postadresser, vilket indikerar att antalet drabbade kunder är mycket stort.

Enligt BBC, som har tagit del av ett urval av den stulna datan, bedöms uppgifterna vara äkta.

I urvalet framgick det hur mycket enskilda kunder hade spenderat. Vissa hade handlat för över 100 000 kronor, medan ett fåtal hade spenderat mellan 300 000 och 900 000 kronor.

Denna information är särskilt oroande eftersom den kan göra att högt spenderande kunder blir måltavlor för nya bedrägerier om informationen läcks till andra kriminella.

‘Shiny Hunters’ hävdar att de agerar på egen hand och att de lyckades ta sig in i Kering-systemet i april. Hackaren kontaktade det franska företaget i början av juni och påstår att de har förhandlat om en lösensumma som skulle betalas i bitcoin.

Kering har emellertid nekat till dessa påståenden och säger att de inte har haft några förhandlingar med hackaren, i enlighet med gällande rekommendationer från brottsbekämpande myndigheter.