PayPal har presenterat en ny funktion som omdefinierar hur man skickar och tar emot pengar mellan privatpersoner.
Glöm Swish, nu kan du betala dina vänner med krypto
Den nya tjänsten, som kallas PayPal Links, kompletterar företagets existerande funktion PayPal Me, som kommer att fortsätta finnas kvar som ett sätt att dela sin profilinformation och förenkla att bli hittad och betald.
Enligt TechCrunch förklarar företaget att PayPal Me-länkar inte är betalningsförfrågningar kopplade till ett specifikt belopp förrän mottagaren själv fyller i hur mycket de ska betala. Den nya funktionen gör processen enklare.
De nya PayPal Links tillåter användare att antingen begära eller utföra en betalning till en annan person genom att välja länkalternativet, fylla i beloppet och sedan kopiera länken till en konversation.
Detta gör funktionen mer användbar för engångsbetalningar eller förfrågningar direkt till en annan person, utan att behöva identifiera och verifiera deras profil- eller kontoinformation.
Som ett resultat av detta minskas antalet steg i processen, vilket gör betalningarna snabbare.
Snabblänken som förändrar spelet
För att skapa en PayPal-länk öppnar användare appen och anger detaljerna för betalningen eller förfrågan för att generera en unik engångslänk. Denna länk är privat och är endast kopplad till den specifika transaktionen.
Dessa PayPal Links kan sedan användas i online-konversationer, sms och direktmeddelanden där pengar, kostnader och köp diskuteras.
Eventuella oanvända länkar förfaller efter 10 dagar, även om användare kan skicka en påminnelse eller avbryta betalningslänken när som helst vid behov.
När mottagaren trycker på länken slutförs begäran eller betalningen accepteras i PayPal-appen, där pengarna överförs direkt.
Företaget påpekar att personliga betalningar fortsätter att vara undantagna från skatteavdrag. TechCrunch betonar att denna nya funktion minskar friktionen i digitala betalningar genom att eliminera kravet på att mottagaren måste ha ett PayPal-konto, samt genom att påskynda betalningsprocessen.
Kryptovalutaintegrationen förväntas göra plattformen mer attraktiv för tekniskt kunniga användare.
Svenskarnas Swish möter en ny konkurrent
I Sverige är Swish en etablerad favorit för snabba pengaöverföringar mellan privatpersoner. Den nya funktionen från PayPal skiljer sig dock på flera viktiga punkter. Medan Swish kräver att båda parter har appen och ett bankkonto anslutet, kan PayPal Links användas för att skicka pengar till en person utan att de nödvändigtvis behöver ett PayPal-konto från start.
Dessutom planerar PayPal att snart lansera stöd för kryptovalutor i USA, vilket är en funktion som Swish inte erbjuder.
Detta innebär att användare i framtiden kan skicka Bitcoin, Ethereum och andra digitala valutor, en möjlighet som öppnar upp för helt nya typer av transaktioner.
Läs också: Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen. Realtid
Medan Swish fungerar utmärkt för traditionella valutor, positionerar PayPal sig som en global aktör som inkluderar den digitala valutaekonomin.
Funktionen blir till en början tillgänglig för användare i USA men planeras att utökas senare denna månad till andra marknader, inklusive Storbritannien och Italien.
Inte bara pengar, utan även krypto
Den nya funktionen är ett strategiskt drag för PayPal för att svara på den växande efterfrågan från konsumenter efter flexibilitet och diversifierade betalningsmetoder, särskilt som konkurrensen inom digitala betalningar hårdnar från aktörer som Zelle, Cash App och Apple Cash.
Enligt en studie använder konsumenter i genomsnitt 2,8 olika betalningsplattformar för peer-to-peer-betalningar.
