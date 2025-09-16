Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Glöm Swish, nu kan du betala dina vänner med krypto

Om du hellre vill använda krypto så kommer PayPal snart att erbjuda det. (Foto: PayPal)
Om du hellre vill använda krypto så kommer PayPal snart att erbjuda det. (Foto: PayPal)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

PayPal har presenterat en ny funktion som omdefinierar hur man skickar och tar emot pengar mellan privatpersoner.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den nya tjänsten, som kallas PayPal Links, kompletterar företagets existerande funktion PayPal Me, som kommer att fortsätta finnas kvar som ett sätt att dela sin profilinformation och förenkla att bli hittad och betald.

Enligt TechCrunch förklarar företaget att PayPal Me-länkar inte är betalningsförfrågningar kopplade till ett specifikt belopp förrän mottagaren själv fyller i hur mycket de ska betala. Den nya funktionen gör processen enklare.

ANNONS

De nya PayPal Links tillåter användare att antingen begära eller utföra en betalning till en annan person genom att välja länkalternativet, fylla i beloppet och sedan kopiera länken till en konversation.

Detta gör funktionen mer användbar för engångsbetalningar eller förfrågningar direkt till en annan person, utan att behöva identifiera och verifiera deras profil- eller kontoinformation.

Som ett resultat av detta minskas antalet steg i processen, vilket gör betalningarna snabbare.

Bitcoin-pionjär lyrisk över nya krypto-projekt

Miljardären var en av de tidiga investerarna i bitcoin och nu berättar han passionerat om vad han tror blir nästa stora våg inom krypto. Barry Silbert,

Snabblänken som förändrar spelet

För att skapa en PayPal-länk öppnar användare appen och anger detaljerna för betalningen eller förfrågan för att generera en unik engångslänk. Denna länk är privat och är endast kopplad till den specifika transaktionen.

Dessa PayPal Links kan sedan användas i online-konversationer, sms och direktmeddelanden där pengar, kostnader och köp diskuteras.

ANNONS

Eventuella oanvända länkar förfaller efter 10 dagar, även om användare kan skicka en påminnelse eller avbryta betalningslänken när som helst vid behov.

Att kunna skicka pengar utan att mottagaren har PayPal är också en stark usp. (Foto: Marques Thomas on Unsplash)
Att kunna skicka pengar utan att mottagaren har PayPal är också en stark usp. (Foto: Marques Thomas on Unsplash)

När mottagaren trycker på länken slutförs begäran eller betalningen accepteras i PayPal-appen, där pengarna överförs direkt.

Företaget påpekar att personliga betalningar fortsätter att vara undantagna från skatteavdrag. TechCrunch betonar att denna nya funktion minskar friktionen i digitala betalningar genom att eliminera kravet på att mottagaren måste ha ett PayPal-konto, samt genom att påskynda betalningsprocessen.

Kryptovalutaintegrationen förväntas göra plattformen mer attraktiv för tekniskt kunniga användare.

Börsen inte i närheten av årets bitcoin-rally

Den amerikanska aktiemarknaden kan tillnärmelsevis inte mäta sig med hajpen som kännecknar bitcoin och kryptoindustrin. Vita husets kryptovänliga
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Svenskarnas Swish möter en ny konkurrent

I Sverige är Swish en etablerad favorit för snabba pengaöverföringar mellan privatpersoner. Den nya funktionen från PayPal skiljer sig dock på flera viktiga punkter. Medan Swish kräver att båda parter har appen och ett bankkonto anslutet, kan PayPal Links användas för att skicka pengar till en person utan att de nödvändigtvis behöver ett PayPal-konto från start.

Dessutom planerar PayPal att snart lansera stöd för kryptovalutor i USA, vilket är en funktion som Swish inte erbjuder.

ANNONS

Detta innebär att användare i framtiden kan skicka Bitcoin, Ethereum och andra digitala valutor, en möjlighet som öppnar upp för helt nya typer av transaktioner.

Läs också: Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen. Realtid

Medan Swish fungerar utmärkt för traditionella valutor, positionerar PayPal sig som en global aktör som inkluderar den digitala valutaekonomin.

Funktionen blir till en början tillgänglig för användare i USA men planeras att utökas senare denna månad till andra marknader, inklusive Storbritannien och Italien.

Inte bara pengar, utan även krypto

Den nya funktionen är ett strategiskt drag för PayPal för att svara på den växande efterfrågan från konsumenter efter flexibilitet och diversifierade betalningsmetoder, särskilt som konkurrensen inom digitala betalningar hårdnar från aktörer som Zelle, Cash App och Apple Cash.

Enligt en studie använder konsumenter i genomsnitt 2,8 olika betalningsplattformar för peer-to-peer-betalningar.

Mediegigantens larm: Googles nya AI stjäl vår trafik

Googles AI-sammanfattningar skadar mediejättars affärsmodeller. Nu stäms techbolaget för olaglig användning av nyhetsinnehåll. En av världens största

Missa inte:

ANNONS

Robotar i stället för äldreboende? News 55

Översköljs av ansökningar – du kan få vänta tio år på el. E55

Musk köper Tesla-aktier för miljarder – rusar på börsen. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiKryptoPaypalSwish
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist, Dagens PS redaktionschef, hoppas på att konsumtionen ska ta fart i Sverige, men prognoserna har ändrats många gånger förr.
Spela klippet
Börs & Finans

När vänder svensk konsumtion? "Vana vid att positiva prognoser ändras"

16 sep. 2025
ANNONS
ANNONS