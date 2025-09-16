Glöm Swish, nu kan du betala dina vänner med krypto

Den nya tjänsten, som kallas PayPal Links, kompletterar företagets existerande funktion PayPal Me, som kommer att fortsätta finnas kvar som ett sätt att dela sin profilinformation och förenkla att bli hittad och betald.

Enligt TechCrunch förklarar företaget att PayPal Me-länkar inte är betalningsförfrågningar kopplade till ett specifikt belopp förrän mottagaren själv fyller i hur mycket de ska betala. Den nya funktionen gör processen enklare.

De nya PayPal Links tillåter användare att antingen begära eller utföra en betalning till en annan person genom att välja länkalternativet, fylla i beloppet och sedan kopiera länken till en konversation.

Detta gör funktionen mer användbar för engångsbetalningar eller förfrågningar direkt till en annan person, utan att behöva identifiera och verifiera deras profil- eller kontoinformation.

Som ett resultat av detta minskas antalet steg i processen, vilket gör betalningarna snabbare.

Snabblänken som förändrar spelet

För att skapa en PayPal-länk öppnar användare appen och anger detaljerna för betalningen eller förfrågan för att generera en unik engångslänk. Denna länk är privat och är endast kopplad till den specifika transaktionen.

Dessa PayPal Links kan sedan användas i online-konversationer, sms och direktmeddelanden där pengar, kostnader och köp diskuteras.

Eventuella oanvända länkar förfaller efter 10 dagar, även om användare kan skicka en påminnelse eller avbryta betalningslänken när som helst vid behov.

När mottagaren trycker på länken slutförs begäran eller betalningen accepteras i PayPal-appen, där pengarna överförs direkt.

Företaget påpekar att personliga betalningar fortsätter att vara undantagna från skatteavdrag. TechCrunch betonar att denna nya funktion minskar friktionen i digitala betalningar genom att eliminera kravet på att mottagaren måste ha ett PayPal-konto, samt genom att påskynda betalningsprocessen.

