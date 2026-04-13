Lyxjätten satsar på nya yachter – växer snabbt

Affären markerar inte bara en expansion utan en tydlig positionsförflyttning i ett segment där efterfrågan växer snabbt.

Förvärvet värderas till cirka 150 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,6 miljarder kronor, och innebär att Saxdor fortsätter som eget varumärke men med tillgång till Malibus resurser och distributionsnät.

Affären kommer i ett läge där just premiumsegmentet i båtmarknaden visar tydlig styrka.

Saxdor har på kort tid etablerat sig som en snabbväxande aktör, med stark efterfrågan i det mer kapitalintensiva segmentet där kunder prioriterar design, teknik och upplevelse.

Skalbar tillväxt i fokus

Saxdor har etablerat sig som en av de snabbast växande tillverkarna i sin kategori.

Bolaget har kombinerat design, funktion och prispositionering på ett sätt som attraherat en ny generation köpare.

Med Malibu i ryggen stärks möjligheterna att skala upp verksamheten, inte minst i Nordamerika där efterfrågan på fritidsbåtar och premiumyachter ökar.

Enligt bolaget handlar affären om att accelerera tillväxten genom tillgång till kapital, produktion och ett etablerat återförsäljarnät.

“Vi är mycket glada över möjligheterna framåt tillsammans med Malibu”, säger Saxdors vd Erna Rusi.