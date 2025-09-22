Från den 3 november kommer Linkedin att börja använda användardata i EU och Storbritannien för att träna sina AI-modeller. Förändringen väcker starka reaktioner, inte minst bland integritetsförespråkare.
Linkedin matar AI med ditt innehåll – men du kan säga nej
Enligt bolaget ska beslutet ”förbättra upplevelsen och bättre koppla medlemmar till möjligheter”. Kritikerna varnar däremot för riskerna när personuppgifter blir bränsle för generativ AI.
Karolis Kaciulis, systemingenjör på VPN-bolaget Surfshark, är hård i sin kritik.
”När AI lär sig av användarnas publika inlägg, bilder och texter är det ett exempel på grovt missbruk av personuppgifter”, säger han till Techdigest.
Han understryker att data i Europa tillhör individen, inte företaget, och varnar för att informationen kan användas utan användarens kontroll. Riskerna inkluderar manipulation, identitetsstöld och annat missbruk.
Bara stopp för framtida användning
Linkedin betonar att användare kan stänga av funktionen via sina inställningar. Det gäller dock enbart framåt i tiden, data som redan använts i AI-träning går inte att radera ur modellerna.
Kritiker menar därför att techjätten testar gränserna för hur mycket data man kan utnyttja utan att bryta mot EU:s strikta integritetsregler.
Så stänger du av funktionen i Linkedin
Vill du inte bidra till Linkedins AI-träning kan du själv ändra inställningarna:
- Öppna Linkedin
- Klicka på din profilbild
- Gå till Inställningar
- Välj Data och integritet
- Klicka på Data för generativ AI-förbättring
- Slå av funktionen
AI:s dubbla ansikte på plattformen
Samtidigt som LinkedIn vill bygga in mer AI i sina tjänster har användarna visat sig tveksamma till vissa funktioner. AI-genererade inläggsförslag har inte slagit igenom, trots att intresset för AI-relaterade färdigheter på plattformen har exploderat.
Enligt vd Ryan Roslansky har antalet jobb som kräver AI-kompetens sexdubblats det senaste året, och tjugo gånger fler användare listar numera AI som en färdighet på sina profiler.
Ändå vill många inte att deras professionella rykte ska riskeras av för polerade eller AI-präglade inlägg.
Roslansky menar att LinkedIn i grunden fungerar som ett digitalt CV. ”När du blir uthängd här kan det påverka dina ekonomiska möjligheter på riktigt”, säger han.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
