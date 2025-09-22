Linkedin matar AI med ditt innehåll – men du kan säga nej

Enligt bolaget ska beslutet ”förbättra upplevelsen och bättre koppla medlemmar till möjligheter”. Kritikerna varnar däremot för riskerna när personuppgifter blir bränsle för generativ AI.

Karolis Kaciulis, systemingenjör på VPN-bolaget Surfshark, är hård i sin kritik.

”När AI lär sig av användarnas publika inlägg, bilder och texter är det ett exempel på grovt missbruk av personuppgifter”, säger han till Techdigest.

Han understryker att data i Europa tillhör individen, inte företaget, och varnar för att informationen kan användas utan användarens kontroll. Riskerna inkluderar manipulation, identitetsstöld och annat missbruk.

Bara stopp för framtida användning

Linkedin betonar att användare kan stänga av funktionen via sina inställningar. Det gäller dock enbart framåt i tiden, data som redan använts i AI-träning går inte att radera ur modellerna.

Kritiker menar därför att techjätten testar gränserna för hur mycket data man kan utnyttja utan att bryta mot EU:s strikta integritetsregler.