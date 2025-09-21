Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

EU sätter stopp: Techjättar portas från nya finanssystemet

EU
EU vill utestänga Apple, Meta, Google och Amazon från ett nytt system för delning av finansiella data (Foto: Jean-Francois Badias/Matthias Schrader/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

EU är på väg att utestänga Apple, Meta, Google och Amazon från ett nytt system för delning av finansiella data. Beslutet kan stärka europeiska banker – och spä på konflikten med USA.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Efter mer än två års förhandlingar om regelverket Financial Data Access (FiDA) ser det nu ut som att Big Tech får se sig besegrade i Bryssel. 

Systemet ska ge tredjepartsaktörer tillgång till bank- och försäkringsdata för att utveckla digitala finansprodukter, som till exempel nya rådgivningstjänster.

ANNONS

Enligt EU-diplomater är det ”nästan säkert” att techjättarna inte får tillträde.

”Det här är ett ärende där Big Tech faktiskt förlorar lobbyingstriden”, säger en EU-diplomat till Financial Times.

Banker vinner mark

Europeiska banker har länge varnat för att amerikanska plattformar riskerar att använda känsliga kunddata för att pressa bort bankerna från relationen med kunderna. De menar att techjättarna kan utnyttja sin dominans för att ”extrahera värdet” av insyn i människors sparande och konsumtion.

Den linjen har fått stöd i EU-parlamentet, hos kommissionen och inte minst från Tyskland. 

I ett dokument som Financial Times tagit del av framhåller Berlin att utestängningen syftar till att ”främja utvecklingen av ett europeiskt digitalt finansiellt ekosystem, garantera lika spelregler och skydda konsumenternas digitala suveränitet”. 

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Risk för nya handelskonflikter

ANNONS

Beslutet riskerar att bli ännu en tändande gnista i de redan känsliga relationerna mellan EU och USA. 

Donald Trump har vid upprepade tillfällen hotat med strafftullar mot länder som ”diskriminerar” amerikanska bolag.

Techlobbyn varnar också för att konsumenterna förlorar på beslutet. 

”Genom att böja sig för bankerna kommer EU att begränsa konsumenternas val och befästa gamla aktörer som redan har makten över kunddata”, säger Daniel Friedlaender på Computer & Communications Industry Association Europe.

Även Kay Jebelli på branschorganisationen Chamber of Progress är kritisk:

”Att diskriminera amerikanska techbolag skulle inte bara förvägra européer nya digitala tjänster, det skulle också spä på transatlantiska spänningar”.

Här kan du läsa mer om FiDa.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AppleDigitalEUSystemtech
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS