EU sätter stopp: Techjättar portas från nya finanssystemet

Efter mer än två års förhandlingar om regelverket Financial Data Access (FiDA) ser det nu ut som att Big Tech får se sig besegrade i Bryssel.

Systemet ska ge tredjepartsaktörer tillgång till bank- och försäkringsdata för att utveckla digitala finansprodukter, som till exempel nya rådgivningstjänster.

ANNONS

Enligt EU-diplomater är det ”nästan säkert” att techjättarna inte får tillträde.

”Det här är ett ärende där Big Tech faktiskt förlorar lobbyingstriden”, säger en EU-diplomat till Financial Times.

Banker vinner mark

Europeiska banker har länge varnat för att amerikanska plattformar riskerar att använda känsliga kunddata för att pressa bort bankerna från relationen med kunderna. De menar att techjättarna kan utnyttja sin dominans för att ”extrahera värdet” av insyn i människors sparande och konsumtion.

Den linjen har fått stöd i EU-parlamentet, hos kommissionen och inte minst från Tyskland.

I ett dokument som Financial Times tagit del av framhåller Berlin att utestängningen syftar till att ”främja utvecklingen av ett europeiskt digitalt finansiellt ekosystem, garantera lika spelregler och skydda konsumenternas digitala suveränitet”.