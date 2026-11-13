Forskning: Du blir smartare om du låter AI ställa frågorna

Google byggde en AI som frågar tillbaka

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Risken med AI beskriver Google DeepMind i samma termer som Söderlund. AI kan bli ”en genväg för eleverna, som riskerar att kringgå den utmanande men nödvändiga kognitiva ansträngning som djupare lärande kräver”, skriver Google DeepMind i sin redovisning.

Risken gäller många, eftersom andelen svenska internetanvändare som har använt en AI-tjänst, till exempel ChatGPT eller Copilot, ökade till 62 procent i år från 41 procent året innan enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2026.

I Konjunkturinstitutets hushållsenkät i februari svarade 32 procent att de använder AI i arbetet.

ChatGPT är ett viktigt AI-verktyg, både på jobbet och i hemmet. Foto: TT

Google har därför byggt in funktionen Guided Learning, som ställer frågor i stället för att ge svaret, i Gemini. Följdfrågorna ska enligt Google DeepMind få eleven att själv ta fram det hon kan, och i juni publicerade bolaget ett lottat försök med funktionen.

Under åtta veckor fick 1 763 elever i årskurs 7 och 8 på tolv skolor i Sierra Leone använda verktyget på ungefär hälften av matematiklektionerna, medan andra klasser undervisades som vanligt.

Eleverna med Gemini gjorde framsteg utöver kontrollklassernas som motsvarade 1,2 till 1,7 års normal utveckling, och i de klasser som använde verktyget i minst tolv timmar, vilket var målet, motsvarade försprånget 1,8 till 2,5 år, enligt Google DeepMinds redovisning. De elever som redan var starkast i matematik fick ut mest.

Google DeepMind gick igenom över 113 000 utbyten mellan elever och Gemini under försöket. Gemini ställde följdfrågor i 76 procent av sina meddelanden och gav en färdig lösning i 2 procent, vilket blir 38 följdfrågor för varje färdig lösning.

”Den här sokratiska dialogen gör att det tunga tankearbetet stannar hos eleven”, skriver Zoubin Ghahramani, en av Google DeepMinds forskningschefer.

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Eleverna ändrade också sitt eget sätt att fråga, och andelen frågor som bara gick ut på att få svaret föll från 25 procent första veckan till 10 procent den sista.

Försprånget höll när AI förklarade

Försöket är gjort av Google, som själv säljer verktyget. I en studie utan koppling till något AI-bolag lät två ekonomer vid Middlebury College i USA studenter läsa in ett ämne de inte kände till och sedan skriva en uppsats, en del med den vanliga versionen av ChatGPT och en del på egen hand. AI-gruppen fick 7,2 procentenheter fler rätt på ett kunskapsprov direkt efteråt och låg fortfarande 3,9 procentenheter före när studenterna testades igen utan AI en vecka senare.

Enligt forskarnas genomgång av chattloggarna lät 61 procent av AI-användarna verktyget förklara begrepp, och en del av deras försprång låg kvar en vecka senare.

Forskarna förklarar det med att AI som privatlärare gör den egna läsningen mer lönsam, och studenterna med AI lade mer av sin tid på att läsa och söka information och mindre på att skriva.

Nio procent lät i stället AI skriva uppsatsen åt dem, och deras fördel var borta en vecka senare. ”Vad studenterna lär sig av AI beror på hur de använder verktyget”, skriver forskarna i arbetsrapporten. De drar ingen slutsats om att AI höjer lärandet i allmänhet, eftersom alla i försöket fick lika lång tid på sig och många i vanligt studiearbete använder AI för att spara tid.

Middlebury-ekonomerna gick också igenom fjorton andra lottade försök där elever och studenter fick lära sig med eller utan AI och sedan skrev prov utan hjälp, och i snitt fick AI-grupperna bättre resultat.

Sex försök, varav fyra finns bland de fjorton, jämförde AI som styrdes att fungera som lärare med fri användning av samma verktyg, och i fyra av dem fick deltagarna med den styrda varianten högre provresultat.