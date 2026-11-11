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Teknik

32 antenner gör Putins mördarrobotar omöjliga att störa ut

Genom att beställa över 100 000 nya navigationsmoduler med 32 antenner gör Ryssland sina attackdrönare betydligt svårare att slå ut med ukrainsk telekrigföring. (Foto: Javad Parsa/NTB)
Genom att beställa över 100 000 nya navigationsmoduler med 32 antenner gör Ryssland sina attackdrönare betydligt svårare att slå ut med ukrainsk telekrigföring. (Foto: Javad Parsa/NTB)

Ryssland beställer över 100 000 nya navigationsmoduler med 32 antenner för att göra sina attackdrönare immuna mot ukrainsk telekrig.

Ukrainska tekniker har hittat en ny typ av antenn på ryska Shahed-drönare över Kiev, rapporterar Techradar. Modulen har 32 antennelement. Det är dubbelt så många som tidigare.

Uppgraderingen ställer till stora problem för Ukrainas elektroniska krigföring. Syftet med telekrig är att störa ut satellitsignalerna som styr drönarna. Fler antenner gör det mycket svårare.

”Ju fler element, desto fler elektroniska störkällor kan antennen undertrycka”, skriver Serhii Beskrestnov, rådgivare till president Volodymyr Zelenskyj, på Telegram.

Enligt Beskrestnov måste Ukraina nu ställa upp dubbelt så många störsändare runt varje drönare för att lyckas bryta satellitkontakten.

Västerländska chip bakom ryska lyftet

Navigationssystemet heter Kometa och byggs av ryska VNIIR-Progress. Enligt den ukrainska underrättelsetjänsten DIU har ryska försvaret beställt över 100 000 enheter under 2026. Modulerna sätts inte bara i drönare, utan även i glidbomber och ballistiska robotar som Iskander-M och Kinzhal.

DIU avslöjar att tekniken bygger på 37 utländska komponenter från tillverkare i USA, Kina, Schweiz, Japan och Taiwan. Den viktigaste komponenten är programmerbara kretsar av modellen Altera Cyclone från ett dotterbolag till amerikanska Intel.

Lurade drönare styrs bort från städer

Ukrainska förband försöker nu hitta andra vägar för att stoppa attackerna. I stället för att bara dränka satellitsignalen med brus satsar försvaret på spoofing – att skicka falska koordinater direkt till farkosterna.

Företaget Fly Group Ukraine utvecklar teknik som manipulerar drönarnas autopiloter i luften.

”Drönaren fortsätter tro att den flyger mot sitt mål, men autopiloten styr i stället undan farkosten från städer mot säkra områden”, säger utvecklingschefen Anatoliy Khrapchynskyi till Techradar.

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Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig wallenrud@dagensps.se

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