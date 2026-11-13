Nederländska Optics11 avlyssnar havsbotten med ljus i optiska fibrer. Nu står 35 mariner i kö för att testa systemet – däribland Sverige.
Hemliga tekniken testas i Sverige – hör tankfartyg på 100 kilometer
Tekniken låter enkel. Genom att skicka ljus genom glasfiber på havsbotten eller bakom fartyg kan Optics11 avläsa extremt svaga akustiska vibrationer i vattnet, rapporterar Techradar.
Känsligheten är extrem. Enligt vd:n Paul Heiden kan systemet upptäcka och identifiera ett oljetankerfartyg på ungefär 100 kilometers avstånd.
Redan i dag har bolaget mellan fem och tio mariner som betalande kunder. Under 2026 genomförs omkring 35 betalda tester, bland annat i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Belgien, uppger Defense News.
Saab samarbetar med nederländarna
Intresset exploderade efter kabelsabotaget i Östersjön i november 2024, då ett fartyg släpade ankaret över botten och slet av flera kablar. Investerare som tidigare ratat försvarsbolag ändrade fot över en natt, säger Heiden till Defense News.
Sedan dess har Optics11 tagit in runt 100 miljoner euro på 15 månader, varav 25 miljoner i lån från Europeiska investeringsbanken. På partnerlistan finns även svenska Saab, tyska Rheinmetall och franska Thales.
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Hemligstämplat i stället för patent
Utrustningen består främst av två system: det fasta bottensystemet OptiBarrier och den bogserade sensorkabeln OptiArray, som byggs för Nederländernas kommande ubåtar i Orka-klassen.
Datamängden är enorm. Vanliga sonarsystem klarar inte av att tolka den täta strömmen av mätdata från fibrerna, vilket tvingade Optics11 att bygga egen mjukvara. Med hjälp av AI räcker det med tio utvecklare i stället för de 60 till 80 man först räknat med.
Utvecklingen hålls helt utanför patentregistren för att inte röja hur tekniken fungerar.
”Man kan inte publicera det här, man kan inte patentera det, så allt måste hållas hemligt – och vi får stor hjälp av den nederländska regeringen för att hålla det verkligt hemligt”, säger Heiden till Defense News.
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