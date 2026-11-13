Hemliga tekniken testas i Sverige – hör tankfartyg på 100 kilometer

Känsligheten är extrem. Enligt vd:n Paul Heiden kan systemet upptäcka och identifiera ett oljetankerfartyg på ungefär 100 kilometers avstånd.

Redan i dag har bolaget mellan fem och tio mariner som betalande kunder. Under 2026 genomförs omkring 35 betalda tester, bland annat i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Belgien, uppger Defense News.

Saab samarbetar med nederländarna

Intresset exploderade efter kabelsabotaget i Östersjön i november 2024, då ett fartyg släpade ankaret över botten och slet av flera kablar. Investerare som tidigare ratat försvarsbolag ändrade fot över en natt, säger Heiden till Defense News.

Sedan dess har Optics11 tagit in runt 100 miljoner euro på 15 månader, varav 25 miljoner i lån från Europeiska investeringsbanken. På partnerlistan finns även svenska Saab, tyska Rheinmetall och franska Thales.

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