Förbjuds i grannlandet – blir storsäljare i Sverige

Hos svenska Synsam är tongångarna de motsatta. I bolagets delårsrapport, som släpptes i torsdags, slår optikerjätten fast att man ser en ”betydande långsiktig tillväxtpotential inom kategorin”.

Synsams vd Håkan Lundstedt säger till TT att det är beklagligt när produkterna missbrukas för smygfilmning, men han jämför glasögonen med en vanlig smartphone. Enligt Lundstedt tänds en tydlig lampa vid inspelning, och om den täcks över slutar kameran att fungera.

Han lyfter också fram att nya modeller utvecklas utan kamera, där fokus i stället ligger på inbyggda hörselhjälpmedel.

Privata filmer granskades i Kenya

Kritiken mot Metas smarta glasögon har tidigare lett till både stämningar i USA och politiska reaktioner i Sverige, rapporterar Omni.

Efter granskningar i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten avslöjades det i våras att känsliga inspelningar – däribland toalettbesök och sex – skickats vidare för manuell granskning hos underleverantören Sama i Kenya för att träna AI-modeller.

Norge vill förbjuda kamerautrustade AI-glasögon efter integritetsskandaler, men hos Synsam i Sverige ökar efterfrågan. (Foto: Gregory Bull/AP)

Avslöjandet fick civilminister Erik Slottner (KD) att varna för att hanteringen kan vara direkt farlig, och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kallade Meta till ett möte om datalagringen. Meta bröt därefter kontraktet med Sama i april, vilket ledde till att över 1 000 anställda i Kenya sades upp med sex dagars varsel.

Designern och digitalstrategen Per Axbom riktar på sin blogg skarp kritik mot hur svenska optiker marknadsför glasögonen. Han pekar på att en liten vit indikatorlampa på några millimeter vid tinningen är svår att upptäcka i dagsljus, och att användarna sällan förstår att data lämnar telefonen.