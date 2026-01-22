Kärnkraftverk tvingades stänga direkt

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Japan har avbrutit driften vid världens största kärnkraftverk, bara timmar efter omstarten, uppger dess operatör, refererad av BBC.

Ett larm utlöstes under procedurerna för reaktorstart men reaktorn förblev ”stabil”, säger Takashi Kobayashi, talesperson för Tokyo Electric Power Company, Tepco.

Reaktor nummer 6 omstartades onsdag, en dag senare än planerat på grund av ett larmfel.

Det var den första omstarten vid anläggningen sedan Fukashima-katastrofen 2011.

Stängde efter katastrofen

Japan stängde alla sina 54 reaktorer efter att en jordbävning med magnituden 9,0 utlöst en härdsmälta vid Fukashima-anläggningen för 15 år sedan.

Härdsmältan skapade en av de värsta kärnkrafts-katastroferna i historien.

Vid katastrofen tvingade strålningsläckage mer än 150 000 att evakuera sina hem. Många har fortfarande inte återvänt.

