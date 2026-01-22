Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Kärnkraftverk tvingades stänga direkt

Japan tvingades avbryta omstarten av världens största kärnkraftverk
Tepcos kärnkraftverk Kashiwazaki-Kariwa tvingades avbryta omstarten. Nu är det oklart när världens största kärnkraftverk kan börja leverera igen. (Foto: Chiaki Ueda/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Bara några timmar efter omstarten tvingades operatören stänga världens största kärnkraftverk, Kashiwazaki-Kariwa i Japan.

Japan har avbrutit driften vid världens största kärnkraftverk, bara timmar efter omstarten, uppger dess operatör, refererad av BBC.

Ett larm utlöstes under procedurerna för reaktorstart men reaktorn förblev ”stabil”, säger Takashi Kobayashi, talesperson för Tokyo Electric Power Company, Tepco.

Reaktor nummer 6 omstartades onsdag, en dag senare än planerat på grund av ett larmfel.

Det var den första omstarten vid anläggningen sedan Fukashima-katastrofen 2011.

Nu satsar alla på kärnkraft – även Japan. Dagens PS

Stängde efter katastrofen

Japan stängde alla sina 54 reaktorer efter att en jordbävning med magnituden 9,0 utlöst en härdsmälta vid Fukashima-anläggningen för 15 år sedan.

Härdsmältan skapade en av de värsta kärnkrafts-katastroferna i historien.

Vid katastrofen tvingade strålningsläckage mer än 150 000 att evakuera sina hem. Många har fortfarande inte återvänt.

Ukraina varnar: “Katastrof kan vara timmar bort”. Dagens PS

Stoppat redan efter några timmar

Nu skulle alltså världens största kärnkraftverk omstartas, men fick stängas efter några timmars startprocedur.

Operatören Tepco förklarade att reaktorn var “stabil och att det inte finns någon radioaktiv påverkan utanför”.

Tanken har varit att reaktorn ska tas i kommersiellt bruk under februari i år. Nu säger Tepco att man ”för närvarande undersöker orsaken” till onsdagens händelse, men inget om när driften ska återupptas.

Demonstrationer utanför Kashiwazaki-Kariwa när Tepco skulle starta om reaktor 6 efter 15 år, en omstart som snabbt fick avbrytas. (Foto: Eugene Hoshiko/AP-TT)

Grönt ljus trots säkerhetsproblem

Reaktor nummer 7 vid Kashiwazaki-Kariwa väntas inte tas i bruk igen före år 2030. Övriga 5 kan komma att avvecklas.

Reaktor 6 fick grönt ljus för att start om, trots säkerhetsproblem.

Japan var tidigt ute med kärnkraft och 2011 stod kärnkraft för nästan 30 procent av landets elproduktion.

Då var planen att den andelen till år 2030 skulle ha ökat till 50 procent.

Kärnkraft för att nå netto noll

Efter att Japan tvingades stänga alla reaktorer efter Fukashima-katastrofen har landet det senaste decenniet arbetat för att försöka starta om dem säkert, som en del av målet att nå nettonoll-utsläpp år 2050.

Sedan 2015 har Japan återstartat 15 av de 33 reaktorer man betraktar som driftsäkra.

Kärnkraftsbubblan: “Då spricker den”. Dagens PS

JapanKärnkraftkärnkraftverk
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

