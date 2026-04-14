Kara Swisher: "AI är överhypat – människor gillar det inte"

I ett avsnitt av sin podcast On With Kara Swisher säger hon att utvecklingen kan bromsas – inte främst av tekniska begränsningar, utan av människors inställning.

”Människor gillar det inte”, säger hon.

Journalisten har bevakat teknik i decennier för bland annat New York Times, Wall Street Journal och The New Yorker Magazine. Hon ses som en av de mest inflytelserika rösterna i teknikvärlden, enligt Fortune.

”Bort från det falska”

Hon jämför AI med ett industriellt bakverk.

”Det smakar som en Twinkie. Jag vet inte om de någonsin kan få det att smaka som ett äpple.”

Motståndet märks särskilt bland unga, enligt Swisher. En undersökning från Walton Family Foundation visar att 18 procent av personer i generation Z känner hopp inför AI, jämfört med 27 procent året innan. Nästan en tredjedel uppger att tekniken gör dem arga.

”Folk rör sig mot det genuina och bort från det falska och performativa”, säger hon.