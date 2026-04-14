AI lovar att förändra allt. Samtidigt växer skepsisen – och enligt Kara Swisher är det just människors motstånd som kan bromsa utvecklingen.
Kara Swisher: "AI är överhypat – människor gillar det inte"
Som Dagens PS tidigare rapporterat satsar många storbolag allt på att framtiden stavas AI.
Den legendariska teknikjournalisten Kara Swisher är dock skeptisk till att AI kommer att leva upp till de stora förväntningarna och de enorma satsningar som görs av storbolagen.
I ett avsnitt av sin podcast On With Kara Swisher säger hon att utvecklingen kan bromsas – inte främst av tekniska begränsningar, utan av människors inställning.
”Människor gillar det inte”, säger hon.
Journalisten har bevakat teknik i decennier för bland annat New York Times, Wall Street Journal och The New Yorker Magazine. Hon ses som en av de mest inflytelserika rösterna i teknikvärlden, enligt Fortune.
”Bort från det falska”
Hon jämför AI med ett industriellt bakverk.
”Det smakar som en Twinkie. Jag vet inte om de någonsin kan få det att smaka som ett äpple.”
Motståndet märks särskilt bland unga, enligt Swisher. En undersökning från Walton Family Foundation visar att 18 procent av personer i generation Z känner hopp inför AI, jämfört med 27 procent året innan. Nästan en tredjedel uppger att tekniken gör dem arga.
”Folk rör sig mot det genuina och bort från det falska och performativa”, säger hon.
Unga ser mer risk
Skepsisen hänger också samman med utvecklingen på arbetsmarknaden. AI används i allt större utsträckning för att effektivisera verksamheter, vilket i vissa fall lett till nedskärningar.
Betalningsbolaget Block har minskat sin personalstyrka kraftigt, och exempelvis Amazons vd Andy Jassy har tidigare sagt att generativ AI på sikt kan minska behovet av vissa roller.
För många unga har AI därmed gått från en avlägsen framtidsteknik till ett konkret hot mot den egna karriären.
Som en följd av utvecklingen väljer vissa unga att söka sig till yrken som bedöms vara mindre sårbara för automatisering, exempelvis hantverksyrken. Nästan hälften, 48 procent, anser att riskerna med AI överväger fördelarna i arbetslivet, enligt undersökningen.
Risk för negativa följder även för företagen
Utvecklingen kan på sikt få konsekvenser även för företagen. Om AI bidrar till att minska sysselsättningen riskerar det också att påverka efterfrågan.
Ett arbetsliv med färre anställda kan innebära färre konsumenter – och ett ökat motstånd mot den teknik som driver förändringen.
Läs mer: Amazon satsar allt på AI – miljardinvesteringar ska säkra dominansen
Läs mer: Här är guiden som gör dig till expert på AI
Läs mer: Svenska officerare inte imponerade av AI: ”Undermåligt”