Här är guiden som gör dig till expert på AI

AI agenter som sköter dina ärenden

En AI agent är ett verktyg som går längre än en vanlig chattrobot. Istället för att bara svara på frågor kan agenten utföra uppgifter åt dig som att boka bord på en restaurang, hantera utlägg eller skriva kod.

Det handlar om autonoma system som kan använda flera olika AI modeller för att genomföra processer i flera steg utan att du behöver styra varje detalj.

Resonemang genom kedjor av tankar

Människor löser ofta problem genom att ta ett steg i taget och detta kallas inom AI för chain of thought. För stora språkmodeller innebär detta att de bryter ner ett komplext problem i mindre delar för att förbättra slutresultatet.

Det tar ofta lite längre tid att få ett svar men precisionen blir betydligt högre, särskilt när det gäller logik eller programmering. Dessa modeller är optimerade genom förstärkningsinlärning för att tänka efter före de svarar.

Beräkningskraft är den nya oljan

Begreppet compute syftar på den beräkningskraft som krävs för att köra och träna AI modeller. Det är motorn i hela industrin och innefattar hårdvara som grafikprocessorer och annan infrastruktur.

Utan enorma mängder beräkningskraft kan de mest avancerade modellerna varken skapas eller användas.

Deep learning och neurala nätverk

Deep learning är en del av maskininlärning där algoritmer är uppbyggda i flera lager som liknar kopplingarna i en mänsklig hjärna. Dessa neurala nätverk kan identifiera mönster i enorma datamängder utan att människor behöver förklara exakt vad de ska leta efter.

Systemen lär sig av sina misstag och justerar sina resultat över tid men de kräver miljontals datapunkter och stora resurser för att fungera effektivt.

När AI hallucinerar och hittar på fakta

Hallucinering är branschens term för när en AI modell skapar information som är helt felaktig men som låter trovärdig. Detta är ett av de största problemen med generativ AI och kan leda till farliga konsekvenser om användare litar blint på medicinska råd eller juridisk information.

Problemet uppstår ofta på grund av luckor i träningsdatan och det är anledningen till att du alltid bör verifiera de svar du får från en AI tjänst.

Polering genom fine tuning

Fine tuning eller finjustering innebär att en redan tränad modell får ytterligare träning på en specifik nisch. Det kan handla om att lära en generell språkmodell att bli expert på juridik eller medicin genom att mata den med specialiserad data.

Många företag tar grundmodeller och anpassar dem för att skapa ett mervärde för specifika branscher.

Ramageddon och bristen på minne

Ett nytt fenomen i teknikvärlden är RAMageddon vilket syftar på den akuta bristen på arbetsminne eller ram chip. Eftersom AI industrin växer så snabbt köper de största företagen upp nästan allt tillgängligt minne till sina datacenter.

Detta leder till högre priser på allt från spelkonsoler till mobiltelefoner och bristen ser ut att hålla i sig under överskådlig framtid.

Token är språkets minsta delar

När du kommunicerar med en AI bryts språket ner i tokens. Det är de grundläggande enheterna som en språkmodell kan förstå och producera.

Inom företagsvärlden är tokens också en valuta eftersom de flesta AI leverantörer tar betalt baserat på hur många tokens som används i en förfrågan. Ju mer data som bearbetas desto mer kostar tjänsten i svenska kronor.

