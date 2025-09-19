Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att bli av med sin status som underverk.
Underverk på väg att bli underkänt
Mest läst i kategorin
Perfect Shopping i Paris på detaljnivå
Paris är en stad som aldrig blir färdig med sig själv. Den uppfinner croissanten på nytt varje morgon, uppfinner nya modeord innan frukost och bjuder på så mycket lyx att även en svensk weekendturist kan känna sig som en filmstjärna. Men det handlar inte om de stora gesterna. Glöm Louvren och Eiffeltornet – den verkliga …
På spaning efter Proust – weekendresan som alla låtsas ha gjort
”På spaning efter den tid som flytt” måste vara den bok som alla säger sig läsa på semestern, men som nästan ingen orkar igenom. Det är inte konstigt – verket består av sju romaner och över en miljon ord. Men det är också just därför Marcel Proust lever vidare: som en sorts litteraturens influencer långt …
Åtta byggnader i Stockholm du måste se innan du dör
New York Times har gjort listan om Stockholm – men vi gör den roligare. Åtta byggnader sticker ut så mycket att de platsar i internationell press. Här möts Gustavian stil, Swedish Grace, funktionalism och brutalism i en mix som förklarar varför huvudstaden är mer än bara vatten, köttbullar och skärgård. Carl Eldh Ateljémuseum “Ragnar Östberg …
Flygbolagen får plötsligt order om att bjuda på vatten
Det har länge varit en lukrativ affär för flygbolagen: att sälja små flaskor vatten till törstiga resenärer för priser som får en Michelin-restaurang att framstå som lågpris. Men nu är det slut – åtminstone på flyg till och från Turkiet. En ny regel tvingar alla flygbolag som trafikerar landet att servera minst 200 milliliter vatten …
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Overturismens pris
När över 1,5 miljoner turister trampar uppför samma stenlagda stigar på ett år blir det förstås problem. Den som tror att inkafolket byggde Machu Picchu för att ta emot horder av selfiestick-bärande européer har missförstått hela konceptet. UNESCO säger att bevarandet är ”under kontroll”, men besökare klagar på biljettkaos, köer och priser som rusar snabbare än inflationen i Argentina. Enligt El País har dessutom rapporter om oregelbunden biljettförsäljning och bristande transportplanering blivit allt vanligare.
Läs även: Så blev bussresor i Småland en global miljardaffär
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Protester och konflikter
Som om det inte vore nog har de senaste veckorna bjudit på demonstrationer i Cusco och blockader av tågen som för turister till ruinerna. Resultat: 1 400 strandade resenärer som fick vandra tillbaka till stan som statister i en dokumentär om överturismens baksidor. The Guardian rapporterar om minst 900 turister som blev kvar i Machu Picchu Pueblo när järnvägen blockerades med stenar. Den amerikanska ambassaden i Lima gick så långt som att utfärda en varning till sina medborgare om risk för fortsatta störningar.
Läs även: Här växer turismen snabbast i världen just nu
UNESCO lugnar – men New7Wonders hotar
UNESCO påpekar att världsarvsstatusen inte är hotad. Men New7Wonders – organisationen som 2007 lät 100 miljoner människor rösta fram världens nya underverk – säger att Machu Picchu riskerar att förlora sin ”credibility”. Det är ungefär som att Nobelkommittén skulle ångra en litteraturpristagare i efterhand. El País kallar det hela för ”kaoset kring Machu Picchu” och menar att det kan bli en pinsam symbol för hur ett underverk går från att vara magiskt till att bli ett massturismens fiasko.
Svenskar på jakt efter drömresan
För många svenskar är Machu Picchu en dyr och tidskrävande resa. Men risken finns att du får mer ”Mallorca 1978” än ”spirituell Andeupplevelse”. Den verkliga utmaningen blir därför att välja andra ruiner och bergsbyar. Choquequirao i Peru är större, men kräver en tvådagars hajk. Petra i Jordanien är visserligen fullt av turister men fortfarande hanterbart. Och för den som vill hålla sig närmare hemmaplan – varför inte Gamla Uppsala högar.
Källor: CNN, The Guardian, El País, Omni/AFP
Perfect Weekend Guide till Machu Picchu, ett underverk
- Machu Picchu tar emot drygt 1,5 miljoner besökare per år. Rekordet var 2019, innan pandemin.
- Så tar du dig dit: Flyg till Cusco, tåg till Aguas Calientes och buss sista biten uppför berget. Om protesterna inte har stängt järnvägen förstås.
- Tre alternativ: Choquequirao (Peru), Tikal (Guatemala), Petra (Jordanien).
Läs även: Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Lyxshopping för miljoner blottas efter hackerattack
Miljonärer utpressas efter stöld av hemlig information. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket de spenderat, har stulits. Ett massivt dataintrång har drabbat kunder hos några av världens mest exklusiva modehus. Personuppgifter och köphistorik, inklusive hur mycket pengar de har spenderat, har stulits. Det kan nu göra de rika kunderna till måltavlor för nya attacker. Ett …
Toppekonom: Svantessons budget är ”självmål”
Kritiken fortsätter hagla mot regeringens budget och de kostnadsmässigt historiska satsningarna. ”Det är självmål”, säger nu Swedbanks chefsekonom Mattias Persson. Han uttalar sig i en TT-intervju och reagerar mest på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension. Satsningarna i budgeten historiska Som Dagens PS tidigare rapporterat har regeringen …
Saab kan ersätta Frankrike i jätteprojekt
Saab kan ersätta franska Dassault när parterna i det stora 100 miljarder euro-projektet om ett nytt stridsflygplan är oeniga. Future Combat Air System, FCAS, lanserades 2017, och är skapat för att ersätta Rafale och Eurofighter Typhoon år 2040. FCAS är en gemensam satsning mellan Frankrike, Tyskland och Spanien, men har varit kantat av friktioner mellan …
Hon byggde ett miljardimperium – här är hennes råd om pengar
Hur förvandlar man ett lån på 1 000 dollar till en förmögenhet på flera miljarder? Det gjorde Barbara Corcoran, en amerikansk entreprenör och tv-profil.? Hennes framgång handlar inte bara om affärskalkyler, utan om ett annorlunda sätt att tänka kring både pengar och arbete.? I ett inlägg på Instagram delade entreprenören med sig av fem oväntade …
Underverk på väg att bli underkänt
Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att …