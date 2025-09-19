Dagensps.se
Underverk på väg att bli underkänt

Här byggde inkaindianerna ett mästerverk – och vi byggde en biljettkö. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att bli av med sin status som underverk.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Overturismens pris

När över 1,5 miljoner turister trampar uppför samma stenlagda stigar på ett år blir det förstås problem. Den som tror att inkafolket byggde Machu Picchu för att ta emot horder av selfiestick-bärande européer har missförstått hela konceptet. UNESCO säger att bevarandet är ”under kontroll”, men besökare klagar på biljettkaos, köer och priser som rusar snabbare än inflationen i Argentina. Enligt El País har dessutom rapporter om oregelbunden biljettförsäljning och bristande transportplanering blivit allt vanligare.

Protester och konflikter

Som om det inte vore nog har de senaste veckorna bjudit på demonstrationer i Cusco och blockader av tågen som för turister till ruinerna. Resultat: 1 400 strandade resenärer som fick vandra tillbaka till stan som statister i en dokumentär om överturismens baksidor. The Guardian rapporterar om minst 900 turister som blev kvar i Machu Picchu Pueblo när järnvägen blockerades med stenar. Den amerikanska ambassaden i Lima gick så långt som att utfärda en varning till sina medborgare om risk för fortsatta störningar.

Machu Picchu, där ruinerna håller längre än tågtidtabellen. (Foto: AP)

UNESCO lugnar – men New7Wonders hotar

UNESCO påpekar att världsarvsstatusen inte är hotad. Men New7Wonders – organisationen som 2007 lät 100 miljoner människor rösta fram världens nya underverk – säger att Machu Picchu riskerar att förlora sin ”credibility”. Det är ungefär som att Nobelkommittén skulle ångra en litteraturpristagare i efterhand. El País kallar det hela för ”kaoset kring Machu Picchu” och menar att det kan bli en pinsam symbol för hur ett underverk går från att vara magiskt till att bli ett massturismens fiasko.

Svenskar på jakt efter drömresan

För många svenskar är Machu Picchu en dyr och tidskrävande resa. Men risken finns att du får mer ”Mallorca 1978” än ”spirituell Andeupplevelse”. Den verkliga utmaningen blir därför att välja andra ruiner och bergsbyar. Choquequirao i Peru är större, men kräver en tvådagars hajk. Petra i Jordanien är visserligen fullt av turister men fortfarande hanterbart. Och för den som vill hålla sig närmare hemmaplan – varför inte Gamla Uppsala högar.

Källor: CNN, The Guardian, El País, Omni/AFP

Turistens blick: djup andlighet. Lokalbefolkningens blick: djup irritation. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide till Machu Picchu, ett underverk

  • Machu Picchu tar emot drygt 1,5 miljoner besökare per år. Rekordet var 2019, innan pandemin.
  • Så tar du dig dit: Flyg till Cusco, tåg till Aguas Calientes och buss sista biten uppför berget. Om protesterna inte har stängt järnvägen förstås.
  • Tre alternativ: Choquequirao (Peru), Tikal (Guatemala), Petra (Jordanien).

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

