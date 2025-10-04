Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Kan EU förbjuda barn från sociala medier?

”Vi är alla överens om att unga människor bör nå en viss ålder innan de röker, dricker eller får tillgång till vuxeninnehåll. Samma sak kan sägas om sociala medier”, sa von der Leyen
”Vi är alla överens om att unga människor bör nå en viss ålder innan de röker, dricker eller får tillgång till vuxeninnehåll. Samma sak kan sägas om sociala medier”, sa von der Leyen (Foto: Ole Berg-Rusten/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 okt. 2025Publicerad: 04 okt. 2025

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill införa en gemensam minimiålder för att använda sociala medier inom hela unionen. Men förslaget har, inte helt oväntat, väckt debatt. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Frågan om åldersgränser på sociala medier har återigen seglat upp på agendan.

I fjol var Australien först ut att införa en åldersgräns på sociala medier. Det innebär att man måste ha fyllt 16 för att få vara med på de populära plattformerna. 

Därtill har Frankrikes president Emmanuel Macron sagt att han är beredd att omgående införa ett nationellt förbud mot sociala medier för barn under 15 år.

Och nu har även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gett sig in i debatten.

Vill se digital myndighetsålder

Von der Leyen har de senaste veckorna sagt sig vilja se en så kallad ”digital myndighetsålder”. På ett evenemang i New York förklarade hon att hon delar många medlemsländers oro över barns användning av sociala medier.

”Vi är alla överens om att unga människor bör nå en viss ålder innan de röker, dricker eller får tillgång till vuxeninnehåll. Samma sak kan sägas om sociala medier”, sa hon.

Hon har också meddelat att hon tänker tillsätta en expertgrupp som ska utreda hur ett sådant förbud skulle kunna utformas.

Macron vill förbjuda sociala medier för barn under 15. Kan inte vänta längre
Macron vill förbjuda sociala medier för barn under 15. Kan inte vänta längre (Foto: Jessica Gow TT, Laurent Cipriani AP/TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

EU saknar troligen befogenhet

Men flera jurister påpekar att EU sannolikt inte har den juridiska rätten att införa en gemensam åldersgräns.

”Det finns en betydande fråga om huruvida detta ens är något som Europeiska unionen har befogenhet att göra”, säger Peter Craddock, jurist vid Keller & Heckman i Bryssel, till Politico

En talesperson för kommissionen, Thomas Regnier, slog redan i juni fast att ett EU-gemensamt förbud inte är på gång: 

”Det är inte vad Europeiska kommissionen gör. Det är inte dit vi är på väg. Varför? För att detta är medlemsstaternas behörighet”.

Flera lagar – men ingen lösning

Vissa har pekat på att dataskyddsförordningen GDPR redan sätter en lägsta ålder på 13 år för när barn själva får samtycka till att deras personuppgifter behandlas. Men det är inte detsamma som att förbjuda dem att använda sociala medier.

Andra möjliga vägar, som Digital Services Act eller Audiovisual Media Services Directive, lämnar också besluten om åldersgränser till medlemsländerna.

Riskerar inskränka barns rättigheter

ANNONS

Barnrättsorganisationer varnar dessutom för att ett förbud kan få motsatt effekt.

”För närvarande ser vi ingen rättslig grund för ett harmoniserat förbud på EU-nivå”, säger Fabiola Bas Palomares från organisationen Eurochild.

Hon menar att sociala medier också bidrar till barns rätt till information, utbildning och yttrandefrihet. 

”Ett förbud mot sociala medier skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av barns rättigheter och kanske driva dem mot situationer med större risk och mindre tillsyn”, säger hon.

Trots den växande oron för ungas skärmtid tycks alltså EU:s gemensamma åldersgräns för sociala medier vara långt ifrån verklighet.

Här kan du läsa mer om EU:s vilja att stoppa barn på sociala medier.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnEUSociala medierUrsula von der Leyen
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS