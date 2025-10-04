Kan EU förbjuda barn från sociala medier?

Frågan om åldersgränser på sociala medier har återigen seglat upp på agendan.

I fjol var Australien först ut att införa en åldersgräns på sociala medier. Det innebär att man måste ha fyllt 16 för att få vara med på de populära plattformerna.

Därtill har Frankrikes president Emmanuel Macron sagt att han är beredd att omgående införa ett nationellt förbud mot sociala medier för barn under 15 år.

Och nu har även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gett sig in i debatten.

Vill se digital myndighetsålder

Von der Leyen har de senaste veckorna sagt sig vilja se en så kallad ”digital myndighetsålder”. På ett evenemang i New York förklarade hon att hon delar många medlemsländers oro över barns användning av sociala medier.

”Vi är alla överens om att unga människor bör nå en viss ålder innan de röker, dricker eller får tillgång till vuxeninnehåll. Samma sak kan sägas om sociala medier”, sa hon.

Hon har också meddelat att hon tänker tillsätta en expertgrupp som ska utreda hur ett sådant förbud skulle kunna utformas.

Macron vill förbjuda sociala medier för barn under 15. Kan inte vänta längre (Foto: Jessica Gow TT, Laurent Cipriani AP/TT)