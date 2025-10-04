EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill införa en gemensam minimiålder för att använda sociala medier inom hela unionen. Men förslaget har, inte helt oväntat, väckt debatt.
Kan EU förbjuda barn från sociala medier?
Mest läst i kategorin
Frågan om åldersgränser på sociala medier har återigen seglat upp på agendan.
I fjol var Australien först ut att införa en åldersgräns på sociala medier. Det innebär att man måste ha fyllt 16 för att få vara med på de populära plattformerna.
Därtill har Frankrikes president Emmanuel Macron sagt att han är beredd att omgående införa ett nationellt förbud mot sociala medier för barn under 15 år.
Och nu har även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gett sig in i debatten.
Vill se digital myndighetsålder
Von der Leyen har de senaste veckorna sagt sig vilja se en så kallad ”digital myndighetsålder”. På ett evenemang i New York förklarade hon att hon delar många medlemsländers oro över barns användning av sociala medier.
”Vi är alla överens om att unga människor bör nå en viss ålder innan de röker, dricker eller får tillgång till vuxeninnehåll. Samma sak kan sägas om sociala medier”, sa hon.
Hon har också meddelat att hon tänker tillsätta en expertgrupp som ska utreda hur ett sådant förbud skulle kunna utformas.
EU saknar troligen befogenhet
Men flera jurister påpekar att EU sannolikt inte har den juridiska rätten att införa en gemensam åldersgräns.
”Det finns en betydande fråga om huruvida detta ens är något som Europeiska unionen har befogenhet att göra”, säger Peter Craddock, jurist vid Keller & Heckman i Bryssel, till Politico.
En talesperson för kommissionen, Thomas Regnier, slog redan i juni fast att ett EU-gemensamt förbud inte är på gång:
”Det är inte vad Europeiska kommissionen gör. Det är inte dit vi är på väg. Varför? För att detta är medlemsstaternas behörighet”.
Flera lagar – men ingen lösning
Vissa har pekat på att dataskyddsförordningen GDPR redan sätter en lägsta ålder på 13 år för när barn själva får samtycka till att deras personuppgifter behandlas. Men det är inte detsamma som att förbjuda dem att använda sociala medier.
Andra möjliga vägar, som Digital Services Act eller Audiovisual Media Services Directive, lämnar också besluten om åldersgränser till medlemsländerna.
Riskerar inskränka barns rättigheter
Barnrättsorganisationer varnar dessutom för att ett förbud kan få motsatt effekt.
”För närvarande ser vi ingen rättslig grund för ett harmoniserat förbud på EU-nivå”, säger Fabiola Bas Palomares från organisationen Eurochild.
Hon menar att sociala medier också bidrar till barns rätt till information, utbildning och yttrandefrihet.
”Ett förbud mot sociala medier skulle innebära en oproportionerlig inskränkning av barns rättigheter och kanske driva dem mot situationer med större risk och mindre tillsyn”, säger hon.
Trots den växande oron för ungas skärmtid tycks alltså EU:s gemensamma åldersgräns för sociala medier vara långt ifrån verklighet.
Här kan du läsa mer om EU:s vilja att stoppa barn på sociala medier.
