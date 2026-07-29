Miljardstöd till Boeings utmanare JetZero – flygning redan 2027

Så påverkas svenska sparare

Boeing steg 4,76 procent till 221,56 dollar i tisdags. Detta trots att kärnresultatet på minus 0,76 dollar per aktie var betydligt sämre än väntat.

Investerarna köpte i stället orderstocken, som nådde rekordhöga 715 miljarder dollar, enligt Boeing. Det motsvarar cirka 6 941 miljarder kronor. I april slog Boeing Airbus på leveranser för första gången på sju år.

Närmare svensk vardag ligger motorkedjan. GKN Aerospace i Trollhättan sysselsätter omkring 2 000 personer och har komponenter i över 90 procent av alla nya stora passagerarflygplan. Bolaget är partner till Pratt & Whitney.

PS analys

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En avsiktsförklaring är inte pengar på kontot. Northrop Grumman bygger provflygplanet på kontrakt och får betalt oavsett hur projektet slutar. RTX levererar motorer till just det planet, inte till någon serieproduktion, så den affären är mindre än vad man först kan tro.

Boeings närmaste risk ligger någon annanstans, i fastprisavtalen. Air Force One kostade 280 miljoner dollar, eller 2 719 miljoner kronor, i nedskrivning bara under det här kvartalet.

Nästa avgörande besked för JetZero kommer vid första flygningen i slutet av 2027.

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