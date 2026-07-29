Amerikanska staten öppnar plånboken för Boeings mest udda konkurrent. Export-Import Bank har skrivit under en avsiktsförklaring med flygstartupen JetZero om att utreda upp till 3 miljarder dollar i finansiering till bolagets fabrik i North Carolina.
Miljardstöd till Boeings utmanare JetZero – flygning redan 2027
I svenska kronor handlar det om cirka 29,1 miljarder. Något bindande löfte är dock det inte, enligt JetZeros pressmeddelande.
Dagens PS bevakade maktkampen i flygindustrin från Farnborough, där leveranstakten avgör vinnaren på börsen. Den striden gällde Boeing mot Airbus. Nu klämmer sig en tredje aktör in, utan intäkter och utan ett enda plan i luften.
Försvarspengarna byggde planet
Vi skrev om ”den flygande triangeln” långt innan kapitalet fanns. Den lustiga modellen Z4 föddes ur ett militärt uppdrag.
Flygvapnet lade 235 miljoner dollar, motsvarande 2 280 miljoner kronor, år 2023 på ett fullskaligt provflygplan för framtida tank- och transportflyg. Det är de kategorier som svarar för runt 60 procent av flygvapnets årliga bränsleförbrukning, enligt US Air Force.
Bygget sker hos Northrop Grummans dotterbolag Scaled Composites i Mojave, med Pratt & Whitney-motorer från RTX till just demonstratorn. Motorvalet för serieversionen är fortfarande öppet, enligt Leeham News. Senaste budgetbegäran innehöll inga nya pengar till Z4.
Så påverkas svenska sparare
Boeing steg 4,76 procent till 221,56 dollar i tisdags. Detta trots att kärnresultatet på minus 0,76 dollar per aktie var betydligt sämre än väntat.
Investerarna köpte i stället orderstocken, som nådde rekordhöga 715 miljarder dollar, enligt Boeing. Det motsvarar cirka 6 941 miljarder kronor. I april slog Boeing Airbus på leveranser för första gången på sju år.
Närmare svensk vardag ligger motorkedjan. GKN Aerospace i Trollhättan sysselsätter omkring 2 000 personer och har komponenter i över 90 procent av alla nya stora passagerarflygplan. Bolaget är partner till Pratt & Whitney.
PS analys
En avsiktsförklaring är inte pengar på kontot. Northrop Grumman bygger provflygplanet på kontrakt och får betalt oavsett hur projektet slutar. RTX levererar motorer till just det planet, inte till någon serieproduktion, så den affären är mindre än vad man först kan tro.
Boeings närmaste risk ligger någon annanstans, i fastprisavtalen. Air Force One kostade 280 miljoner dollar, eller 2 719 miljoner kronor, i nedskrivning bara under det här kvartalet.
Nästa avgörande besked för JetZero kommer vid första flygningen i slutet av 2027.
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