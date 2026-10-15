Ingenjörskonst i världsklass – bro på 1 800 ton flyttades på fyra timmar

Ett fyrtiotal yrkesarbetare grävde bort mer än 3 000 kubikmeter jordmassor och byggde tillfälliga glidbanor för den nya bron.

Bron väntade 28 meter bort, där Kreate hade byggt den sedan juni bredvid det trafikerade spåret. Under lyftet och flytten vilade den på en stödram, och efter ungefär fyra timmar stod hela konstruktionen på den gamla brons plats.

Snittfarten blev 7 meter i timmen, knappt 12 centimeter i minuten. Bron väger nästan sex gånger så mycket som den LNG-tank på drygt 300 ton ett finskt åkeri körde till Kaskö i maj.

Den är 31,5 meter lång och gjuten i armerad betong som en så kallad plattrambro, där brobanan och väggarna bildar en sammanhängande ram.

Järnvägsbron som Trafikverket i vintras flyttade in över Brunnsgatan i Nyköping, i bygget av Ostlänken, är nästan lika lång men väger cirka 1 000 ton.

Kreate kallar sträckan på 28 meter ovanligt lång för en broflytt.

”Här var den långa flytten nödvändig på grund av både brons tunga fundament och gång- och cykelvägen som går förbi bygget. Tack vare den lösningen kunde vi hålla passagen under den gamla bron öppen nästan hela byggtiden”, säger platschefen Antti Leevilä.

När bron stod på plats byggdes spåret upp igen ovanpå den, och en spårriktningsmaskin packade makadamen och justerade spårets höjd och sidoläge innan tågen släpptes på.

”I ett projekt av det här slaget avgörs framgången till stor del redan innan avstängningen börjar. Vi planerade arbetsmomenten noggrant, samordnade arbetet mellan de olika teknikslagen och hade beredskap för eventuella avvikelser. Allt arbete vi hade planerat blev klart”, säger Leevilä.

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Kreate slutför nu arbetet på platsen, och Kiilinkatu öppnar för trafik igen senare i oktober.

Tre broar byts i Villmanstrand i år

Bytet ingår i finska Trafikledsverkets banprojekt mellan Luumäki och Imatra. Myndigheten låter i år bygga tre nya järnvägsbroar i Villmanstrand för sammanlagt cirka 5 miljoner euro, ungefär 56 miljoner kronor, enligt Yle.

”Arbetet kommer att orsaka störningar för både gods- och persontrafiken på järnvägen”, sa Trafikledsverkets projektledare Joonas Hämäläinen till Yle i mars. Yle rapporterade då att VR skulle ersätta inställda tåg med bussar och att arbetena under hösten kunde kräva stopp på upp till fyra dygn.

De nya broarna klarar högre axellast, alltså tyngre lastade vagnar, och bron över Kiilinkatu är byggd för två spår, så att sträckan kan få dubbelspår, enligt Kreate. Något beslut om eller pengar till ett andra spår genom Villmanstrand finns ännu inte, skriver Yle. Mellan Joutseno och Imatra är dubbelspåret redan byggt.