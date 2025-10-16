Kinas robotar skrämmer väst: "Det mest ödmjukande jag sett"

“Det är det mest ödmjukande jag någonsin sett,” sa Fords vd Jim Farley efter ett besök i Kina tidigare i år, skriver The Telegraph. Efter att ha besökt en rad fabriker blev han häpen över de tekniska innovationerna i kinesiska bilar. Från självkörande mjukvara till ansiktsigenkänning.

Farley är långt ifrån ensam om sina iakttagelser. Den australiensiske miljardären Andrew Forrest, grundare av gruvjätten Fortescue, beskriver fabriker där lastbilar rullar ut från löpande band efter 800-900 meter. Detta sker helt utan mänsklig inblandning.

“Allt är robotiserat,” säger han till The Telegraph.

Mörka fabriker utan människor

Brittiska Octopus energibolagschef Greg Jackson beskriver besök i så kallade “mörka fabriker”. I dessa fabriker gör robotar så mycket av arbetet att lamporna inte ens behöver vara tända för människor.

“Du får känslan av en förändring, där Kinas konkurrenskraft har gått från att handla om statliga subventioner och låga löner. Den har utvecklats till ett enormt antal högt utbildade ingenjörer som innoverar som galna,” säger han.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Mellan 2014 och 2024 ökade antalet industrirobotar i Kina från 189 000 till över två miljoner, enligt International Federation of Robotics.

Förra året installerade Kina 295 000 nya robotar. Det ska jämföras med 27 000 i Tyskland, 34 000 i USA och endast 2 500 i Storbritannien