Västerländska företagsledare återvänder skakade från Kina efter att ha bevittnat landets teknologiska språng framåt med bland annat robotar. Nu slår experter larm om att Europa och USA riskerar att tappa mark för gott.
Kinas robotar skrämmer väst: "Det mest ödmjukande jag sett"
Mest läst i kategorin
Chipkriget: Nederländerna tar kontroll över kinesisk fabrik
Den nederländska regeringen har tagit kontroll över den kinesiskägda, men holländskt baserade halvledartillverkaren Nexperia. Åtgärden motiveras med säkerhetshot mot kritisk teknologisk kunskap och försörjningstrygghet i Europa. För första gången har regeringen i Haag använt sig av lagen om varutillgänglighet (Goods Availability Act) på grund av “allvarliga styrningsbrister” inom Nexperia, enligt ekonomiministeriet, rapporterar Financial Times. Anledningen …
Nya varsel i bilindustrin – tusentals får gå
Förra veckan gick Bosch ut med ett storvarsel i sina tyska fabriker. Nu är det ZF:s tur att avisera ett sparpaket när krisen i Tysklands bilbransch fortsätter. ZF Friedrichshafen är en av Tysklands stora underleverantörer till bilindustrin. Nu tillkännager bolaget omfattande neddragningar. Fram till 2030 ska 7 600 jobb bort i bolagets enhet som tillverkar …
Låsning mellan Sydkorea och USA – bråkar om miljarder
USA och Sydkorea har kommit fram till vilka tullsatser som ska gälla länderna emellan. Men en konflikt har uppstått om den massiva investeringsfond länderna beslutat om tillsammans. Liksom resten av världen har Sydkorea ingått nya handelsavtal med USA gällande tullar. Avtalet innebar att USA belagt Sydkorea med 15 procent i tullar, vilket är relativt litet …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer
Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare. “Meet the new boss, same as the old boss” sjöng The Who 1971. Det kunde också har varit beskrivningen av den nya ledningen i Northvolt. Ny Sverige-vd för bolaget blir …
“Det är det mest ödmjukande jag någonsin sett,” sa Fords vd Jim Farley efter ett besök i Kina tidigare i år, skriver The Telegraph. Efter att ha besökt en rad fabriker blev han häpen över de tekniska innovationerna i kinesiska bilar. Från självkörande mjukvara till ansiktsigenkänning.
Farley är långt ifrån ensam om sina iakttagelser. Den australiensiske miljardären Andrew Forrest, grundare av gruvjätten Fortescue, beskriver fabriker där lastbilar rullar ut från löpande band efter 800-900 meter. Detta sker helt utan mänsklig inblandning.
“Allt är robotiserat,” säger han till The Telegraph.
Trump vill starta oljekrig med Kina – av ett annat slag
USA överväger att stoppa handeln med matolja som straff för Kinas uteblivna sojabönsköp. Men kommer det att ge effekt?
Mörka fabriker utan människor
Brittiska Octopus energibolagschef Greg Jackson beskriver besök i så kallade “mörka fabriker”. I dessa fabriker gör robotar så mycket av arbetet att lamporna inte ens behöver vara tända för människor.
“Du får känslan av en förändring, där Kinas konkurrenskraft har gått från att handla om statliga subventioner och låga löner. Den har utvecklats till ett enormt antal högt utbildade ingenjörer som innoverar som galna,” säger han.
Siffrorna talar sitt tydliga språk. Mellan 2014 och 2024 ökade antalet industrirobotar i Kina från 189 000 till över två miljoner, enligt International Federation of Robotics.
Läs även:
AI-forskarens varning: “Som att sälja alla våra hamnar till Kina”. Dagens PS
Förra året installerade Kina 295 000 nya robotar. Det ska jämföras med 27 000 i Tyskland, 34 000 i USA och endast 2 500 i Storbritannien
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Robotar ger dominans på elbilsmarknaden
Konsekvenserna syns tydligast på bilmarknaden.
“Den konkurrensmässiga verkligheten är att kineserna är 300-kilosgorillan i elbilsindustrin,” sa Farley till The Verge’s podcast Decoder.
“Det finns ingen riktig konkurrens från Tesla, GM eller Ford med det vi sett från Kina”.
Farley menar att Kinas framgång beror på generöst statligt stöd.
“Det finns hundratals företag, och de sponsras alla av sina lokala regeringar, så de har enorma subventioner,” förklarar han.
Läs även:
Pragmatism ska ge Kina segern i AI-kriget. Realtid
Centre for Strategic & International Studies uppskattar att Kinas regering har spenderat minst 230 miljarder dollar. Dessa har gått till att stödja lokala elbilstillverkare mellan 2009 och 2023.
Experter varnar nu för att Europa måste öka sin egen robotanvändning för att hänga med.
“Robotik, om den används väl, kan höja produktiviteten i en ekonomi kraftigt,” säger Sander Tordoir, chefsekonom på Centre for European Reform, till The Telegraph.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Senaste nytt
Kinas robotar skrämmer väst: "Det mest ödmjukande jag sett"
Västerländska företagsledare återvänder skakade från Kina efter att ha bevittnat landets teknologiska språng framåt med bland annat robotar. Nu slår experter larm om att Europa och USA riskerar att tappa mark för gott. "Det är det mest ödmjukande jag någonsin sett," sa Fords vd Jim Farley efter ett besök i Kina tidigare i år, skriver …
Norge täpper till budgethål – med oljepengar
Den har anklagats för att göra norrmän bekväma. Nu väljer Norge att hämta mer pengar ur oljefonden för att slippa höja skatterna. Norge planerar att under 2026 göra det största uttaget hittills ur sin oljefond. Enligt regeringens nya statsbudget uppgår uttaget till 580 miljarder norska kronor, motsvarande omkring 550 miljarder svenska kronor. Det framgår av …
Matjätten Nestlé skär ned 16 000 jobb
Den schweiziska matjätten Nestlé skär ner på 16 000 jobb globalt de kommande två åren. Det skriver livsmedelsföretaget, som är världens största, i ett pressmeddelande under torsdagen. Matjätten Nestlé, som ligger bakom kända varor som Nespresso och KitKat, har 277 000 anställda världen över. Men nu skär de ner på 16 000 jobb globalt. Det …
Guldrushens baksida – Smugglingen exploderar
Guldsmuggling till Indien har ökat kraftigt inför viktiga höstfestivaler när priset ökar och efterfrågan tilltar. Även i Afrika och Sydamerika får guldboomen negativa konsekvenser. Guldpriser på rekordhöga nivåer och begränsat utbud har fått smugglare att intensifiera sin verksamhet inför de indiska festivalerna Dhanteras och Diwali i oktober, enligt regering och branschkällor som Reuters talat med. …
Expertens svar: Hur kan Sverige ha sämre pension än Singapore?
I en färsk granskning av världens pensionssystem visar det sig att Singapore går om Sverige i rankingen. "De har ordning och reda på sitt pensionssystem", säger Oscar Lekander, chef för pension och försäkring på Mercer, som ligger bakom den stora granskningen, till Dagens PS. Sverige klättrar på rankingen och ligger nu på sjätteplats i världen …