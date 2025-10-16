Dagens PS
Industri

Kinas robotar skrämmer väst: "Det mest ödmjukande jag sett"

Robotar och bilar, oftast tillsammans, gör Kina dominant på världsmarknaden. (Foto: Sven Hoppe/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Västerländska företagsledare återvänder skakade från Kina efter att ha bevittnat landets teknologiska språng framåt med bland annat robotar. Nu slår experter larm om att Europa och USA riskerar att tappa mark för gott.

“Det är det mest ödmjukande jag någonsin sett,” sa Fords vd Jim Farley efter ett besök i Kina tidigare i år, skriver The Telegraph. Efter att ha besökt en rad fabriker blev han häpen över de tekniska innovationerna i kinesiska bilar. Från självkörande mjukvara till ansiktsigenkänning.

Farley är långt ifrån ensam om sina iakttagelser. Den australiensiske miljardären Andrew Forrest, grundare av gruvjätten Fortescue, beskriver fabriker där lastbilar rullar ut från löpande band efter 800-900 meter. Detta sker helt utan mänsklig inblandning.

“Allt är robotiserat,” säger han till The Telegraph.

Trump vill starta oljekrig med Kina – av ett annat slag

USA överväger att stoppa handeln med matolja som straff för Kinas uteblivna sojabönsköp. Men kommer det att ge effekt?

Mörka fabriker utan människor

Brittiska Octopus energibolagschef Greg Jackson beskriver besök i så kallade “mörka fabriker”. I dessa fabriker gör robotar så mycket av arbetet att lamporna inte ens behöver vara tända för människor.

“Du får känslan av en förändring, där Kinas konkurrenskraft har gått från att handla om statliga subventioner och låga löner. Den har utvecklats till ett enormt antal högt utbildade ingenjörer som innoverar som galna,” säger han.

Robotar blir allt vanligare i den kinesiska industrin. (Foto: AP)

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Mellan 2014 och 2024 ökade antalet industrirobotar i Kina från 189 000 till över två miljoner, enligt International Federation of Robotics.

Förra året installerade Kina 295 000 nya robotar. Det ska jämföras med 27 000 i Tyskland, 34 000 i USA och endast 2 500 i Storbritannien

Robotar ger dominans på elbilsmarknaden

Konsekvenserna syns tydligast på bilmarknaden.

“Den konkurrensmässiga verkligheten är att kineserna är 300-kilosgorillan i elbilsindustrin,” sa Farley till The Verge’s podcast Decoder.

“Det finns ingen riktig konkurrens från Tesla, GM eller Ford med det vi sett från Kina”.

Farley menar att Kinas framgång beror på generöst statligt stöd.

“Det finns hundratals företag, och de sponsras alla av sina lokala regeringar, så de har enorma subventioner,” förklarar han.

Centre for Strategic & International Studies uppskattar att Kinas regering har spenderat minst 230 miljarder dollar. Dessa har gått till att stödja lokala elbilstillverkare mellan 2009 och 2023.

Experter varnar nu för att Europa måste öka sin egen robotanvändning för att hänga med.

“Robotik, om den används väl, kan höja produktiviteten i en ekonomi kraftigt,” säger Sander Tordoir, chefsekonom på Centre for European Reform, till The Telegraph.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

