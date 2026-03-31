Forskare har upptäckt ett kritiskt hål i Vertex AI som gör det möjligt för angripare att stjäla företagshemligheter via agenter.
Googles ai-verktyg kan läcka känslig data från företagsmoln
En ny säkerhetsrapport från Palo Alto Networks Unit 42 visar på stora sårbarheter i Google Cloud Vertex AI Engine. Forskningen klarlägger hur ai-agenter som används för att automatisera processer i själva verket kan fungera som en ingång för digitala spioner.
Om en agent komprometteras kan den få omfattande åtkomst till hela molnmiljön, vilket innebär en enorm risk för företag som lagrar känslig information digitalt.
Standardinställningar skapar farliga kryphål
Problemet bottnar i hur Vertex AI Agent Engine är konfigurerat vid leverans. Enligt experterna på Unit 42 tillåter standardinställningarna att en ai-agent eskalerar sina behörigheter på ett sätt som inte var avsett.
Detta ger agenten obegränsad läsåtkomst till data i Google Cloud Storage, vilket gör att dokument och databaser ligger öppna för insyn.
Det handlar om en teknisk sårbarhet där agenter ges för stora befogenheter som sedan kan utnyttjas för att exfiltrera data utan att upptäckas av vanliga säkerhetssystem.
Läs också: Google Cloud till Sverige: Så förändras din data. Dagens PS
Överprivilegierade rättigheter hotar infrastrukturen
Utöver direkt åtkomst till lagrad data visar rapporten att riskerna sträcker sig djupt in i Googles interna system. Genom att utnyttja så kallade överprivilegierade OAuth-behörigheter kan en angripare röra sig fritt i organisationens infrastruktur.
Forskarna har lyckats visa hur en ai-agent kan få tillgång till resurser som borde kräva betydligt högre säkerhetsnivåer. Detta skapar en situation där det egna ai-verktyget blir en form av insiderhot som opererar inifrån organisationens mest betrodda system.
Läs också: Ny överenskommelse pressar Google till eftergifter. Dagens PS
Vikten av manuell granskning i molnet
Eftersom ai-agenter implementeras i allt snabbare takt i verksamhetskritiska system är det avgörande att företag ser över sina konfigurationer. Palo Alto Networks betonar att man inte bör lita blint på de färdiga inställningarna från leverantören.
För att skydda sig mot spionaget krävs en strikt begränsning av vad varje enskild agent får göra och vilka delar av molnet den har rätt att kommunicera med. Att bara rulla ut tekniken utan en djupare analys av behörigheterna kan visa sig bli en dyrköpt läxa för många it-avdelningar.
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid