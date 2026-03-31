Om en agent komprometteras kan den få omfattande åtkomst till hela molnmiljön, vilket innebär en enorm risk för företag som lagrar känslig information digitalt.

Standardinställningar skapar farliga kryphål

Problemet bottnar i hur Vertex AI Agent Engine är konfigurerat vid leverans. Enligt experterna på Unit 42 tillåter standardinställningarna att en ai-agent eskalerar sina behörigheter på ett sätt som inte var avsett.

Detta ger agenten obegränsad läsåtkomst till data i Google Cloud Storage, vilket gör att dokument och databaser ligger öppna för insyn.

Det handlar om en teknisk sårbarhet där agenter ges för stora befogenheter som sedan kan utnyttjas för att exfiltrera data utan att upptäckas av vanliga säkerhetssystem.

