Han är vassast på AI: "Intelligens i kubik"

Demis Hassabis var inte mer än 13 år när han fick titeln Mästare i schackvärlden. 2010 grundade han AI-företaget DeepMind och fyra år senare såldes det till Google för drygt 650 miljoner dollar, enligt en artikel från The Guardian.

I en intervju med Fortune minns Demis hur hans pappa bara ville att han skulle ”göra sitt bästa”.

”Jag är lite av en extrem person,” säger han. ”Och jag tog det på ett ganska extremt, men logiskt sätt. Jag tänkte ungefär: ’Vad är egentligen ditt bästa? Och hur vet jag att jag har gjort mitt bästa? Det måste ju vara att pressa sig till total utmattning, precis innan man nästan dör. Först då har man gjort sitt bästa, eller hur? Är inte det logiskt?’”

”Lite av en underdog”

Den Londonbaserade Hassabis menar att det behöver finnas flera olika utvecklingscentrum för AI, annars blir riskerna för stora. Samtidigt verkar kärleken till hemstaden hålla honom grundad.

”Jag har nog lite av en underdog i mig,” säger han. ”Jag ville visa att jag brinner för Storbritannien och att London och landet faktiskt klarar av det här. Men det viktigaste var att jag visste att talangen fanns här.”

Redan 2010, när AI för allmänheten i det närmsta var Iron Mans JARVIS, spådde Demis Hassabis stora framgångar för det egna AI-bolaget.

”Vi siktade på att lyckas redan då – vilket känns rätt galet, eftersom ingenting funkade. Men det blev ju faktiskt så.”

Fördelarna måste överväga riskerna

Inom branschen beskrivs han som en av de mest intressanta aktörerna. Intelligens i kubik har blivit ett slags smeknamn för Demis. Det kommersiella armbågandet har varit en drivmotor i hans framgångar men perspektivet har skiftat.

”Någonstans i bakhuvudet har jag en gnagande känsla av att det finns något mycket viktigare, något som väger tyngre än den kommersiella kapplöpningen – nämligen att ta AGI i mål på ett säkert sätt för mänskligheten och se till att fördelarna verkligen överväger riskerna”, säger han och fortsätter resonera kring vägen framåt:

”Det behövs mer samarbete och samordning på internationell nivå, helst – även om det är väldigt svårt med dagens geopolitiska läge – kring säkerhetsfrågor och diskussioner om nyttan kontra riskerna.’”