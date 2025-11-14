Genombrott hos DeepMind: Snart förstår AI den kaotiska naturen

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Oförutsägbar förutsättningar

Ungefär så här är förutsättningarna när det gäller vätskor, förklaras i artikeln:

”De är så oförutsägbara att ekvationerna som används för att modellera deras beteende är omöjliga att lösa helt. För att kunna använda dessa ekvationer måste fysiker göra antaganden som konstant viskositet (tjockhet) eller en jämn förändring i tryck”.

ANNONS

Lägg därtill att:

”Även enkla scenarier kan leda till ”explosioner” där ekvationerna förutsäger extrema resultat, såsom oändligt tryck eller en otrolig hastighetsökning. Dessa kallas singulariteter och representerar de ögonblick då matematiken inte längre kan förutsäga vätskors fysiska beteende”.

Och så var det det här:

”Singulariteter kan vara stabila eller instabila. Stabila singulariteter är lättare att hitta, medan instabila är mycket svårare att fastställa”.

Modellerna hjälpte

Och hur gick det nu till att komma åt en lösning? I artikeln berättas om en process med maskininlärning och skräddarsydda, fysikfokuserade AI-modeller. Med dess upptäckte DeepMind-forskare nya familjer av instabila singulariteter.

”Genom att bädda in ekvationernas struktur direkt i dessa specialiserade AI-modeller och optimera dem i etapper uppnådde teamet en precision som närmar sig maskinell nivå, tillräcklig för att matematiker ska kunna verifiera resultaten formellt”, berättas i artikeln.

Läs mer: Hit söker sig techpengar nu (Dagens PS)

För den som inte förstår riktigt. Det här innebär att man liksom kommit vidare när det gäller att ta itu med långvariga utmaningar inom matematisk fysik.

ANNONS

”Detta genombrott representerar ett nytt sätt att bedriva matematisk forskning”, skrev forskargruppen i en blogg.

Praktisk betydelse

Den här upptäckten är viktig eftersom den kan hjälpa forskare att bättre förstå hur turbulens, det oförutsägbara och energikrävande beteendet hos vätskor, uppstår i naturen och inom tekniken.

Detta öppnar upp för en djupare förståelse av områden som flygplansmotstånd, vädersystem, blodflöde och energifördelning. Kanske kan framtida flygresor bli mindre gumpiga i framtiden? Mindre turbulens?

Enligt artikeln kommer också genombrotten kunna hjälpa till att övervaka ”grumlighet”, ett tillstånd där vätskor styrs av rörelsemängd snarare än fysikaliska egenskaper, vilket gör dem svåra att förutsäga. Nu kan man alltså lättare se hur vattnet rör sig.