FN: AI förbrukar snart mer vatten än vad mänskligheten dricker

Användningen tros inte minska

FN:s rapport ifrågasätter också antagandet att tekniska framsteg automatiskt leder till lägre resursförbrukning.

I stället pekar rapportförfattarna på den så kallade Jevons paradox, en ekonomisk teori som innebär att effektivare teknik ofta leder till ökad total användning.

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När kostnaderna sjunker och systemen blir bättre uppstår fler användningsområden, vilket driver upp den samlade efterfrågan.

Redan i dag uppskattas världens datacenter använda lika mycket elektricitet som Saudiarabien.

Om förbrukningen fortsätter att öka i den takt som prognoserna pekar på kommer sektorns klimatpåverkan också att växa kraftigt.

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Obalanserad fördelning

Rapporten uppskattar att utsläppen från den ökade energianvändningen skulle kräva miljarder träd för att kompenseras genom koldioxidupptag.

FN lyfter även fram de globala obalanser som präglar AI-utvecklingen.

En stor del av världens AI-infrastruktur finns koncentrerad till USA och Kina, medan många andra länder främst står för råvaruutvinning och hantering av elektronikavfall.

Vill ha mer transparens

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För att minska miljöpåverkan föreslår rapporten större transparens kring AI-systemens energianvändning, utsläpp och vattenförbrukning.

Dessutom efterlyses tydligare reglering och att AI framtida resursbehov integreras i nationell energi- och klimatplanering.

Rapportens slutsats är att AI miljöavtryck inte kan lösas enbart genom tekniska effektiviseringar.

För att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar krävs att miljöhänsyn blir en central del av hur tekniken utvecklas, används och regleras.

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