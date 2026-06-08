Värmeböljor överallt skapar boom-marknad för AC

AC stod för hela tillväxten i USA

I Kina stod luftkonditionering för nästan en tredjedel av ökningen i elförbrukningen under sommaren 2024. Även Indien såg en kraftig ökning där kolkraft stod för omkring 70 procent av den extra elproduktion som krävdes under de varmaste månaderna, skriver Oilprice.

I USA förklarade den ökade kylningen i princip hela årets tillväxt i efterfrågan på el.

Los Angeles Times rapporterar dessutom att Trump-administrationen vill avskaffa regler som tvingar företag som har gammal klimatskadlig utrustning att byta ut den.

”Amerikaner som ville kunna reparera sin utrustning tvingades istället köpa mycket dyrare ny utrustning och det är helt enkelt inte logiskt”, säger Lee Zeldin, chef för USA:s miljöskyddsmyndighet EPA till LA Times.

ANNONS

Datacenterboom kräver kylning

AC blir mer och mer av en nödvändighet för att människor ska kunna leva och arbeta på planetens varmaste platser. Boomen i AI och datacenter är ytterligare en faktor då de kräver mycket kylning.

I dag står kylsystem för cirka 7 procent av världens elförbrukning och omkring 3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Enligt en studie som publicerades i februari i år väntas användningen av luftkonditionering mer än fördubblas fram till år 2050.

Läs mer: Rivian går mot strömmen– styr AC:n med rösten

Läs mer: Lista: 2025 års främsta genombrott inom klimat

Läs mer: Solenergi räddar luftkonditioneringen