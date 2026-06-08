Ju varmare det blir desto mer AC kommer att behövas. Och för det krävs el, som ofta tas från fossila bränslen och spär på problemet.
Värmeböljor överallt skapar boom-marknad för AC
Allt högre temperaturer och fler långvariga värmeböljor ökar efterfrågan på luftkonditionering världen över i rekordfart. Den tekniska processen att kyla luften i ett utrymme genom att ta bort värme och fukt som tidigare betraktades som en lyx eller en onödig investering blir nu en nödvändighet för miljontals människor.
Elbehovet fördubblades
En rapport från energianalysinstitutet Ember visar att de extrema värmeböljorna under 2024 ledde till en kraftig ökning av elanvändningen i världens tre största elmarknader – Kina, Indien och USA, rapporterar Oilprice.com.
Embers data visar att vissa månader fördubblades elbehovet jämfört med normala nivåer, främst på grund av den ökade användningen av luftkonditionering (AC).
Ur ett klimatperspektiv är det en farlig utveckling. Om orsaken till klimatförändringarna är människans användning av fossila bränslen, så späs processen på då de primära energikällorna när elbehovet ökar är just fossila bränslen som kol och naturgas – vilket leder till ännu mer utsläpp av växthusgaser.
AC stod för hela tillväxten i USA
I Kina stod luftkonditionering för nästan en tredjedel av ökningen i elförbrukningen under sommaren 2024. Även Indien såg en kraftig ökning där kolkraft stod för omkring 70 procent av den extra elproduktion som krävdes under de varmaste månaderna, skriver Oilprice.
I USA förklarade den ökade kylningen i princip hela årets tillväxt i efterfrågan på el.
Los Angeles Times rapporterar dessutom att Trump-administrationen vill avskaffa regler som tvingar företag som har gammal klimatskadlig utrustning att byta ut den.
”Amerikaner som ville kunna reparera sin utrustning tvingades istället köpa mycket dyrare ny utrustning och det är helt enkelt inte logiskt”, säger Lee Zeldin, chef för USA:s miljöskyddsmyndighet EPA till LA Times.
Datacenterboom kräver kylning
AC blir mer och mer av en nödvändighet för att människor ska kunna leva och arbeta på planetens varmaste platser. Boomen i AI och datacenter är ytterligare en faktor då de kräver mycket kylning.
I dag står kylsystem för cirka 7 procent av världens elförbrukning och omkring 3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Enligt en studie som publicerades i februari i år väntas användningen av luftkonditionering mer än fördubblas fram till år 2050.
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