Hackerattack – Teslas och Apples affärshemligheter på darknet

Representanter från Tata Electronics menar dock att läckan inte är något att oroa sig för.

”För några veckor sedan identifierade Tata Electronics en cybersäkerhetsincident i några av våra system. Våra åtgärdsprotokoll aktiverades omedelbart, och incidenten har inte haft någon påverkan på vår verksamhet inom koncernen, som fortsätter att fungera som vanligt”, konstaterar bolaget i ett uttalande till Reuters.

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Läckta dokument, mejl och passkopior

Men Reuters refererar också till en indisk cybersäkerhetsexpert som bekräftar läckan på darknet: En databas innehåller filer och mappar döpta till ”com.apple.factorydata”, ”material specification” eller liknande.

Även mejl, loggar över händelser som sträcker sig över flera år samt kopior av pass tillhörande anställda, inklusive utländska medborgare har laddats upp av World Leaks.

I Teslas fall verkar det främst handla om dokument kopplade till upgraderade versioner av Model Y och Model S.

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Vilka konsekvenser dokumentläckan kan ha på de båda bolagen är ännu svårt att dra slutsatser kring, men i flera av dokumenten varnas ickebehöriga ögon:

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“Detta dokument innehåller äganderättslig och konfidentiell information som tillhör Apple Inc.” respektive “informationen som finns häri anses vara konfidentiell, äganderättslig och en företagshemlighet som tillhör Tesla Inc.”