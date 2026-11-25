EU-hopp om miljarder till kvantteknik
EU-kommissionen hoppas få loss över 500 miljarder kronor till investeringar i kvantteknik.
Skapandet av en teknikfond, döpt till Stef, ingår i det förslag till kvantförordning som kommissionen enades om i onsdags.
Det är början på en ny era av innovationsmöjligheter, säger digitalansvariga EU-kommissionären Henna Virkkunen.
Tanken är att genom bland annat bättre samordning och delad infrastruktur få kvanttekniken att frodas i EU. Inte minst hoppas man kunna styra pengar via Stef-fonden – även om uppsättandet av den hänger på hur mycket som medlemsländer, privata investerare och Europeiska investeringsbanken, EIB, kan få loss.
Vårt mål är 50 miljarder euro, säger Virkkunen på en presskonferens i Strasbourg.