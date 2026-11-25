Det är början på en ny era av innovationsmöjligheter, säger digitalansvariga EU-kommissionären Henna Virkkunen.

Tanken är att genom bland annat bättre samordning och delad infrastruktur få kvanttekniken att frodas i EU. Inte minst hoppas man kunna styra pengar via Stef-fonden – även om uppsättandet av den hänger på hur mycket som medlemsländer, privata investerare och Europeiska investeringsbanken, EIB, kan få loss.