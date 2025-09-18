Dagens PS
Nu kan AI söka, boka och betala din resa på en och samma gång

Snart kan du låta en AI själv söka upp hotell och flyg samt boka och betala åt dig. (Foto: Getty Images for Unsplash+)
Snart kan du låta en AI själv söka upp hotell och flyg samt boka och betala åt dig. (Foto: Getty Images for Unsplash+)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Medan AI-utvecklingen fortsätter att ta stora kliv framåt, introducerar Google nu en ny och öppen standard som syftar till att förändra hur vi handlar på nätet.

Den nya tekniken, som backas av stora aktörer inom finansvärlden, ska möjliggöra för AI-agenter att genomföra inköp på användarens uppdrag, vilket öppnar för helt nya scenarier inom e-handel.

En gemensam standard för ai-betalningar

På tisdagen presenterade Google ett nytt öppet protokoll kallat Agent Payments Protocol (AP2). Systemet har redan fått stöd från över 60 företag, inklusive flera stora finansiella institutioner och handlare som Mastercard, American Express och PayPal. ‘

Målet med AP2 är att skapa en gemensam, interoperabel standard som gör det möjligt för AI-plattformar, betalningssystem och leverantörer att kommunicera säkert med varandra.

Det är med lite skräckblandad förtjusning man ser fram emot detta. (Foto: Canva)
(Foto: Canva)

Detta skapar en tydlig och spårbar kedja för varje transaktion, vilket är avgörande för att bygga förtroende i en värld av automatiserade köp.

Enligt TechCrunch är ambitionen att utveckla protokollet i en öppen och samarbetsinriktad process. Stavan Parikh, vd för Google, och Rao Surapaneni, vd för Google Cloud, skriver i ett uttalande att de ‘uppmanar hela betalnings- och tekniksamhället att bygga denna framtid med oss.’

Den fullständiga specifikationen för AP2 finns redan publicerad på utvecklingsplattformen GitHub, vilket understryker Googles engagemang för öppenhet.

Så fungerar de nya köpflödena

Det nya protokollet är utformat för en framtid där AI-agenter rutinmässigt handlar åt människor. Ett exempel som Google lyfter fram är en användare som ber sin AI-agent att planera en cykelresa. Agenten kan då automatiskt ta emot ett tidsbegränsat paketerbjudande från en cykelhandlares agent.

Ett annat scenario beskriver hur en användare ger sin agent en budget och ber den boka flyg och boende för en semester. Agenten kan då interagera med agenter från både flygbolag och hotell, samt resebyråer och bokningsplattformar.

När agenten hittar en kombination som passar budgeten, kan den ‘genomföra båda de kryptografiskt signerade bokningarna samtidigt.’

För att möjliggöra dessa typer av komplexa transaktioner kräver AP2 att agenterna får två separata godkännanden innan ett köp kan genomföras.

Det första är ett ‘intent mandate’, som i princip ger agenten tillåtelse att söka efter en specifik vara, exempelvis ‘jag letar efter en prickig slips’. Detta ger agenten möjlighet att söka och förhandla med säljare.

Det andra steget är ett ‘cart mandate’, som ger slutgiltigt godkännande för ett köp när en specifik vara har hittats.

Detaljerad kontroll och säkerhet

Protokollet innehåller även en bestämmelse för helt automatiserade köp där agenten, när den hittar en vara, automatiskt får tillåtelse att genomföra ett köp. Under dessa omständigheter krävs ett mer detaljerat ‘intent mandate’ som specificerar prisgränser, tidpunkt och andra regler för interaktionen.

Målet med båda metoderna är att upprätthålla en spårbar kedja som kan granskas vid bedrägerifall.

I samarbete med aktörer inom kryptovaluta som Coinbase, MetaMask och Ethereum Foundation, har Google även skapat en utökad version av protokollet som integrerar x402-protokollet, vilket möjliggör för AI-drivna inköp från kryptoplånböcker.

Även om andra teknikföretag, som Perplexity och betalningsleverantören Stripe, arbetar med egna system för automatiserade köp, har AP2 redan fått ett betydande genomslag tack vare stödet från stora finansiella jättar.

Detta ger AP2 en stark position för att bli en ledande standard för framtidens AI-drivna transaktioner.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

