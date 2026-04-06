Gmail-konto: Hackare uppmanar till att stänga av viktig säkerhetsfunktion

Ett råd som får säkerhetsexperter att reagera kraftigt.

Tvåstegsverifiering, ofta kallad 2FA, är en av de viktigaste skyddsmekanismerna för digitala konton.

Trots det sprids nu missvisande råd som riskerar att försvaga användarnas säkerhet.

Hotbilden mot Gmail fortsätter att växa.

Nya analyser visar att cyberattackerna blir både fler och mer avancerade, där hackare utnyttjar funktioner som kontoåterställning för att ta över användares konton.

Falska råd sprids efter intrång

Efter ett nyligen uppmärksammat intrång diskuterades säkerheten i ett forum där flera användare deltog.

En av kommentarerna uppmanade till att stänga av 2FA i Gmail för att göra det enklare att återställa konton.

Reaktionen från andra användare och experter lät inte vänta på sig.

“Att stänga av tvåstegsverifiering för att återfå kontroll är ett dåligt råd”, konstaterar Forbes i sin genomgång.

Problemet är att sådana råd kan få stor spridning, trots att de strider mot etablerade säkerhetsprinciper.