Experter slår larm efter nya attacker. Att slå av tvåstegsverifiering kan göra ditt Gmail-konto sårbart.
Gmail-konto: Hackare uppmanar till att stänga av viktig säkerhetsfunktion
En ny säkerhetsvarning riktas nu till miljontals Gmail-användare.
Bakgrunden är ett uppmärksammat fall där en användare som blivit hackad fick rådet att stänga av sin tvåstegsverifiering.
Ett råd som får säkerhetsexperter att reagera kraftigt.
Tvåstegsverifiering, ofta kallad 2FA, är en av de viktigaste skyddsmekanismerna för digitala konton.
Trots det sprids nu missvisande råd som riskerar att försvaga användarnas säkerhet.
Hotbilden mot Gmail fortsätter att växa.
Nya analyser visar att cyberattackerna blir både fler och mer avancerade, där hackare utnyttjar funktioner som kontoåterställning för att ta över användares konton.
Falska råd sprids efter intrång
Efter ett nyligen uppmärksammat intrång diskuterades säkerheten i ett forum där flera användare deltog.
En av kommentarerna uppmanade till att stänga av 2FA i Gmail för att göra det enklare att återställa konton.
Reaktionen från andra användare och experter lät inte vänta på sig.
“Att stänga av tvåstegsverifiering för att återfå kontroll är ett dåligt råd”, konstaterar Forbes i sin genomgång.
Problemet är att sådana råd kan få stor spridning, trots att de strider mot etablerade säkerhetsprinciper.
Skyddet som gör skillnad
Tvåstegsverifiering innebär att ett extra steg krävs vid inloggning, ofta en kod via mobil eller en säkerhetsnyckel.
Det gör det betydligt svårare för angripare att ta över konton, även om de lyckas komma över ett lösenord.
Även om metoden inte är helt vattentät är den fortfarande en central del av modern kontosäkerhet.
“Det är en grundläggande säkerhetsfunktion som inte bör stängas av”, betonar experter.
Google uppmanar själva användare att aktivera både tvåstegsverifiering och så kallade passkeys för att ytterligare stärka skyddet.
Hackare utnyttjar svaga länkar
Attacker mot e-postkonton sker ofta genom nätfiske eller stulna sessionsdata. När säkerhetslager tas bort ökar risken markant.
Samtidigt visar utvecklingen att hotbilden fortsätter att växa i takt med att fler tjänster kopplas till samma konto.
För användare handlar det om att ta kontroll över sin säkerhet.
Förutom att behålla 2FA aktiverad rekommenderas att regelbundet kontrollera vilka enheter som är kopplade till kontot och att säkerställa att återställningsuppgifter är aktuella.
Att ändra lösenord utan anledning är däremot inte alltid nödvändigt, så länge det är starkt och inte har komprometterats.
I en tid där digitala intrång blir allt vanligare är budskapet tydligt.
Den som stänger av sina säkerhetsfunktioner gör angriparnas jobb betydligt enklare.
