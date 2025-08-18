Börsen inte i närheten av årets bitcoin-rally

Vita husets kryptovänliga inställning är främsta orsaken till att bitcoin når nya rekordnivåer, samtidigt som kryptoindustrin i stort blomstrar, konstaterar CNN och pekar på de lagändringar som gjorts och som gagnar branschen.

Där till är Wall Street mer välvilligt inställt till kryptoföretagen och förra veckan nådde bitcoin, som är världens största kryptovaluta, det nya rekordvärdet 124 000 dollar.

Bitcoingruva rusar mot skyn

Den amerikanska nyhetskanalen skriver att allt “som har med bitcoin att göra har varit i brand i år” och pekar på hur handelsplattformar och företag kopplade till krypto rusat till nya höjder.

Bland annat nämns att Bit Mine Immersion Technologies (BMNR), ett företag som bryter bitcoin, har ökat med 625 procent.

Det här kan jämföras med det breda USA-indexet S&P 500, som endast stigit med 10 procent i år.

Nasdaq 100, där de 100 största teknikföretagen i USA är listade, är upp med 13 procent.

När det gäller krypto har Google bidragit till att öka intresset genom mångmiljardaffären med gruvföretaget för bitcoin, Tera Wulf, framgår det.