Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Börsen inte i närheten av årets bitcoin-rally

bitcoin
Rallyt i kryptoindustrin i år mosar all konkurrens i finansbranschen. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Den amerikanska aktiemarknaden kan tillnärmelsevis inte mäta sig med hajpen som kännecknar bitcoin och kryptoindustrin.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Vita husets kryptovänliga inställning är främsta orsaken till att bitcoin når nya rekordnivåer, samtidigt som kryptoindustrin i stort blomstrar, konstaterar CNN och pekar på de lagändringar som gjorts och som gagnar branschen.

Där till är Wall Street mer välvilligt inställt till kryptoföretagen och förra veckan nådde bitcoin, som är världens största kryptovaluta, det nya rekordvärdet 124 000 dollar.

Bitcoingruva rusar mot skyn

Den amerikanska nyhetskanalen skriver att allt “som har med bitcoin att göra har varit i brand i år” och pekar på hur handelsplattformar och företag kopplade till krypto rusat till nya höjder.

Bland annat nämns att Bit Mine Immersion Technologies (BMNR), ett företag som bryter bitcoin, har ökat med 625 procent.

Det här kan jämföras med det breda USA-indexet S&P 500, som endast stigit med 10 procent i år.

Nasdaq 100, där de 100 största teknikföretagen i USA är listade, är upp med 13 procent.

När det gäller krypto har Google bidragit till att öka intresset genom mångmiljardaffären med gruvföretaget för bitcoin, Tera Wulf, framgår det.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Krypto spöar förväntan med råge

ANNONS

“Institutionell adoption och strategiska infrastrukturaffärer har drivit kryptomarknaderna långt över sommarens förväntningar”, säger Brian Dobson, chef för disruptiv teknikaktieanalys på mäklarfirman Clear Street till CNN och drar slutsatsen att kryptomanin nu bara är början på “en bredare cykel” för kryptovalutor.

Steve Sosnick, chefsstrateg på Interactive Brokers, en handelsplattform, ser förutsättningar för ett spekulativt rally i klassik manér.

Circle, en stablecoin-utgivare, uppges ha stigit med 80 procent sedan debuten på New York Stock Exchange den 5 juni.

Globala fondförvaltare strömmar till

Det senaste kryptorelaterade företaget som debuterar på New York Stock Exchange heter Bullish.

Privata investerare står för de flesta köpen, men kryptovalutor lockar nu även stora och globala fondförvaltare, visar en Bank of America-undersökning som CNN refererar till.

Främst attraherar bitcoin, där även kapitalförvaltarbjässen Blackrock har eldat på intresset genom lanseringen av sin börshandlade bitcoin-fond i januari i fjol.

Detta skedde sedan den amerikanska finansinspektionen SEC gett klartecken för bitcoin-relaterade ETF:er.

Det höjer febern för bitcoin och krypto

ANNONS

Sedan Blackrocks lansering har bitcoin-ETF:en rusat med 137 procent, vilket kan jämföras med S&P 500:s ökning med 37 procent under samma tid.

En ny lag för stablecoins och en bankjätte i form av JP Morgan, som vill vara involverad i kryptorallyt, ger ytterligare ringar på vattnet.

JP Morgan tillkännagav den 30 juli bland annat ett partnerskap med Coinbase “för att göra det enklare än någonsin att köpa krypto.

Nämnas kan att Trump-familjen gett ut sitt eget stablecoin.

Vill bli “världens bitcoin-supermakt”

USA vill under Donald Trumps presidentskap bli “världens bitcoin-supermakt”, vilket finansminister Scott Bessent uttryckte i ett inlägg på sociala medier så sent som i torsdags, skriver CNN där Amanda Fischer, policychef på Better Markets, en ideell intressegrupp, varnar för brister och finansiella risker med kryptovalutor.

Bland annat hävdar hon att det konsument- och investerarskyddet är undermåligt i lagförslaget om stablecoins, det så kallade GENIUS Act.

Läs även: Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally Dagens PS

Missa inte klippet: Bitcoin, guld och diamanter – “Det här årets kortning” Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BitcoinDonald TrumpKryptomarknadKryptovalutorUSAWall Street
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS